Большая игра – концептуальные ловушки

Это – духовная, мировоззренческая и финансовая независимость. По состоянию на июль 2017 года два первых условия, с трудом, но могут быть соблюдены, тогда как третье условие в полном объеме пока невыполнимо, а потому заказ игры проектом Великая Евразия на текущий кон невозможен.

„Для того, чтобы Великая Евразия стала субъектом Большой Игры, проект должен отвечать трём условиям самостоятельности и опоры на собственные силы.

Несмотря на уже многолетнее отслеживание статей и видео с А.П. Девятовым, так и не смог определить – а на кого этот талантливый аналитик работает? Чьи интересы обслуживает?Скорее всего, Девятов проталкивает интересы части иудеев. Во всяком случае в весьма объёмной () статье китаиста есть один крайне задумчивый пассаж.

Независимость в мировоззрении Новой Орде дает ни у кого не списанная доктрина времени с дерзким именем «небополитика».

Духовная независимость возможна с опорой на наследие предков: старцев-тайновидцев дораскольной веры Восточного православия с этикой нестяжания (отказ от частной собственности).

Хулители Путина никогда не упоминают об этом смелом и важном шаге тогдашнего новоиспечённого президента. Но „Курском” Путину дали понять, что священную финансовую корову трогать воспрещается.

Что касается финансовой независимости, то план развертывания в Москве эмиссионного центра рубля (от 1999 года) сорван . И пока мировые деньги называются «доллар США», о финансировании проекта Великая Евразия придется договариваться с Ротшильдами.”

Однако наш президент не такой человек, чтобы забывать подобные поражения. И он знает, что терпение – важнейшее качество разведчика. Посмотрите, как Путин чётко действует по методике КОБ!Раз пока нельзя изменить систему на уровне четвёртого приоритета во всех его компонентах – будем менять то, что под силу. Так и развивается ВПК.А что можно скорее всего изменить? Шестой приоритет – военное оружие.Проводится работа и на уровне второго и третьего приоритетов. Обратите внимание, как совершенно по-другому начинают вести свои партии ведущие российсие СМИ!И истории лично Путин уделяет болшое внимание. Не многословными выступлениями или длинными докладами, а отточенными ирепликами,встречами, кадровыми перестановками.Можно вспомнить упоминание президентом Тартарии, встречу с главой старообрядцев, переподчинение российских архивов,..В общем, управленческое кольцо вокруг пока неподвластного финансового приоритета медленно, но неуклонно сжимается. И в нужный момент, Андрей Петрович,Девятов должен это понимать и как-то это учесть в своём прогнозе. Но нет, Ротшильды и только Ротшильды – вот, по Девятову, единственный партнёр России и других участников Евразийского проекта.Но даже такая, несколько односторонняя аналитка, тем не менее, интересна и полезна. Поэтому мы предлагаем ознакомитьсястатьи А.П. Девятова „Большая Игра”.

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Стратегические засады: США, КНР, Сирия, Украина

Третью «гибридную» Мировую войну (Битву Конца) в Москве не ждали. Готовились к войне оружия, демонстрировали ядерную мощь, а удары посыпались на информационном, финансовом и кибер фронтах войны смыслов.

Смыслы различаются «сердцем». Логика от ума к пониманию смыслов бытия не ведет. Опора смысла употребления власти (политики) скрыта в цивилизационном коде народа. Если решения правителя попадают в резонанс с фибрами души широких народных масс, то управление сверху вниз встретит искреннюю покорность. Искренность же есть изъявление правды.

Цивилизационными кодами в Новой России демократического выбора во власти никто не занимался. В верхах господствовала либеральная парадигма (образцы для суждений ума). Собственного глобального проекта, несущего людям мечту завтрашнего дня, не было. Внешняя и военная политика носили пассивно-реактивный характер.



В результате Совет Безопасности РФ встретил Третью Мировую войну в состоянии стратегической растерянности. МИД и Генеральный Штаб делали бравый вид при явно плохой игре на оперативном уровне (затягивание узла проблем на Украине и в Сирии). Администрация Президента готовилась к выборам 2018.

К осени 2015 года в Кремле осознали, что заимствование идей грозит окончательной потерей самости. Тогда импорто-замещение западных образцов для подражания потребовало наработки внутри себя собственного образа будущего и определения союзников. Однако будущее назначенные аналитики стали искать не в кризисе настоящего, а в имперском прошлом «царей православных».

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), переучрежденный президентом РФ Медведевым Д.А. в марте 2011, расписался в полном неумении оценить обстановку в масштабе глобализма. Не разглядел замысел планировщика (исполнителя Плана Соломона) за кулисой арены международных отношений. Не заметил потенциального победителя Большой Игры в перспективе до 2027г. (большевиков-ленинцев наших дней).



Неумение РИСИ оценить обстановку на уровне смыслов глобальных проектов [Браво! Прямо в яблочко, Андрей Петрович. - Прим. ss69100.] (столкновения цивилизаций) и завлекло РФ в концептуальные ловушки (стратагемы) придуманные планировщиком Битвы Конца.

Основная стратагема (военная хитрость на уровне смыслов) заключалась в подброшенной на Русь ещё в конце XV в. Ивану III доктрине «удерживающего». Сделано это было жидовствующими в православии (митрополит Московский и Всея Руси Зосима в «Изложении Пасхалии» 1492г.) через Ватикан, в форме передачи в Московию Святой Троицы символа двоичности – двуглавого орла.

В последствии развертывание на Москву концептуальной ловушки «удерживающего» (а не обретающего) было прикрыто, письмами 1524г. старца Филофея ко двору великого князя Василия III с политической идеей «Москва – Третий Рим», как обоснования притязаний на преемственность «царства» не от Чингисхана, а от императоров Рима. Сделано это было планировщиком с дальним прицелом: создать из России, как преемника бездушной тирании Рима, «царя северного» для Битвы Конца с «царем южным».

В Новой России демократического выбора теория «Москва – Третий Рим» овладела группой патриотов-монархистов, связанных с религиозно-исторической линией Мальтийского ордена в России (Павел I) и признающих главой Российского Императорского Дома Романовых Марию Владимировну и её сына «царевича Гошу».

В эту группу входят: патриарх Кирилл, Иванов С.Б. (12.08.16 снят с должности руководителя АП). Якунин В.И. (в августе 2015 снят с должности президента ОАО РЖД). Лавров С. В. (МИД). Министр культуры Мединский В.Р. Министр обороны Шойгу С.К. (рыцарь Мальтийского ордена).

Примечательно то, что Мария Владимировна по материнской линии является потомком британской королевы Виктории. Здесь связь с Британским королевским домом Виндзоров и принцем Чарльзом, как патроном ряда масонских орденов и тайных обществ.





Мальтийская линия в России

Ставка не на захват будущего, а на доктрину «удерживающего теперь» в официальных обоснованиях РИСИ (держать и не пущать) времен ярого монархиста Л. Решетникова и привела внешнюю и оборонную политику России в стратегические засады с Трампом, Си Цзиньпином, на Украине и в Сирии. «Удерживающий» – теряет!

Радостные ожидания братских отношений Новой России с Новой Америкой в связи с победой на выборах в США президента Трампа, обернулись резким ухудшением отношений с переходом к экономической конфронтации, чреватой войной оружия.

Ставка на Д. Трампа была стратегической ошибкой Кремля.

Если бы на президентских выборах в США победила Х. Клинтон, то силы, стоящие за Трампом (а это WASP – Белые англосаксонские протестанты и Бнай Брит) для выхода из кризиса индустриального общества сами стали бы валить нефтедоллар – финансовую основу неоконов (Клинтоны, Буши, Рокфеллеры).

И Битва Конца пошла бы по пути гражданской войны внутри заветного «града на холме».

Друзьям доллара США в России сама мысль о возможности такого выхода из кредитно-финансового кризиса долговой экономики Запада была отвратительна. Тогда и родилась идея поддержать Трампа, ведь не будет же победившая администрация валить ФРС себе на голову. Наоборот, станет укреплять USD.

Однако кризис-то никуда не делся! Поэтому теперь маршрут выхода из кризиса лежит через форс-мажор большой войны. Ибо война спишет все долги; сдует все финансовые пузыри, надутые ФРС; укрепит USD как учетную единицу мирового богатства; возродит величие Североамериканских Соединенных Штатов. На этот маршрут войны и заталкивают Трампа его враги неоконы.

На китайском направлении доктрина «удерживающего теперь» привела к тому, что перспектива создать континентальный блок с ролью спокойного стратегического тыла на возрожденном Великом Чайном Пути (Вань ли Ча дао) Новой Россией была упущена.

Предложение Си Цзиньпина, сделанное в марте 2013 года в Москве, Кремлем было проигнорировано. А когда спустя полгода Си в Астане сделал заявку на создание Нового Шелкового Пути с разбивкой на экономический пояс (куда РФ не взяли) и морской Шелковый путь XXI века (пояс и путь), у Новой России осталась лишь роль вооруженного охранника на китайских потоках.

Стратегическая роль военно-морской и воздушно-космической базы РФ в Сирии (Тартус + Хмеймим) не имеет другого смысла, кроме как силового прикрытия китайского Морского Шелкового Пути в Восточном Средиземноморье.



В Аравийском море на входе в Ормузский пролив китайцы создали свою военную базу в Гвадар, а на входе в Красное море – свою военную базу в Джибути. Выход же из Суэцкого канала и до греческого порта Пирей, плюс вход в Черноморские проливы теперь взялась охранять Новая Россия.



Так, вместо стратегического тыла «спина к спине» с Китаем, Россия с доктриной «Москва – Третий Рим» оказалась на фронте Битвы Конца с наследниками Халифата и их американскими спонсорами.

Консервативная идеология «удерживающего теперь» привела ситуацию на Украине на грань раздела страны с переходом РФ в статус стороны вооруженного конфликта. Тоже с разделом Сирии.

По оценке небополитиков выход РФ из стратегических засад начался в 2015г. и ознаменовался приходом к рычагам власти в Кремле «большевиков-ленинцев»: Вайно А.Э. (Администрация), Патрушев (СБ), Фрадков М.Е. (РИСИ), с финансами Роснефти – Сечин И.И. и с силовым прикрытием Росгвардии – Золотов В.В.

А доктрина «удерживающего» (суверенной демократии) заменена уже доктриной «капитализации будущего», за счет «упреждающего управления», со ставкой на природоподобные технологии.

Небополитика, как система взглядов на время и Дух Победы, создала навигационную систему – реперы, маяки, маршрутные указатели – указывающую путь в Великую Евразию: семью народов не западных цивилизаций в политических рамках ШОС.

Имя этой навигации: «Скифская линия».

Новый кон Большой Игры начнется ещё до конца 2017 года. Небополитики надеются, что с розыгрыша этого кона быстрое Преображение России в давно предреченное провидцами «Царство Правды – Державу Белого Царя» чудесным образом свершится.

Преображение России в образец иначе возможного пути глобализации, по предречениям старцев будет не долгим: 12-15 лет.

Планировщики Большой Игры (каббалисты) с 1995 г. открыто говорят: «Машиах (Избавитель) уже пришел (родился). Близится Вечное царство Израиля, когда дом Иакова будет пасти народы мира как бесчисленные стада по завету Всевышнего».

Можно ожидать, что Машиах евреев, как и Христос в первом пришествии, проявится в силе и славе в возрасте 33 года. Тогда к 1995 прибавляем 33 получается 2028 год.

То есть, до Нового Мирового Порядка, обозначенного на купюре в 1 USD (NOVUS ORDO SECLORUM), будет ровно три кона Большой игры. Тут и состоится Преображение России на короткий срок (2015-2027) в «Белое Царство Правды». А поскольку Правда всегда горькая, преображение произойдет в муках Третьей мировой войны нового гибридного типа, начавшейся в 2014 году.

Задача Великий Евразии, которая с 2017 года опять в Большой Игре, пройти розыгрыши с наименьшим ущербом, а это возможно, подыгрывая планировщику.

Розыгрыш же раскладов по технологии Командно-штабной политической игры на картах «мост в будущее» (бридж) покажет на каких картах и с кем это можно сделать.





Великий Чайный Путь в Новый валютный мир