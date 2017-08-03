Бойцы НАТО побоялись мериться силами с российскими солдатами на Армейских играх

Главнокомандующий Сухопутных сил России генерал-полковник Олег Салюков рассказал прессе, что перед началом Армейских игр организаторы разослали приглашения в 78 стран, в том числе и членам НАТО. Генерал отметил, что российским солдатам было бы крайне интересно посостязаться с представителями Альянса. Однако наши западные «партнёры» настойчиво отмалчиваются. Салюков предположил в шутку, что, вероятно. Они просто не готовы. Корреспонденты iReactor попросили военного эксперта Алексея Славицкого рассказать, почему НАТОвцы отказываются от участия, и каков бы итог был такой встречи.

«Конечно, приятно было бы считать, что они испугались, но в армиях НАТО преимущественно служат вполне обычные ребята, которые были бы только рады посоревноваться с «русскими варварами». Отказ Альянса продиктован исключительно политическими мотивами. Во-первых, вероятного проигрыша боятся генералы, которых отчитают за недостатучную подготовку. Также это подорвёт авторитет «сильнейших армий мира». Ну а главное, в западной прессе это расценят как помощь в подготовке русских к захвату планеты. Европа и Америка всё ещё живут мерками Холодной войны.

Что же касается соревновательной части, то тут можно судить по общим соперникам. Например, на базах в Афганистане регулярно проводятся состязания между иностранными контингентами. И хоть американцев там больше всего. Сильнейшими считаются команды из Монголии и Норвегии.

А недавно прошли соревнования спецназа из стран Карибского бассейна и Южной Америки. Команда из Штатов дотянула только до третьего места, уступив ребятам из Парагвая и Колумбии. На европейском аналоге танкового биатлона, который проходил весной в Германии, победили австрийская и немецкая команда, американцы и тут были третьими. Так что, среди стран НАТО есть и более интересные конкуренты, нежели американцы».