Бег ради жизни

Гипокинез, гиподинамия – термины, обозначающие недостаток движения; они все чаще и чаще появляются в печати, звучат на научных конференциях врачей, физиологов, педагогов.

Недостаток движения, недостаток физической работы, физических упражнений – характерная черта нашего времени, болезнь века, как говорят многие, предпочитающие более сильные выражения. И действительно, механизация труда, развитие транспорта, рост материального благосостояния во всех жизненных сферах привели к тому, что большая часть населения страны с высоким уровнем культуры, науки и техники не получает должной дозы движений ни в количественном, ни в качественном отношении.

Достаточно вспомнить двигательную активность человека сравнительно недавнего прошлого и сравнить ее с двигательной активностью нашего времени, чтобы понять, какое огромное и резкое изменение наступило в его привычках, освященных многими тысячелетиями. Академик Аксель Берг подсчитал, что еще только сто лет назад 96 % всей работы на Земле человек выполнял сам, а какова ваша двигательная активность, читатель, судить лучше вам.

Гарт Гилмор, автор этой книги, приводит весьма интересные факты, характеризующие двигательную активность своих соотечественников, и многих других людей, живущих в так называемых "процветающих" странах. Образ жизни преуспевающего работника административных учреждений или делового человека в высшей степени малоподвижен. Такой человек не откроет и не закроет форточки сам, не пройдет по лестнице и одного марша, если есть возможность воспользоваться лифтом. И образ этот нисколько не утрирован. К примеру, в наиболее "автомобилизированной" стране, в США, не редкость увидеть человека, утоляющего голод или жажду в специальном кафе или осуществляющего банковскую операцию не выходя из автомобиля, так сказать "без отрыва от руля".

Подобный малоподвижный образ жизни, естественно, не может не сказаться отрицательно на здоровье человека. Приводимые Гартом Гилмором и другими авторами факты свидетельствуют о том, что уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в высокоразвитых странах вырос в наши дни по сравнению с 1900 годом почти втрое. При этом речь идет не только о фактах, примерах исключительной двигательной инертности, но и о целых профессиях. Так, например, широко известен факт обследования здоровья шоферов и кондукторов лондонских автобусов, о котором говорит и автор этой книги. Шоферы, вынужденные в силу своей профессии двигаться меньше, чем кондукторы, значительно чаще страдают от инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. При этом любопытно и то, что уже при поступлении на работу у шоферов в среднем отмечается большая окружность талии (по размерам выдаваемой форменной одежды), что также свидетельствует об их менее подвижном образе жизни.

А по данным Лондонского общества страхования жизни, люди "за каждые лишние 2,5 см окружности талии по отношению к груди платят двумя годами жизни" и "у людей, вес которых превышает среднюю норму для их возраста и роста на 35 и более процентов, смертность в полтора раза больше средней. Когда же окружность живота превышает окружность груди при полном вдохе более чем на 5 см, смертность повышается еще на 50 процентов"[1].

Еще факт. Нью-йоркское страховое общество обследовало 100 тысяч своих клиентов и пришло к выводу, что у тех, кто занимается физическим трудом или спортом, смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы втрое меньше, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни[2]. Факт непреложный: малоактивный в физическом отношении образ жизни нервно-психические и эмоциональные напряжения и нарушения в режиме питания – спутники сердечно-сосудистых заболеваний.

Какой же выход из положения? Неужели миллионы людей пожилого возраста будут и впредь страдать от поражений сердечнососудистой системы, и в частности от коронарной болезни?

Если рассмотреть проблему в общем плане, выход из положения уже давно найден. "Движение, – писал еще в XVIII веке замечательный французский врач Тиссо, – как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в состоянии заменить действие движения".

В наше время, не говоря уже о будущем веке, справедливость настоящего высказывания может быть оценена в полной мере. Мысль о том, что человеку в любом возрасте нужно достаточно двигаться, что занятия физической культурой и спортом должны заменить отсутствующий физический труд, ни для кого не является новой. Разум человека уже в недалеком будущем, без сомнения, найдет эффективные пути и средства такой замены. Пока, однако, в этом вопросе, если занятия физическими упражнениями рассматривать применительно к каждому отдельному человеку, все еще остается много неясного.

В самом деле! Человек хочет быть здоровым до глубокой старости и готов пожертвовать для этого частью своего времени. Он готов двигаться, он жаждет физических упражнений. Что же конкретно ему нужно делать, что посоветует ему врач?

Существуют гимнастический зал, лыжи, велосипед, бассейн, гантели, можно заняться физзарядкой, ходить, бегать и т. д. Каков же должен быть выбор, чтобы эффект от занятий был максимальным? До сих пор на этот счет быстрого и точного ответа получить нельзя. Одни считают, что физзарядка может удовлетворить всех: она доступна и достаточно эффективна. Другие склонны предпочесть иные формы физической деятельности. Так, японские ученые, например, полагают, что незаменимым средством является ходьба. 10 000 шагов в день – вот минимальная доза физической активности, потребная организму человека. Кое-кто рекомендует гимнастику в течение круглого года, кое-кто – лыжи и плавание. Все эти виды физической деятельности, так же как и любые формы организации ее применительно к конкретным условиям, могут быть эффективно использованы для укрепления здоровья, для продления жизни. Однако мы присоединяемся к автору "Бега ради жизни" в той оценке, какую он дает медленному бегу.

В предлагаемой читателю книге автор развивает идеи Лидьярда о том, что длительный медленный бег наиболее доступное и эффективное средство развития и укрепления сердечно-сосудистой системы. Артур Лидьярд, новозеландский тренер, воспитавший плеяду бегунов-олимпийцев на средние и длинные дистанции, известен в мире и как организатор групп здоровья в Новой Зеландии[3]. Опыт ряда бегунов среднего и пожилого возраста показан в последних главах книги.

Длительный бег в равномерном и умеренном темпе стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы. Во время бега потребление кислорода увеличивается в несколько раз против обычного уровня. Чтобы обеспечить такой уровень потребления кислорода, сердце во время бега перегоняет кровь в объеме, в несколько раз превышающем объем в спокойном состоянии. Этот фактор и стимулирует тонус сердечно-сосудистой системы.

У нас, как и за рубежом, есть не только одиночки, но и группы пожилых любителей бега. У этих лиц, регулярно совершающих пробежки, и у молодых людей, не занимающихся спортом, как показали тщательные исследования, большой разницы в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы нет.

В подобных группах, по данным профессора Р. Е. Мотылянской, у 82 % пожилых бегунов были обнаружены лишь умеренные возрастные изменения сердечно-сосудистой и нервной систем.

В свете исследований, приведенных выше, высказывание Гилмора о том, что лица, регулярно занимающиеся медленным бегом, в среднем могут рассчитывать на 10–12 лет дополнительной активной жизни, удивления не вызовет.

По мнению известного кардиолога Альберта Волленбергера (ГДР), у человека, систематически бегающего, инфаркт миокарда маловероятен. Поэтому совсем не иронически звучит в устах некоторых любителей острого словца перефразировка заглавия данной книги "Бег ради жизни" в "Бег от инфаркта", что, впрочем, по существу одно и то же.

Книга Гарта Гилмора прежде всего руководство для тех, кто никогда не занимался бегом. Приводимые автором рекомендации настолько подробны и просты, что для их осуществления не потребуется ничего, кроме желания, настойчивости и, конечно, советов врача.

Самое главное заключается в том, чтобы начинающий бегун воспринял идею, что бег – это не только необходимое подспорье в борьбе за свое здоровье, но и достаточно простое средство, чтобы не создавать из занятий им неразрешимой проблемы. Где и в какое время суток бегать – неважно, главное в том, чтобы бегать систематически, постепенно превращая это занятие в приятную привычку.

Гарт Гилмор, соавтор Лидьярда по книге "Бег к вершинам мастерства", стал заниматься медленным бегом, или бегом трусцой, потому что сделался болельщиком Лидьярда. И поскольку он глубоко верит в большую ценность бега трусцой, он написал эту книгу.

Широкая аргументация в пользу бега трусцой, простота и доступность изложения, информация об опыте людей среднего и пожилого возраста, приобщившихся к бегу, – все это делает книгу Гарта Гилмора нужной и полезной для всех, кто осознал пользу двигательной активности, кто предпочел медленный бег другим видам физической деятельности.

И еще одно немаловажное условие хотелось бы подчеркнуть. Не ждите, пока кто-то организует группу, создаст вам условия. Проявляйте инициативу сами. Если нужно, ищите партнера, ищите формы занятий, устраивающие вас.

Главное – бегать, двигаться, вести активный образ жизни. Движение – жизнь. Человек рожден для активной физической деятельности, и без нее радость жизни не может быть полной.

Александр Макаров,

кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР

Читать книгу: Гарт Гилмор – Бег ради жизни