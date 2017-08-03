Любимая, забыл тебе сказать,

Я был вчера на берегу Арала.

Но там теперь совсем не благодать -

Земля под солью все там потеряла.

Там виден явно рукотворный ад,

Как будто кто-то опрокинул чашу -

На донышке лишь капельки грустят,

Оплакивая здешнюю пропажу.

Злорадствует колючий саксаул:

Арал погиб, последствия ужасны,

Что восклицает даже Вельзевул:

Где человек – там страшно и опасно!

Я это все к тому, что нам с тобой

Ждать не резон от мира благостыни,

Но мы обязаны свою любовь

Не превратить в аральскую пустыню.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ