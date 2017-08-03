Арал
03:27. 3 августа 2017 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал: Bakh
Любимая, забыл тебе сказать,
Я был вчера на берегу Арала.
Но там теперь совсем не благодать -
Земля под солью все там потеряла.
Там виден явно рукотворный ад,
Как будто кто-то опрокинул чашу -
На донышке лишь капельки грустят,
Оплакивая здешнюю пропажу.
Злорадствует колючий саксаул:
Арал погиб, последствия ужасны,
Что восклицает даже Вельзевул:
Где человек – там страшно и опасно!
Я это все к тому, что нам с тобой
Ждать не резон от мира благостыни,
Но мы обязаны свою любовь
Не превратить в аральскую пустыню.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
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Зато таджики рады своим исскуственным морем, а то, что уникальное море-озеро пропала, со своим редким заливом Кора Бозгол, если память не ошиблась.