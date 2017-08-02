Все американцы в Залоге, со всей своей недвижимостью и землями

Кто создал Североамериканский Альянс Water and Power Alliance? И почему они действительно это сделали?

Примечание редактора SOTN:

Следующее сообщение было отправлено редактору SOTN по электронной почте. В нем представлена информация, которая в свое время кратко мелькнула в Интернете, но которая никогда не была толком объяснена. Автор идет дальше, чем кто-либо другой, соединяя точки, чтобы можно было лучше понять огромную и беспрецедентную сделку.

Однако реальная предыстория этого чрезвычайно подозрительного залога против США пока не разглашается. SOTN приглашает любых других исследователей IRS и / или исследователей FED предоставить больше фактов, связанных с этим необычным случаем. Дело касается малоизвестной организации, которая носит название < ![CDATA[ ]]> The North American Water and Power Alliance. < ![CDATA[]]>

Пожалуйста, не стесняйтесь направить дополнительные доказательства мошенничества на этот адрес электронной почты: [email protected]. Все убедительные доказательства будут рассмотрены с максимальной безопасностью и конфиденциальностью.

Спасибо,

< ![CDATA[ ]]> State of the Nation< ![CDATA[]]>

P.S. Следующая информация была предоставлена SOTN в частном порядке адвокатом и бывшим следователем по уголовным делам.

Существенный факт: все американцы являются слугами (рабами); они принадлежат международным банкирам через БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (BIS).

< ![CDATA[ ]]> Здесь прилагается документ в формате pdf< ![CDATA[]]>, подтверждающий, что IRS претендует на владение всеми землями, недвижимостью и «всеми настоящими мужчинами с руками и ногами». В законе, ссылка на человека, включает женщин и детей. (См. Pdf: 001 Доказательство Залога doc 12, стр. 3, поз. 13, в разделе «Описание недвижимого имущества»).

< ![CDATA[ ]]> Следующая ссылка содержит официальные документы< ![CDATA[]]>, которые подтверждают эту экстраординарную сделку, касающуюся North American Water and Power Alliance.

Доказательство находится в публичных отчетах, доступ к которым вы можете получить, посетив веб-сайт госсекретаря штата Мэриленд. Поиск деловых документов в FEDERAL RESERVE SYSTEM и/или введя регистрационный номер 181425776; Прокрутите до события регистрации 11 июля 2011 года.

Этот документ является залогом Америки: вся земля, вся недвижимость и каждый американец. Это залоговое право требования долга в размере 14,3 квадриллиона; это 14 300 триллионов долларов. Залоговое удержание означает, что до погашения долга, IRS (налоговая служба) владеет Америкой, включая людей. Фактически, IRS является только временным держателем для БАНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ, который находится в Базеле, Швейцария. Как обладатель в свое время, IRS сохраняет за собой право требовать исполнения иска и взыскание долгов.

Ниже вы видите оригинальный документ от 28.07.2011, с суммой залога в размере 14,3 квадриллиона долларов. В этом заявлении о финансировании UCC упоминается «Первый должник» как Федеральная резервная система. Министерство обороны США указано как точное юридическое имя должника. North American Water and Power Alliance представлен как «Assignor». (< ![CDATA[ ]]> Увеличение< ![CDATA[]]> размера документа)

Как это возможно, спросите Вы?

Вы должны знать, что первоначально Республика Соединенных Штатов была компактной и была альянсом отдельных штатов; каждый штат признавался отдельной страной в соответствии с международным правом. Однако, когда представители конгресса семи штатов Юга покинули свои посты в 1861 году, Конгресс объявил перерыв и распустил Конституционную Республику Соединенных Штатов Америки. После Гражданской войны, в соответствии с Законами о восстановлении, была создана новая корпорация США, которая была сформирована в 1871 году. Это можно подтвердить сославшись на Кодекс Соединенных Штатов, глава 28, глава 176 в рамках процедур сбора федерального долга. В разделе 3002 (15) говорится, что «Соединенные Штаты» означают:

(A) Федеральная корпорация;

(B) агентство, отдел, комиссия, совет или другая организация Соединенных Штатов;

или

(C) инструмент Соединенных Штатов.

Обратите внимание, что это определение не содержит ссылок на конституционную республику, страну, нацию, компактность государств, географическую зону или людей. Определение относится только к агентствам и инструментам корпорации Соединенных Штатов.

Что еще хуже: в 1933 году корпорация United United States обанкротилась; Это привело к установлению доверия к банкротству. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА – это «Общественный траст на доверии». Вся собственность СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, которая также относится к «штатам», находится в доверительном управлении по закону о банкротстве. Это имущество включает в себя всю землю, всю недвижимость и даже ЛЮДЕЙ и удерживается в качестве обеспечения долга перед международными банкирами.

< ![CDATA[ ]]> Ниже приведен документ в формате pdf< ![CDATA[]]>, подтверждающий залоговое удержание IRS. Также включена информация о корпорации NORTH AMERICAN WATER AND POWER ALLIANCE. Обратите внимание, что их адрес – Пентагон; они фигурируют в качестве Assignor с активами в 300 миллиардов долларов. Assignor – это тот, кто что-то дает правопреемнику, которым в данном случае является IRS.

** Довольно любопытно, что в прилагаемой статье говорится, что NORTH AMERICAN WATER AND POWER ALLIANCE пытается контролировать погоду.