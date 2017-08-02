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Трамп готовит торговую войну с Китаем

13:02. 2 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Вашингтон готов резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, а также лишать фирмы КНР лицензий

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Администрация президента США Дональда Трампа подготовила ряд торговых контрмер против Китая за нарушение прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на территории этой страны. Как сообщила во вторник газета The New York Times, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.

По данным источников издания, соответствующее заявление Белого дома последует в ближайшие дни. В том числе запланировано отдать распоряжение представителю США на торговых переговорах провести разбирательство методов, которые практикуют власти КНР по отношению к американским компаниям; данное разбирательство оптимально завершить в течение нескольких месяцев.

По итогам администрация Трампа готова резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий и предпринять другие контрмеры в ответ на ущемление американского бизнеса в КНР.

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер во вторник направил письмо президенту Трампу, призвав его ограничить проводимые Китаем в Соединенных Штатах сделки в ответ на “пассивность” Пекина при решении проблемы КНДР. Шумер апеллировал к Комитету по иностранным инвестициям – межведомственному органу американской администрации, рассматривающему ключевые международные сделки с точки зрения интересов национальной безопасности. Этот комитет работает под председательством министра финансов США.

Ранее сам Трамп подверг критике Китай, обвинив его в бездействии в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. “Я чрезвычайно разочарован в Китае”, – подчеркнул лидер США в Twitter.

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ТАСС

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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