Российские СМИ начинают по-серьёзному смывать демократическую личину с бандитского государства США

Остановить „коммунистическую заразу”

В шестидесятые годы прошлого века Вьетнам вступил разделенной страной. Согласно Женевским соглашениям 1954 года, прежде единое государство было временно разграничено на два по 17-й параллели. На севере, в Демократической Республике Вьетнам (ДРВ), при поддержке СССР строили социализм.



На юге, в Государстве Вьетнам, где французское колониальное господство сменилось американским покровительством, один за другим происходили военные перевороты и шла гражданская война, и в ней активно участвовали партизаны, которых подпитывал Север. Они постепенно расширяли захваченные ими территории, и это очень тревожило Вашингтон, который опасался „расползания коммунистической заразы” по всему азиатскому региону.

В июле 1964 года Соединенные Штаты направили в Тонкинский залив для патрулирования у берегов Северного Вьетнама военные корабли Седьмого флота. Второго августа во второй половине дня экипаж эсминца Maddox, выполнявшего радиотехническую разведку, сообщил о приближении к нему трех северовьетнамских торпедных катеров.

До сих пор нет однозначной исчерпывающей информации о событиях того дня. По одной из версий, встреча произошла в международных водах, и эсминец первым произвел предупредительный выстрел, на который катера ответили огнем крупнокалиберных пулеметов. По другой версии, торпедоносцы напали первыми, и эсминец открыл огонь из орудий, накрыв прямым попаданием один из катеров.



Существует версия о том, что Maddox вторгся в территориальные воды ДРВ, и катера подплыли к эсминцу, пытаясь вытеснить его в международные воды, а он в ответ открыл огонь. А также о том, что северовьетнамские суда атаковали американский корабль в превентивных целях как потенциальную угрозу безопасности.

Как бы там ни было, но в результате боевого столкновения, сам факт которого был подтвержден обеими сторонами, один (по другим источникам — два) катера ДРВ были выведены из строя, а эсминец ВМС США никак не пострадал и никаких повреждений не получил. Власти Соединенных Штатов решили не реагировать на этот инцидент, капитан Maddox получил приказ продолжать выполнение задания, а на следующий день к нему присоединился эсминец Turner Joy.

Доклад разведки как повод

Еще днем позже во время тропического шторма в Вашингтон поступило сообщение о новом нападении северовьетнамских судов на военные корабли США. После наступления темноты радары американских эсминцев зафиксировали приближение к ним неопознанных судов, по которым открыли огонь.

Впоследствии никто из экипажей кораблей не подтвердил, что видел нападавшие на них суда. Поднятые с авианосца самолеты также не обнаружили в районе нахождения эсминцев никаких других кораблей либо их обломки.

Тут в дело вмешалась разведка, которая заявила о перехвате радиосообщений, в которых моряков ДРВ призывали к атаке на американские суда, и это решило все. На следующий день в ответ на „агрессивные акции” палубная авиация ВМС США подвергла бомбардировке и обстрелу военные объекты и населенные пункты на побережье Северного Вьетнама.



А уже 7 августа Конгресс США по предложению президента Линдона Джонсона принял Тонкинскую резолюцию, которая разрешала использование вооруженных сил страны для защиты свободы государств Юго-Восточной Азии.

В марте начались систематические бомбардировки Северного Вьетнама, а затем высадка частей морской пехоты и сухопутных войск.

А была ли атака?

Агентство Национальной Безопасности (АНБ) США выложило на своем сайте документы, касающиеся Тонкинского инцидента. Среди них особое место занимает статья военного историка Роберта Хэнуока, написанная им специально для АНБ в 2001 году, и первоначально хранившаяся под грифом „секретно”. Исследователь высказывает обоснованное предположение, что США начали войну во Вьетнаме на основании искаженных фактов.

Хэнуок приходит к выводу, что северовьетнамские военные суда как минимум не нападали на американские корабли дважды — правомерно говорить лишь об одной атаке на эсминец Maddox, имевшей место 2 августа 1964 года, в результате которой, по данным автора, серьезно пострадали два катера ДРВ, тогда как американский корабль не получил никаких повреждений. Что касается атаки 4 августа, то ее, по мнению Хэнуока, просто не было.

В докладе американский разведки факты, по его словам, грубо искажены — там и ошибочный перевод с вьетнамского, и соединение перехватов радиопереговоров, производившихся 2 августа, с теми, что велись 4 августа. Если вьетнамские суда и пытались в ту штормовую ночь приблизиться к району нахождения американских эсминцев, то лишь затем, чтобы вывести оттуда два подбитых катера и попытаться спасти оставшихся в живых членов команд, но никак не для нападения на американцев, предполагает он.

Впрочем, и эта версия вызывает у Хэнуока серьезные сомнения. Он ссылается на свидетельство пилота военной авиации Джеймса Стокдейла, который в момент предполагаемой атаки находился в воздухе и никакого нападения не видел.

„Никаких следов лодок, никаких следов торпед и всплесков — только черная морская гладь и американская военная мощь”, — цитирует пилота американский историк.

Практически к таким же выводам пришел и другой независимый исследователь Мэтью Эйда.

Ошибка капитана Пауэлла

Тонкинская резолюция была принята в конгрессе США подавляющим большинством голосов — в сенате против нее проголосовали только два сенатора: Уэйн Морзе и Эрнест Грюнинг. Решение о вторжении США во Вьетнам принималось исключительно гражданским руководством: конгрессом, президентом Линдоном Джонсоном, министром обороны Робертом Макнамарой, госсекретарем Дином Раском. Пентагон к перспективе „повоевать” в Юго-Восточной Азии отнесся, мягко говоря, без энтузиазма.

„Наши военные боялись заявить гражданскому руководству о том, что такой метод войны ведет к гарантированному проигрышу”, — так вспоминал об этом служивший в то время в Южном Вьетнаме американский военный, капитан Колин Пауэлл.

Пройдет почти 40 лет, и четырехзвездный генерал в отставке, государственный секретарь США Колин Пауэлл будет потрясать перед членами Совета безопасности ООН пробиркой с якобы „химическим оружием Саддама Хусейна”. После чего США при поддержке созданной ими коалиции начнут полномасштабное вторжение в Ирак. Фактическое уничтожение этого государства породит активизацию радикальных исламистов, возникновение ИГ*, пламя войны перекинется на другие страны региона — Ливию, Сирию…

Оружия массового поражения в Ираке так и не найдут, а последствия разожженной по фиктивному поводу войны отзовутся страданиями миллионов ни в нем не повинных людей, которые продолжаются до сих пор.

Тонкинский инцидент был тоже не первым случаем, когда для развязывания войны использовались ложь и провокации — достаточно вспомнить так называемую операцию „Консервы”. Переодетые гитлеровцы 31 августа 1939 года ворвались на немецкую радиостанцию в Гляйвице, связали и заперли в подвале ее работников и передали в эфир антигерманское воззвание на польском языке. На следующий день фашистская Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война.

Прошло 25 лет — и из-за ложного донесения американской разведки началась война во Вьетнаме. Еще через 40 лет — вторжение в Ирак, и тоже по непроверенному и недоказанному поводу. Основанием для очередного нападения снова может стать химическое оружие — теперь президента Сирии Башара Асада, существование арсеналов которого тоже пока никем так и не доказано.

Уроки истории, похоже, усваиваются плохо.