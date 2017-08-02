Новости Украины и Новороссии 02 августа 2017
- 06:30 Украина готовит иск к России из-за строительства Керченского моста.
- 05:23 Мы сдаемся в Нидерландах.
- 03:30 Рука Кремля: Экспорт украинского сала рухнул на 98%.
- 01:00 ДНР и ЛНР готовы дать гражданство летчику-герою Акопову.
- 00:01 Снятие санкций с России невозможно без выполнения минских соглашений, — Тиллерсон.
- Вчера 23:36 Евровидение изменило регламент конкурса из-за Украины.
Украина готовит иск к России из-за строительства Керченского моста
Власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во вторник.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.
«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов.
Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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Мы сдаемся в Нидерландах
История одного вброса или Что объединило маргиналов из Украины и российскую оппозицию.
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Рука Кремля: Экспорт украинского сала рухнул на 98%
В 2016 году украинский экспорт свиного сала упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года.
По данным Государственной фискальной службы, если в позапрошлом году продукта было экспортировано на сумму $7,74 млн, то в прошлом — всего на $0,088 млн, пишет BusinessViews.
Главная причина — отказ России закупать украинское сало. Молдова также отказалась от импорта украинского сала, но, по сравнению с российскими объемами, это не существенно. За 2016 год Украина экспортировала всего 51 тонну сала.
Производители работают над поиском новых рынков сбыта — украинское сало понемногу начинают узнавать в Азербайджане, Армении и Казахстане, эти страны совокупно купили сала на $53,8 тысячи.
Также этот продукт покупают в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии. Все эти страны закупили 7,5 тонны сала на общую сумму $27,8 тысячи.
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ДНР и ЛНР готовы дать гражданство летчику-герою Акопову
Власти Донецкой и Луганской народных республик готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, заявили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего.
Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин.
На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом «За мужество».
Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России из-за того, что на своей странице в соцсети разместил фото главы МИД России Сергея Лаврова. МИД России пригласил украинского пилота в РФ.
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«Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более, если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела.
Шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — еще один показатель националистического характера современной Украины.
Летчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется», — заявил Пушилин.
«Александр Акопов родом из Донецка, он долгое время жил там. Мы также, если возникнет необходимость, готовы всячески его поддержать, — отметил в свою очередь Дейнего.
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Снятие санкций с России невозможно без выполнения минских соглашений, — Тиллерсон
Режим санкций в отношении России не может быть изменен без выполнения минских соглашений по Украине, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Мы постоянно говорили о том, что минские соглашения должны выполняться, иначе ничего не может произойти с ситуацией с санкциями (введенными) в связи с Украиной», — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по случаю окончания первых шести месяцев на посту главы внешнеполитического ведомства США.
Он отметил, что США «надеются на достижение некоторого прогресса и начнут продвигать ситуацию на Украине в сторону достижения подлинного прекращения огня».
«Уровень насилия в этом году на востоке Украины просто ужасающий», — прокомментировал ситуацию Тиллерсон.
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Евровидение изменило регламент конкурса из-за Украины
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» изменили регламент из-за действий Украины, которая в 2017 году не допустила до участия российскую исполнительницу Юлию Самойлову ввиду запрета СБУ на въезд в страну.
«Несомненно, конкурс песни „Евровидение-2017“ в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которые могли привести к переносу мероприятия за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов», — говорится в сообщении Европейского вещательного союза (EBU).
По новым правилам, национальные вещатели не смогут включать в делегации лиц, которым ограничен въезд в принимающую страну Евровидения.
Также EBU оставляет за собой право в случае задержек передать организацию конкурса другому вещателю.
Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены жюри, оценивающие исполнителей, были абсолютно непредвзятыми.
Ранее EBU оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение».
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украинское сало понемногу начинают узнавать в Азербайджане, Армении и Казахстане, эти страны совокупно купили сала на $53,8 тысячи.
ВЫ о чем? Азербайджан страна-исповедующая ислам,Казахстан тоже.КАК? там можно сало продавать???