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«Несокрушимая безнадега»: афганская партизанщина, наркота и НАТО

15:58. 2 августа 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал:

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Вот зачем американцы сунулись в Афганистан? С чего они решили, что способны взять под контроль местное население? Операция с громким названием «Несокрушимая свобода» с треском провалилась, выставив США посмешищем на мировой арене. Теперь же и натовцы стали мишенью…

С начала военной операции в 2001 года уже много воды утекло, но цели американцев по усмирению «Талибана» и прочих вооруженных группировок на территории страны достигнуты не были. Миссия НАТО продолжает фиксировать нападения на свои военные конвои, а талибы: вести партизанскую войну против иностранных захватчиков.

Очередное нападение на военный конвой Альянса произошло в Кандагаре. Есть потери, как сообщили в Twitter миссии.

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Пятнадцать лет длится «усмирение талибов». Потрачены миллионы долларов на поддержку афганского правительства, финансируются афганские силы безопасности, проводятся инструктажи, а толку? Да, во времена противостояния США и СССР было выгодно поддерживать боевиков, но после ухода советских войск американцы столкнулись с проблемой: афганцы их послали далеко и надолго, не желая быть марионеткой Вашингтона.

Теперь американцы и их западные союзники могут похвастаться только тем, что в Афганистане постоянно растет производство опиума. Так, если верить отчету Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), производство опиума в стране за последний год увеличилось в два раза. Полагаю, это еще не предел…

Согласно SIGAR, оценочная стоимость опиума и получаемых из него продуктов, произведенных в Афганистане, увеличилась до 3,02 млрд. долларов в 2016 году по сравнению с 1,56 млрд. в 2015 году.

Всего за 15 лет американцы потратили на поддержку Афганистана порядка 714 млрд. долларов. Куда и на что пошли эти деньги, никто не скажет. Коррупция в стране и отсутствие действенной системы мониторинга со стороны США привели к тому, что расходование выделенных средств осталось тайной за семью печатями.

Теперь рассмотрим соотношение сил в стране:

60% территории страны находится под контролем официальных властей, остальные 40% контролируются боевиками «Талибан» и другими вооруженными группировками. Баланс сил сохраняется с 2016 года:

«С 1 марта по 31 мая 2017 года ООН зафиксировала 6252 инцидента, связанных с угрозой безопасности, что на 21% больше по сравнению с предыдущим кварталом».

Данные по погибшим:

С января по 8 мая 2017 года погиб  2531 служащий афганских сил безопасности и еще 4238 получили ранения.

Согласно данным отчета миссии ООН в Афганистане (UNAMA), число мирных жителей, погибших и пострадавших в результате вооруженных конфликтов и действий террористов за последний год, составило почти 11,5 тысячи человек.  

Мирные жители систематически гибнут в результате т.н. «ошибочных» ударов американской авиации, но их точное число пока неизвестно. Не подсчитали.

Но, к примеру, по состоянию на 2014 год были известные такие цифры: погибло около 40 тысяч мирных жителей. Около 70% в результате действий боевиков, а 30% оказались на совести натовских, ооновских и правительственных войск. 

Да, успехи США и западных стран в Афганистане «впечатляют»… Наркотический рай, приправляемый борьбой талибов против натовских военных. Успеха американцы добились лишь в одном: дестабилизировали регион, помогли террористам стать на ноги и неплохо заработали на наркоте.

 

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По состоянию на 2015 год, мафиозные и террористические группировки ежегодно получали прибыль в размере до 70 млрд. долларов от наркоторговли в Афганистане. По оценкам ООН, здесь производится около 90% незаконных опиатов. Страна является третьим по величине в мире производителем опиума после Мьянмы и Лаоса. Какой выгодной оказалась эта война для Вашингтона…

Пора вспомнить и про уничтоженную натовскими войсками Югославию на Балканах. Она здесь будет к месту, ведь после ее уничтожения и вторжения США в Афганистан, американцы весьма оперативно наладили поставки наркоты по балканскому маршруту. Косово пригодилось, да и албанское население в Македонии, Метохии и Центральной Боснии подключилось к выгодному дельцу.

Не оказались в стороне и Штаты, чьи военные базы «Бондстил» и «Малый Бондстил» на территории Косово превратились в отличные транспортные узлы для наркотрафика в Европу афганского дурмана. Транспортная авиация США доставляет наркотики, но янки трудно поймать за руку. Удобно, не так ли? Главное, сделать вид, что ты борешься с наркоторговцами. Также борешься, как и с ИГИЛ в Сирии, спонсируя террористов. Американцы в этом преуспели.

Единственный форпост на пути отправки афганских наркотиков в Европу – это Россия. Да и Кабул надеется на помощь России в восстановлении экономики страны, урегулировании ситуации и возвращению афганцев к мирной жизни. Все, как обычно: Россия усмиряет и несет мир, США только хаос и разруху.

 

Метки: борьба с терроризмом, Европа, запад и россия, Наркотик, наркотрафик, нато
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