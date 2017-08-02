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Мнение

09:39. 2 августа 2017 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал:

Игорь Коротченко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Госдеп и Пентагон намерены поставлять на Украину противотанковое и иное оборонительное вооружение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических и военных кругах. По данным издания, министерства в настоящее время ожидают одобрения своего плана со стороны Белого дома.

В ситуации, в которой находится Дональд Трамп (президент США. — RNS), возможны любые решения, включая одобрение планов Госдепа и Пентагона по поставке вооружений на Украину, хотя он должен понимать, что тем самым США перейдут красную линию, в том числе в отношении России.
 
Я полагаю, что в этих условиях, если факт таких поставок состоится, у России будут развязаны руки для того, чтобы начать массовую паспортизацию населения Донбасса путем предоставления возможности получить российское гражданство для тех, кто проживает на территории ДНР и ЛНР, если они изъявят такое желание.
 
Дальше возможно создание общего пространства безопасности Донбасса и России с тем, что любая вооруженная акция по уничтожению российских граждан дает Москве возможность для принятия адекватных мер по подавлению тех позиций, тех видов вооружений, которыми Украина будет совершать акт вооруженной агрессии и уничтожения российских граждан.
 
С моей точки зрения, это могло бы стать реальным ответом России в случае, если США начнут поставки летального оружия ВСУ. Мы тут не можем говорить о том, что это оборонительное или наступательное вооружение, это оружие, которое убивает людей.
 
Евросоюз никак на это реагировать не будет. Мы не должны забывать, что Украина — это антироссийский таран, который во многом создается усилиями США и частью Европы в лице брюссельских элит. Если людей уже два с лишним года убивают, если Украина таким циничным образом нарушает и не собирается выполнять Минские соглашения, а со стороны Евросоюза никакой реакции нет. Поэтому в ответ на поставки американского оружия ЕС максимум выразит обеспокоенность, только этим дело и завершится.
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