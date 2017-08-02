Как стирали Великую Тартарию?

Тартария – как «стирали» нашу древнюю родину Великая Тартария была самой большой и древней империей в мире. Современные европейские и азиатские государства образовались из её осколков. Память о ней нужно было стереть из всех источников. Как это удалось осуществить?…

Как затереть Тартарию?

Автор – Константин Ткаченко

Фернан Мендиш Пинту на памятнике первооткрывателям, Белен, Лиссабон

Попытаюсь наглядно продемонстрировать пример «затирания Тартарии», то есть методику сокрытия какой-то информации о какой-то реальности. Причём сразу же отмечу, что это не единичный случай, а, скорее, система.

Непонятная Тартария заменяется на ещё более непонятную «Татарию».

Толчком для поста послужила книга, вынесенная из библиотечной свалки. Первое испанское издание её вышло в 1614 году, только в 1972 году появился перевод на русский, хотя в свое время она была бестселлером и в семнадцатом — восемнадцатом веках выдержала до десятка изданий на основных европейских языках.

«Странствия». Фернан Мендес Пинто

Записки португальского авантюриста, объехавшего всю Южную и Восточную Азию, который был всем, кем угодно, кроме богобоязненного и порядочного человека. Памятник своей эпохе, называвшей грех грехом. Книга уникальна еще и как свидетельство очевидца расцвета и быстрого заката Португальской мировой империи, источник данных о государствах Индийского и Тихого океанов. (доступна в сети).

Меня сразу же насторожил пространный подзаголовок, начало которого в русском переводе звучало так: Странствия Фернано Мендеса Пинто, где сообщается о многих и многодивных вещах, которые ему довелось увидеть и услышать в королевствах Китайском, Татарии, Сорнау…

Сразу уточню, что Фернан, вроде бы, официально был только на юге Китая, и не в какую «Татарию» он не забирался. И само слово «Татария»… Ну, вы в курсе что оно скрывает.

Я нашёл в сети тот же текст в оригинальном виде (первое издание мемуаров): вторая и третья строчка — Tartaria.

«Странствия». Фернан Мендес Пинто. ~1520-1578

Набившая унылую оскомину привычка отчего-то благочестиво редактировать авторов перенаправлением Тартарии на Татарию — мол, сейчас виднее, о чем они писали в свое время.

С академической железобетонной уверенностью утверждается: средневековые авторы путались в этнонимах и называли место проживания татарских племен искаженным Тартария.

Вот едет король европейский путешественник и спрашивает всех встречных- поперечных: «А чьих вы будете, добрые люди?»

И люди ему отвечают: «Мы люди маркиза Карабаса» татары мы, не видишь что ли?»

Едет так наш Марко Поло месяц, год, наконец, ему надоедает спрашивать и слышать стереотипный ответ, и он называет все посещенные места Татарией, а поскольку в местной тарабарщине ему разбираться недосуг, то переиначивает в Тартарию.

Просвещенные европейцы оценивают тонкий юмор путешественника, поскольку из античной традиции Тартар — место заключения титанов, место весьма удаленное, то есть вполне подходящее для всяких дикарей.

Так продолжалось до географа-любителя шведа Стралленберга, который вернулся из сибирского плена и развеял эти заблуждения в 1730 году. Правда, Тартария продолжала существовать в географии, но это, мол, по инерции.

Эта версия является клише и выглядит правдоподобно до того момента, пока к клише не подходят критически — клише не предназначены для анализа, они есть аксиомы, в них можно только верить.

А если не верить, то сразу же появляются вопросы: например, кто такие татары и почему в их честь называлось три четверти Евразии?

Происхождение этого слова неизвестно, существует с десяток версий, что означает, что они равно неубедительны. В общем, татарами назывались сперва какие-то тюркские племена времен Великого Эля, потом то ли их потомки, то ли следующие с подобным наименованием, которые досаждали китайцам, и даже умудрились стать кровниками Чингис-хана со всеми вытекающими последствиями, после чего история татар на их родине в Монголии завершилась.

Далее происходит немного странное — вырезанные под корень татары воскресают (зомби-апокалипсис нервно курит в сторонке), после чего завоевывают Среднюю Азию, Иран, Восточную и Центральную Европу, да и Китай прихватывают, чтобы ему не было скучно в одиночке в независимом положении. И основывают несколько кочевых империй. В память об этих татарах волжские булгары, ногаи и угро-тюрки Сибири начинают именовать себя татарами, хотя никакого родства с т.н. татарами, да и между собой, нет и быть не может.

В средневековой Европе еще до нашествия монголов, или одновременно с ним, появляется традиция именовать Восточную Европу и Северную Азию «Тартарией».

Это факты. Далее идут интерпретации.

Лично я считаю крайне неубедительным два обоснования этой гипотезы: то, что два понятия могли быть спутаны между собой, и что «Тартария» происходит от «татар».

Насчет первого: лично я больше таких устойчивых и длительных заблуждений не знаю. Европейская наука такого не предусматривает.

Европейская учёность вообще начиналась как филология, то есть дисциплина, предназначенная для толкования библейских и античных текстов. И внимание к написанному слову, к нюансам произношения и толкования, было невероятно щепетильным. Перепутать слова «татар» и «тартар» в среде таких ученых, все равно что в 1937 году на партсобрании сказать, что наш вождь — Троцкий. Таких оговорок не прощают.

А в дальнейшем европейские этнография с географией родились как вспомогательные дисциплины в обозе колонизаторов. От них требовались предельная точность рапорта с предстоящего поля боя. Опять же спутать два разных слова было невозможно.

Представьте, как Джеймсы Бонды восемнадцатого века с риском для жизни собирают сведения о татарах в предвидении Большой Игры с Российской империей: численность, боеспособность, нравы, верования, все, что поможет потом их использовать в интересах Её Величества. А потом какой-то кабинетный умник татар переименовывает в тартар. И вот эмиссары из Альбиона прибывают к татарами и заявляют: «А не пора ли доблестным тартарам восстать против урусов?» На что татары недоуменно озираются, о ком все-таки идёт речь, и резонно отвечают: «Пусть тартары и воюют, а мы здесь при чем?»

Поверьте, отождествление нескольких татарских племен с Великой Тартарией на ландкартах выглядит еще страннее.

Однако, получается, что путали. И не видели в этом ничего странного.

Можно, конечно, вспомнить как Америку называли Индией и как Новый Свет получил свое имя по имени итальянского картографа, но как только ошибка разъяснилась, сразу же появились «индейцы», а не «индийцы» , «Вест-Индия» против «Ост-Индии», так что путаница продолжалась считанные десятилетия.

Повторяю, наразбериха Тартарии с Татарией пережила почти тысячелетие.

Представьте себе очередной международный анализ нашего токаря-международника Сатановского, в котором он, в ходе очередной филиппики в адрес монархий Аравийского полуострова (ну, не любит он их:))) вместо «арабские династии» произносит «берберские династии». И далее именует их именно так. Смысл теряется сразу, репутация тоже. Слова звучат почти одинаково, но между ними разница в происхождении народов, разрыв в хронологии и разброс в географии.

А не произошло ли обратное? То, что Тартария (или что-то с похожим названием) реально существовала в Северной Евразии на протяжении столетий, причем имела такую репутацию, что совершенно разные племена считали для себя честью втихомолку присоединяться к славе и могуществу «чего-то» и брать себе схожие наименования?

Товарищ Фернандо Мендеш Пинту (так все-таки звучит его ФИО на родном португальском) добавляет недостающие детали в подтверждение существования Тартарии и конспирологическую версию о стирании памяти о ней.

Конкистадор пробирался к рубежам Тартарии-Татарии с юга, то есть на его пути не было никаких «татар», чтобы перенести их название на огромную географическую область. Он вообще не мог слышать слово Татария от китайцев — ближайших соседей гипотетических тартар: дело в том, что в китайском произношении отсутствует звук «р», к примеру, татары в иероглифике в мандаринском наречии произносятся как та-та. Фернандо писал названия и имена как слышал, вся книга состоит из искаженных туземных слов. И, тем не менее, он упоминает о Тартарии — именно так, а не о татарах, как нас пытаются уверить редакторы и переводчики.

Он описывает великого хана тартаров, нападающего на северные провинции Китая…

К сожалению, это единственное, что я могу сообщить об этой части книги: помимо вивисекции в названии, оскопления Тартарии до Татарии, в русском переводе изъяты примерно 20 глав — вместо них дается конспект того, что в них написано. Примерно, на месте пересказа главы 122 или 128 приводится разговор нескольких португальцев, среди которых был наш герой, с ханом тартар. Тартар опрашивает бледнолицых братьев и делает правильный вывод об их намерениях, весьма неблаговидных.

В предисловии русского издания этот финт ушами объясняется тем, что описание Северного Китая и Татарии у Фернандо совершенно фантастично, не имеет реальных черт, а потому такая свифтовщина неинтересна. Фернандо, мол, там не был и только пересказывал байки. В качестве возражения можно оглянуться на остальную книгу и обнаружить, что байками заполнены все остальные части мемуаров: «чего их, нехристей, жалеть» (с) и «врет как очевидец» (с). Кстати, был ли Фернандо на самом деле в Китае или нет — предмет дискуссий, хронология его странствий весьма приблизительна и запутана.

Особенно удивительным аргумент о фантастичности выглядит с точки зрения русских переводчиков и читателей. На минутку, Фернандо пишет о Северном Китае, Забайкалье и Дальнем Востоке в тот момент, когда прочие свидетельства об этой части Сибири практически отсутствуют, речь идет о землях, куда через сто лет выйдут русские первопроходцы — и любая информация об этом периоде для нас бесценна, хоть бы она была совершенно бредовой. Это наша история, лакуна в ней, которую необходимо заполнить, а пласт сведений современника и путешественника, подобравшегося почти вплотную, имевший известия почти из первых рук, выкидывается в помойку.

Так что, извините, в данной ситуации любимый вопрос известного персонажа с трубкой: » Ви дурак или врЭдитель?» отнюдь не выглядит дуростью. Это абсолютно четкий алгоритм искажения истории: сперва переиначивается название страны, потом, для верности, удаляется и сама информация. Под раздачу попадает совершенно неповинный Северный Китай с Пекином, которые в «Странствии» даются в конспективном изложении: мол, вместе подвох не так заметен.

Можно предположить, что Фернандо решил блеснуть эрудицией и упомянул Тартарию всуе — притянул ее за уши из Марко Поло или каких-то других авторов. Увы, других следов ссылок на старших товарищей в тексте нет. Да и быть не может.

Фернандо — «чоткий пацан с раёна», вращавшийся в среде таких же «крутых и простых парней». Эрудиция у них была не в чести, они «гопники», а не «ботаники». К тому же они все иберы, жители удаленной части Европы, у которых был свой Тартар под боком — с маврами, а на то, что происходило в тридевятых королевствах триста лет назад с татарами, им откровенно было плевать.

И, тем не менее, Тартария есть, а рядовой конкистадор Южных морей четко знает ее название, представляет положение и имеет представление, что с ней лучше не связываться.

Текст «Странствий», а еще вернее то, что в нем искажено или изъято, лично меня лишний раз убеждает в реальности явления «Тартария», что бы за ним не стояло.





Запретная история Сибири