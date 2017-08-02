Гл. проблема глобальной цивилизации и миссия Русской многонациональной цивилизации в её разрешении

Тем более не следует обольщаться в оценках достижений глобальной цивилизации, глядя на успехи науки, прежде всего, — науки региональной цивилизации Запада, породившей большинство видов техники, которой мы пользуемся в быту и в работе.

Но если ты не знаешь, в каком состоянии пребываешь, то невозможно понять, что и как надо делать для того, чтобы «завтра» стало лучше, чем «вчера» и «сегодня».

Ю.В. Андропов, став главой СССР, заявил в июне 1983: «Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок». Потом это высказывание сократили до «мы не знаем общества, в котором живём», что обнажило суть проблемы, с которой столкнулось государственное управление и подвластное государственности общество.



В действительности состояние цивилизации (и общества в России тоже) характеризует излагаемое в статье «Обезьяний бизнес»1, опубликованной 6 июля 2005 г. в «New-York Times Magazine». Описываемый в этой статье эксперимент, проведённый над группой обезьян вида капуцины в Йельском университете США, показал, что если вынести цивилизованность за скобки, то поведенчески группа этих обезьянок неотличима от общества, несущего либерально-буржуазную культуру.



Т.е. этот эксперимент обнажил главную проблему нынешней глобальной цивилизации, которая не только не разрешена до настоящего времени, но и не осознана наукой и политиками. Суть её состоит в следующем.

Если рассматривать бытие вида «Homo sapiens» как процесс самоуправления во взаимодействии особей и разного рода групп особей со средой обитания, то биологический вид несёт в себе некоторое информационно-алгоритмическое обеспечение своего поведения. Оно включает в себя два уровня:



врождённую составляющую — инстинкты и безусловные рефлексы,



и вырабатываемую на основе реализации врождённого творческого потенциала составляющую — культуру.



Врождённая составляющая — безальтернативна и неизменна для всех здоровых особей, она является базовой; культура, объединяющая людей в общество, — вариативна и является надстроечным образованием по отношению к врождённой составляющей.

Если вывести культуру из рассмотрения, то чисто биологически «Homo sapiens» — стадно-стайная обезьяна, как и упоминавшиеся выше капуцины; с точки зрения этологии «Homo sapiens» — слабо вооружённый биологический вид, и как всякому слабо вооружённому биологическому виду ему свойственна низкая врождённая мораль, в которой выражаются инстинкты стадно-стайного поведения, ядро которых составляют программы построения иерархии особей внутри стаи и внутривидовой конкуренции — борьбы за «лучшее место под солнцем» как особей внутри стаи, так и сформировавшихся стай друг с другом2.



И в этой борьбе за «лучшее место под солнцем» врождённая мораль вида «Homo sapiens» характеризуется одним словом — вседозволенность, т.е. она не знает и не желает знать никаких ограничений. Эта вседозволенность во внутривидовой конкуренции в условиях неразвитости цивилизации не несёт угрозы для существования вида в силу его «слабой вооружённости», поскольку «слабая вооружённость» сводит к безопасному для вида уровню статистику убийств и нанесения тяжких телесных повреждений, не позволяющих особи полноценно функционировать в составе стаи.

Однако, ступив на путь строительства цивилизации, по мере развития науки и техносферы «Homo sapiens» перестаёт быть слабо вооружённым биологическим видом.



В условиях цивилизации сочетание непрестанно нарастающей научно-технической мощи и врождённой морали вседозволенности стадно-стайной обезьяны вида «Homo sapiens» — гарантирует самоубийство глобальной цивилизации по одной единственной причине: во внутривидовой конкуренции особей и стай разного характера за «лучшее место под солнцем» и за построение «глобальной иерархически организованной стаи» вседозволенность выражается в том, что неизбежно будут применены средства, гарантированно уничтожающие цивилизацию в целом — «супероружие»3, способное разрушить планету или генетические механизмы биологических видов, составляющих нынешнюю биосферу; вредоносные сопутствующие эффекты технологий, которые игнорируются, исходя из эгоизма устремившихся к обогащению, способны сделать то же самое; биологическое вырождение и деградация культуры в условиях «потребительского рая» и современной технологичной, но противоестественной медицины4 и т.п. — это реальность.

Но такого рода самоубийству есть альтернатива, которая требует деятельного участия самих людей в преображении цивилизации стадно-стайных обезьян в цивилизацию человечности, в жизни которой не будет места врождённой морали стадно-стайных обезьян.

2. Альтернатива самоубийству цивилизации «Homo sapiens’ов» — всем стать Человеками

Людям дано всё необходимое и достаточное, для того, чтобы избежать самоубийства такого рода цивилизации. Это всё — необходимое и достаточное — включает в себя:



Совесть — как источник безошибочного разграничения объективных (а не нескончаемо-дискуссионных) Добра и Зла в конкретике их проявлений в жизни, действующий опережающе по отношению к течению событий, что открывает возможности к тому, чтобы заблаговременно и благотворно изменить течение событий и тем самым избежать реализации Зла.

Стыд — отличающийся от совести тем, что действует после того, как индивид проигнорировал голос совести. Стыд — это внутренний стимул для разумного индивида к жизни под властью диктатуры совести в будущем во избежание соучастия в злодействах и потворствования злодействам других.



И с совестью, и со стыдом невозможно сторговаться, договориться, невозможно их обмануть, потому что они — два проявления врождённого религиозного чувства, связывающего индивида с Богом.

Но их можно подавить и изгнать из психики, что не позволит индивиду стать Человеком, и на это работает культура всех традиционных толпо-«элитарных» обществ, порождённая врождённой моралью вседозволенности стадно-стайной обезьяны вида «Homo sapiens».



Чувства и интеллектуальную мощь — позволяющие познавать Жизнь во всех её возможностях и проявлениях, т.е. выявлять причинно-следственные связи как в прошлых действиях, так и в намерениях на будущее и на этой основе осмысленно по совести вырабатывать линию поведения и следовать ей в жизни волевым порядком.



Они позволяют познать и проблемы цивилизации, и пути и средства их разрешения — было бы желание познать.



Волю — как способность подчинять самого себя и течение событий вокруг осознанно осмысленной целесообразности.



Соответственно встаёт вопрос о научно-методологическом обеспечении перехода от цивилизации стадно-стайных обезьян к цивилизации человеков. Решающую роль в этом должна сыграть психология и гносеология5, которые должны выразить себя в педагогике. При этом:



Психология как наука должна научиться рассматривать психику личности и культуру общества (а также и специфические субкультуры) как информационно-алгоритмические системы, взаимодействующие друг с другом. В этом взаимодействии в одном потоке исторически сложившаяся культура (во всех своих ветвях-субкультурах) формирует психику представителей вступающих в жизнь поколений, а во встречном потоке практически любая личностная деятельность вносит вклад в формирование той культуры, под воздействием которой будет формироваться психика представителей будущих поколений.



Соответственно в этом взаимодействии работает принцип «что посеешь — то и пожнёшь, но пожнёшь сторицей».



Педагогика как теория должна на основе знаний о генетической программе развития организмов и психики девочек и мальчиков указать пути и средства воспитания Человека — здравого телесно, психически (в том числе нравственно-этически), а не стадно-стайной обезьяны, зомби или демона, вооружённых теми или иными знаниями и навыками, позволяющими им более разрушительно творить вседозволенность;



Педагогика как практика должна реализовать во всеобщем семейном и школьном воспитании знания о путях и средствах становления Человеком детёныша вида «Homo sapiens».



Беда России двояка:



Один её аспект в том, что педагогика и как теория, и как практика тупо остаётся невосприимчивой к развитию и применению педагогического наследия Н.И.Пирогова (1810-1881), П.Ф.Лесгафта (1837-1909), А.С.Макаренко (1888-1939), которые видели главной задачей системы образования-воспитания — становление ребёнка Человеком в процессе взросления 6 , а не формирование тупого законопослушного идиота, вооружённого всевозможными знаниями и навыками, на что ориентирована реформа образования в постсоветской РФ и на что уже давно работает система образования в «передовых» государствах Запада.



Второй аспект в том, что политики (за исключением эпохи большевизма) не вдаются в рассмотрение кризиса педагогики7 и не принимают никаких мер к тому, чтобы в стране сложилась и стала безальтернативно господствующей педагогическая субкультура воспитания Человека.



Для того, чтобы педагогическая наука обрела способность решить поставленную выше задачу, следует признать:

Человек состоявшийся — это воля, интеллектуально осознанно подчинившая себя диктатуре совести.

Если нет воли — нет человека, есть управляемый биоробот или человекообразное животное, существующее под диктатом инстинктов; если есть воля, но нет совести и стыда, то тоже нет человека, это — демон в человеческом обличье, злодейства которого могут профилактировать и пресечь только неподвластные ему обстоятельства.

Однако исторически сложившаяся традиция психологии, гносеологии и педагогики отрицает такой подход к проблеме, поскольку по умолчанию исходит из порочного воззрения: для того, чтобы быть человеком — якобы необходимо и достаточно принадлежать к биологическому виду «Homo sapiens» и вырасти в обществе себе подобных8. Соответственно этому воззрению:



полноценными людьми в большинстве исторически сложившихся обществ, включая Россию, признаются бессовестные и бесстыжие безвольные недоумки, несущие в себе врождённую мораль вседозволенности стадно-стайной обезьяны, а волевые демоны, творящие вседозволенность, расцениваются либо как легитимные лидеры, либо как лидеры криминалитета;



исторически сложившиеся культуры воспроизводят эти нравственно-психологические типы как статистически преобладающие, а состоявшийся в них человек — явление антисоциальное, редкостное и потому подлежащее обструкции, изоляции от общества (в тюрьме, в монастыре, в психбольнице), уничтожению.



И это всё в совокупности определяет характер и лицо региональных и глобальной цивилизации. Поэтому, если мы хотим избежать катастрофы России и глобальной цивилизации, то надо менять характер культуры и прежде всего — характер педагогической субкультуры, характер деятельности сферы искусств, СМИ, детских садов, школ, вузов.

3. Несостоятельность научного официоза

Исторически сложившая официальная наука не способна решать социальные, экономические, технологические и другие проблемы России и глобальной цивилизации, поскольку в ней нет ясного понимания главной проблемы цивилизации, путей и средств её разрешения ни в том виде, как это представлено в разделах 1 и 2, ни в каком-либо ином, но обязательно понятийно определённом виде, который можно соотнести с реальной жизнью.



Вся демагогия на темы «высокой духовности» вообще и традиционных вероучений, в частности, «пассионарности», и т.п. — не соотносима с этой проблематикой.

Ключевая причина неспособности разрешить такого рода проблемы — «кризис фрагментации обществознания»9, причинами которого, в свою очередь, являются:



неопределённость в ответе на вопрос «чем человек состоявшийся отличается от несостоявшейся в таковом качестве особи вида «Homo sapiens»?»;



неспособность либо нежелание представителей гуманитарных научных дисциплин понять, что за термином «духовность» стоит не некий неизъяснимый и непознаваемый субъективизм тех или иных людей, но объективные — общеприродные феномены — информация и алгоритмика преобразования информации, носителями которых являются материальные объекты и которые выражаются в субъективизме людей, как нравственность, этика, личностная культура мировосприятия и жизнеосмысления и её плоды 10 ;



подмена диалектики как искусства постижения истины путём постановки вопросов и нахождения на них ответов (т.е. искусства выявления и разрешения неопределённостей) некой логикой, законы которой ограничивают и извращают процесс познания и творчества, и беспредметной демагогией на тему «диалектика — наука о наиболее общих закономерностях бытия всего и вся».



В педагогической культуре, ориентированной на воспитание Человека, искусство диалектики (смысле умения выявлять и разрешать неопределённости в Жизни по мере надобности) должно осваиваться всеми: это — главная задача системы образования.

Соответственно для того, чтобы проблематика, описанная в разделах 1 и 2 со временем стала достоянием прошлого, выпускники всех школ и всех специальностей вузов, — т.е. все люди — должны не только на словах, но и прочувствованно понимать, что жизнь глобальной цивилизации, культурно своеобразных обществ, социальных групп, семей и людей персонально подчинена объективным закономерностям, которые можно отнести к следующим шести группам:



Человечество — часть биосферы Земли, и существуют объективные закономерности, регулирующие: 1) взаимодействие биосферы планеты и Космоса, 2) формирование биоценозов и 3) взаимодействие биологических видов друг с другом в пределах биосферы.

Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфические биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь.

Существуют нравственно-этические (религиозные и ноосферные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем Мироздания, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо.

Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, является информационно-алгоритмической системой. Культура вариативна, в том смысле, что как информационно-алгоритмическая система, она может быть ориентирована на достижение различных целей, на различных путях жизни общества, различными средствами. И существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений в гармонии цивилизации и биосферы, а их нарушение способно привести к исчезновению общества в течение жизни нескольких поколений.

Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой и производством продуктов питания. Техносфера и продовольственное обеспечение жизни цивилизации воспроизводятся и развиваются в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.

Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.



Эти шесть групп объективных закономерностей — своего рода «законодательная база», без осознания которой невозможно построение научно-методологического обеспечения государственного управления, деятельности ООН, управления в бизнесе.



Если говорить о содержании такого рода научно-методологического обеспечения управления в названных сферах, то оно должно в детальности, с учётом физико-географического своеобразия регионов и исторически сложившегося своеобразия культуры проживающего в регионе населения, описывать циклику постановки и решения задач государственного управления, представленную на рис. 111, определять пути и способы взаимодействия государств в ходе решения глобальных проблем, определять пути интеграции в эти процессы предпринимательской деятельности частных лиц и разного рода общественных организаций.

Но реализация этой циклики невозможна на основе господствующей ныне либерально-индивидуалистической парадигмы, в которой многое противоречит представленной выше объективно довлеющей над человечеством «законодательной базе» в виде шести групп закономерностей.

Если обратиться к историческому прошлому, то либеральной парадигме предшествовала парадигма сословно-кастового социального устройства. В ней принадлежность индивида к той или иной социальной группе, обладающей теми или иными правами и обязанностями, определялась фактом происхождения от определённых родителей или фактом «усыновления» либо вступления в брак.



Соответственно социальная стратификация включала в себя первосортных («благородных», «брахманов» и т.п.), второсортных, третьесортных и т.п. «низких» людей — вплоть до безликой и безымянной касты «отбросов общества». Эта парадигма исторически реализовывала себя в разных вариациях в рабовладельческих формациях, в феодализме, в деспотиях восточного типа12.

Либеральная парадигма отрицает по оглашению сословно-кастовую парадигму, но по умолчанию сохраняет её в виде разного рода наследственно-клановых субкультур, многие из которых притязают на то, чтобы стоять над обществом (человечеством) и помыкать им13.



Кроме того, по оглашению декларируя равенство всех членов общества в правах и в обязанностях, среди прав либерализм, выражая стадно-стайную обезьянью мораль вседозволенности, по умолчанию признаёт за всеми право на паразитизм, в том числе и на системно организованный паразитизм разного рода меньшинств на труде и жизни большинства, что в конечном итоге выливается в паразитизм цивилизации на биосфере планеты, который и породил глобальный биосферно-социальный (экологический) кризис. Это же признание права на паразитизм в конечном итоге приводит либерализм под власть сатанизма.

Социалистическая парадигма, в её исторически известной реализации в СССР и в странах «народной демократии» точно так же, как и либеральная парадигма, признавала равенство всех членов общества в их правах и обязанностях, но отвергала право на паразитизм кого бы то ни было, тем более — отвергала право на системно организованный паразитизм. Но реализовать это на практике социалистическая парадигма не смогла в силу ранее названных причин:



неопределённость в ответе на вопрос «чем человек состоявшийся отличается от человекообразного представителя вида «Homo sapiens»?», которой сопутствовал атеизм в его материалистической разновидности, согласно которой Бога нет, и производная от атеизма убеждённость в том, что Мироздание безумно и потому этика — всегда субъективна и локализована в пределах человеческого общества и не распространяется на биосферу Земли и Мироздание в целом;



неразвитость педагогической субкультуры, в которой подавляющее большинство детей к началу юности достигали бы по организации их психики качества человека состоявшегося;



неадекватность научно-методологического обеспечения государственного управления на основе «мраксизма» задаче искоренения паразитизма одних индивидов и разного рода культурно-своеобразных социальных меньшинств на труде и жизни большинства и паразитизма цивилизации на биосфере и Природе в целом.



4. Предложение здраво мыслить

Однако к настоящему времени в России выработано научно-методологическое обеспечение государственного управления и жизни общества в виде свода тематически разнородных материалов Концепции общественной безопасности (КОБ), широко представленных в интернете, а кроме того и изданных типографски (большей частью в издательстве «Концептуал», Москва).

Ещё 28 ноября 1995 г. в Госдуме РФ по Концепции общественной безопасности были проведены парламентские слушания (см. «Думский Вестник», № 1 (16) 1996 г. — официальное издание Государственной Думы, с. 126-13714), по итогам которых было рекомендовано начать её обсуждение в СМИ России, предложить её мировому сообществу и ООН официально от имени Российской Федерации. Но эти и другие рекомендации парламентских слушаний не были выполнены. Кроме того, часть материалов КОБ усилиями либеральной мафии была внесена в Федеральный список экстремистских материалов, и это было сделано с грубыми нарушениями действующего законодательства и подлогами.

Поэтому в настоящее время наша страна и другие государства по-прежнему продолжают влачить существование под властью некомпетентных чиновников и депутатов, которые не способны в принципе разрешить глобальный биосферно-социальный (экологический) цивилизационный кризис, ни вывести Россию из кризиса (для начала разрешения глобального кризиса).



В качестве примера некомпетентности, невежества и слабоумия государственной власти: в Правовом управлении Совета Федерации России эксперты-юристы берутся за экспертизу законопроектов, затрагивающих проблематику демографии и экологии, не зная таких терминов, как «биоценоз», «экологическая ниша», «ёмкость экологической ниши» (в государствах СНГ всё это изучается в школьном курсе биологии с 7 по 11 класс), не понимания таких словосочетаний, как «демографическая пирамида правильной формы» (изучается в вузовских курсах социологии и демографии), «в преемственности поколений» (а это уже явное невладение на должном уровне государственным языком РФ госслужащих). Соответственно возникает подозрение, что они купили и ЕГЭ, и дипломы, позволяющие работать в аппарате Совета Федерации.

Такое невежество управленцев, их самодовольство и неспособность их к самообразованию в соответствии с «вызовами времени» представляет реальную угрозу будущему нашей страны и человечества в целом. Поэтому понимающие люди, как в органах государственной власти, так и вне структур государственного аппарата должны быть более активны в своей просветительской деятельности как в отношении своих детей и их друзей, так и в отношении взрослых, с которыми их сводит жизнь.

Кроме того, в обществе избыточно широко распространён нигилизм. Суть его в том, что всё, что не соответствует мнениям индивида, с порога отвергается индивидом как заведомая ложь или пустословие без того, чтобы ознакомиться с новой для индивида информацией, прочувствовать взаимосвязи сказанного ему с Жизнью, переосмыслить свои мнения и предложенные ему мнения. Поэтому для некоторой части научного официоза КОБ — лженаука.

Нигилизм такого рода — выражение самодовольства. Помочь самодовольным невозможно до тех пор, пока стечение обстоятельств, не раздавит самодовольство личности. Однако, достаточно часто обстоятельства уничтожают самодовольство вместе с индивидом, им порабощённым. А если такого рода самодовольные индивиды собираются в стаи, то они гибнут целыми стадами.

Для другой группы нигилистов Концепция общественной безопасности (КОБ) в том виде, как она предложена ВП СССР, неприемлема потому, что она «категорична» и «безальтернативна». В переводе на понятийно однозначно определённый язык эти слова означают:



КОБ «категорична» — всё в ней понятийно определено, поэтому закрыты возможности для пустопорожней болтовни на затронутые в материалах темы;



«безальтернативна» — нам не хватает кругозора и интеллектуальной мощи для того, чтобы опровергнуть сказанное в материалах КОБ и развязать нескончаемую кампанию пустопорожней болтовни на темы, в них затронутые (однако, в этом мы не призна́емся), но содержание КОБ при этом нам нравственно неприемлемо, поскольку подрывает самооценки и опровергает проистекающие из них притязания на что-то в будущем.



Такая позиция понятна, но нигилизм в обеих разновидностях разрушителен, поскольку неприятие чего-либо не является альтернативой отвергнутому, но неприятие чего-либо всегда создаёт возможности и тенденции к тому, чтобы реализовалось нечто, задуманное другими, что впоследствии нигилисту может не понравиться ещё больше, чем первое.

Иначе говоря, неприятие КОБ создаёт возможности и предпосылки именно к реализации КОБ. Соответственно тем, кому КОБ не по нраву, следует подумать об альтернативном ей средстве разрешения кризиса глобальной цивилизации, суть которого была охарактеризована в разделах 1 — 3.



Для этого необходимо либо освоить КОБ на уровне, позволяющем развивать её далее, освобождая от ошибок, которых не видит ВП СССР (а во мнении сверхподозрительных — вносит по злому умыслу, действуя в рамках «жидо-масонского заговора»); либо развить альтернативную — жизненно (и управленчески) состоятельную концепцию глобализации с нуля.

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2 См.: 1. Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних и грядущих. Этнопсихологические очерки. — 1992. ( http://www.etologia.narod.ru/ ). 2. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009.

( https://www.hse.ru/data/2011/02/25/12086 00968/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B 8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B 4%D0%B8%D1%82%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D 1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf ).

3 Вспомните, что арбалет был запрещен в 1139 г. каноном Лотранского собора как «смертоносное и богопротивное оружие», по крайней мере в войнах между «христианами». А теперь сопоставьте армию, поголовно вооружённую «богопротивными арбалетами», с армией наших дней, и задумайтесь о перспективах развития вооружений. И вспомните о том, что в реальной истории было уже несколько случаев, когда мировая ядерная война не начиналась только потому, что кто-то блокировал команды на применение ядерного оружия, выработанные компьютерами.

4 См. описание эксперимента, получившего название «Вселенная-25», в котором был создан «рай для подопытных мышей», в котором пищи, воды, мест для гнездовий было вдоволь, и при этом не было никаких опасностей. В итоге в повторённом 25 раз эксперименте всякий раз фиксировалось биологическое вырождение подопытной популяции в течение нескольких поколений и её гибель.: http://www.liveinternet.ru/users/3387964/p ost345277169/ . По ссылке кроме текста иллюстрации и видео. Причина вырождения — блокирование в таком «раю» механизма естественного отбора. Но тоже самое имеет место и в развитых странах нынешней цивилизации при сохранении в цивилизации обезьяньей по сути психологии подавляющего большинства.

5 Гносеология — раздел философии, назначение которого — объяснить то, как люди познают Жизнь.

6 Н.И.Пирогов: «К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня. — Быть человеком, — отвечал я. — Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди. Правда это или нет? Мы живем, как всем известно, в XIX веке, "по преимуществу", практическом. Отвлечения, даже и в самой столице их, Германии, уже не в ходу более. А человек, что ни говори, есть действительно только одно отвлечение. Зоологический человек, правда, еще существует с его двумя руками и держится ими крепко за существенность; но нравственный, вместе с другими старосветскими отвлечениями, как-то плохо принадлежит настоящему. Впрочем, не будем несправедливы к настоящему. И в древности искали людей днем с фонарями; но все-таки искали» («Вопросы жизни» — первая педагогическая статья Н.И.Пирогова, впервые была опубликована в журнале "Морской сборник" в 1856 г. (июльская книга, № 9, с. 559 — 597). Цитата приведена по публикации: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z 0000052/st004.shtml ).

7 Дипломная работа А.С.Макаренко, которую он защитил в 1917 г. и за которую был удостоен золотой медали, называлась «Кризис и крах современной педагогики». Но политикам, кроме большевиков, до этого не было и нет дела.

8 Оно сложилось в либерально-буржуазной культуре и философии Запада, откуда со времён Петра I «элита» России тупо перенимает почти всё в готовом к употреблению виде, включая и вздор и заведомую ложь.

9 Его наличие признаётся в паспорте специальности ВАК РФ 09.00.11 — «социальная философия», пункт 2.

10 Иначе говоря, Мироздание, частью которого являются наши организмы и в котором живут наши души, — триединство материи-информации-меры. Мера — матрица возможных состояний материи и путей перехода материи из одних состояний в другие; по отношению к информации мера — система кодирования информации (сути, смысла).

11 Рис. 1 обстоятельно пояснён в монографии: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории» — М.: Концептуал. 2017. — гл. 9.

12 Их ряд историков выделяет из феодализма в особый тип социальной организации, а феодализмом называют исключительно феодализм европейского образца.

13 Как следствие западные «элиты», включая и «элиты» западных церквей порабощены сатанинскими культами, которые их хозяева пытаются легализовать в настоящее время. В.В.Путин и С.В.Лавров охарактеризовали политику Запада как «шизофрению», но эта «шизофрения» — только культурная оболочка, в которой предстаёт пока ещё не вполне беззастенчивый сатанизм западных «элит», к которому норовят приобщиться и представители «элит» других региональных цивилизаций. См. сборник «Ритуальное насилие и контроль над сознанием»: http://n-bitva.narod.ru/prilojenie/tainy e_obshestva_svyazi/160924_Ritual_abuse_a nd_mind_control_001.pdf . В сети есть и другие материалы на эту тему, и не все они лживы; а те, которые действительно лживы, — целенаправленно сконструированы так, чтобы их было легко разоблачить и путём такого рода разоблачений правду других материалов возвести в ранг лжи и шизофренической конспирологии.





Внутренний Предиктор СССР,

26 — 29 июля 2017 г.