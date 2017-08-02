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Финансовая афера Навального и Волкова: Будь в тренде! Купи значок!

20:45. 2 августа 2017 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал:

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Дело ясное, что дело темное! Этой фразой можно охарактеризовать задумку оппозиционера Алексея Навального и его напарника, точнее уж, подельника – Леонида Волкова. Решили они замутить новый проект «Магазин фирменного мерча президентской кампании Навального», продавая сторонникам кружки, маечки, значки и прочую ерунду с символикой кампании. Дельце оказалось выгодным: лохи на Руси ведь не перевелись…

В начале лета Волков опубликовал финансовый отчет, в котором появилась новая статья расходов – «магазин мерча». На первоначальную закупку товара «друганы» потратили порядка 1 млн. 155 тысяч рублей.

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Ладно, открыли магазинчик, но не все так просто оказалось. Волков сначала жаловался на переносы сроков открытия магазина, потом пытался найти команду разработчиков, которые бесплатно сделают им интернет-магазин и организуют его техническое сопровождение. Денег пожалели? Не хватало?

Ладно, наконец-то магазин заработал, вот только от лица ООО «Принтио», которое на заказ организует и печать интерьерную, и дизайн на тортике оформит, не говоря уж про одежду и всякие аксессуары. Заказ получили и сразу сделали. Никакого массового производства не планируется.

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Нет проблем, скажите Вы? Нет, дьявол кроется, как известно, в деталях. В данном случае – это цена на изделие. Ценовая разница продукции ООО «Принтио» и товара в магазине Навального отличается более, чем на 35% в сторону повышения. Странно, ведь производитель и продавец одно лицо. Кто ж получает излишки? Кому в карман идет разница в цене?

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Считайте сами, если хотите, но тут и так ясно, что «навариваются» Навальный с Волковым на своих сторонниках весьма основательно, ничуть не смущаясь. Дойные коровы нужны всем, особенно, российским оппозиционерам. Иначе как еще прокатиться в Барселону на лечение или в Европу на отдых? Тонкая натура Навального требует хорошего отдыха, раз радеет он о народе и государственных интересах.

Мне вот только интересно, на что же потратили тогда 1 млн. 155 тысяч рублей? И когда ожидается получение прибыли от магазина, с ее последующим отражением в статьях дохода очередного финансового отчета Волкова? В июльском отчете мы их не наблюдали…

Денежки счет любят, а финансовые махинации прячутся на страницах волковских отчетов. Может, им с аудитом помочь? Хотя, нет, Волков не согласится. Отчет по мерчу он опубликовал, отдыхая на Кипре.

Кстати, за какие шиши? Неужели борцы с коррупцией «наклонили» сторонников, переместив в свой карман прибыль от продажи товаров «навальнятам»? Это больше похоже на правду. А то все кричали «коррупция, коррупция, честные выборы». Денег просто хотели, да побольше!

Метки: Алексей Навальный, гулящая оппозиция, деньги, леонид волков, мошенники, российская оппозиция
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