«Экономический кризис» в головах россиян.

С момента введения антироссийских санкций, только и разговоров, что о начавшемся кризисе экономики. Обама так вообще заявил, что «российская экономика разорвана в клочья». Но, простите, как может страна в таком, по мнению обывателя и небольшого количества прозападно настроенных либералов, состоянии вести небольшую войну, вкладываться в развитие регионов, оказывать гуманитарную помощь Донбассу и активно развивать промышленность?

Покажите мне кризис?

Пару дней назад я разговорился со знакомой продавщицей в магазинчике, ну и спросил её, что она думает об этом жутком кризисе. На что она с удивлёнными глазами спросила: «С чем? Я ходила загранпаспорт переоформлять, в Грецию собираемся, так там очереди километровые». Замечу, что живу я далеко не в Москве, а в самой что ни на есть провинции. По большому счёту – да, ругают некоторые политику нашего правительства, приведшую к «кризису», но при этом в семье у них две машины, дети ходят в садик/школу/институт, а мясо кушают почти каждый день.

Да, услуги ЖКХ, безусловно, кусаются, но это лишь потому, что кто-то очень хочет поживиться за счёт граждан. Вот недавно ввели новую графу в платёжки, за вывоз ТБО. Даже не знаю, что и сказать… Если лежит у помойки строительный мусор, так его всё равно вывезут, либо разберут жители, если там доски нормальные. Прикол в том, что это просто очередной способ, прикрываясь последствиями внешней политики, обокрасть людей.

Да, помидоры сейчас за 200 рэ стоят, не спорю. А что на дворе февраль месяц – ничего? Когда у нас зимой овощи и фрукты дешёвые были? Всё остальное по ценам осталось на прежнем уровне, чуть подорожало с нового года, что бывает, уважаемые, ежегодно.

Немного о причинах

Не политических, нефтяных или макроэкономических, нет. Вот пример: в школе решали, что подарить мальчишкам на 23-е. Остановились на конструкторах. И было два варианта: «Лего» или «Город Мастеров». «Лего» дороже в 4(!) раза. Я, конечно, был за нашего производителя, но родители (большинство) предпочли «Лего», а почему? Ну как же, это же такая известная марка! Ну и дороговизна сыграла роль, ведь чем дороже ты делаешь подарок – тем больше показываешь любовь. Ну не бред, а? Кстати, оба конструктора собираются в Китае.

То же самое с продуктами. Ну вот зачем покупать брендовые марки кетчупов, когда рядом стоит наша родная краснодарская «Хреновина», которая вкуснее в 10 раз? Которую можно хоть на хлеб мазать, хоть в жаркое в качестве соуса добавлять? Зачем покупать египетскую картошку, когда рядом лежит та же волосовская?

Конечно, тут свой аспект. Во-первых, у магазинов долгосрочные контракты, им не хочется терять поставщиков и всё такое. Во-вторых, это же с фермерами всё заново перезаключать, а вдруг обманут, а вдруг не привезут вовремя… Но послушайте, уважаемые! Если мы наши деньги будем отдавать в карман иностранным производителям, а не покупать у своих – мы так и будем сидеть сами-знаете-в-чём.

Кризис в головах

На мой взгляд, проблема в том, что осталось советское мышление, которое, устав от серости прилавков, с радостью кинулось на красивую упаковку. Знаете, как-то раз в Москве в супермаркете увидел чипсы. Местного какого-то производства, в обычной бумажной упаковке, даже без рисунка. Я купил их, купил и пачку иностранных, для сравнения. Что вы думаете? Жареная картошка – она и в Африке жареная картошка, просто вкусовые добавки разные.

Я это всё к чему? Пока мы не избавимся от тяги ко всему заграничному (чай, не совок, чтобы финское пальто или шведский гарнитур покупать, своего навалом, и не хуже ничуть), мы никогда не вылезем из «кризиса». Тем более сейчас, когда каждая копейка должна оставаться здесь, в России! Мы просто не имеем морального права покупать товары тех стран, которые кроют нас матом со всех международных площадок и вводят санкции против нашей с вами страны. Наши товары ничуть не хуже, а зачастую и лучше иностранщины.

Во многих регионах, особенно аграрных, уже давно идёт целая кампания под лозунгом «покупай местное» И, знаете, я лучше куплю (и всегда покупаю) местное и буду знать, что эти деньги не уйдут иностранцам, которые считают нас врагами, а пойдут в местную казну, на развитие моего региона. И поддержат того фермера, чьё мясо/масло/молоко/хлеб я купил.

Подытоживая сказанное

Да, есть у нас в стране проблемы. Да, мы не умеем делать компьютеры и айфоны. Но пока наши с вами кровно заработанные будут оседать на счетах зарубежных производителей, мы никогда не станем жить хорошо. Так что, дамы и господа, поддерживайте всё российское. Вот тогда и заживём.

P.S. Статья написана в феврале 2016-го, полтора года назад. Однако не потеряла актуальности по сей день. И никогда не потеряет, пока в головах живёт тезис о превосходстве заграничного над домашним.

Источник: https://cont.ws/@Galder