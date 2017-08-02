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«Экономический кризис» в головах россиян.

14:44. 2 августа 2017 Просмотров - 385 12 коммент. Опубликовал:

krizis-v-golovax

С момента введения антироссийских санкций, только и разговоров, что о начавшемся кризисе экономики. Обама так вообще заявил, что «российская экономика разорвана в клочья». Но, простите, как может страна в таком, по мнению обывателя и небольшого количества прозападно настроенных либералов, состоянии вести небольшую войну, вкладываться в развитие регионов, оказывать гуманитарную помощь Донбассу и активно развивать промышленность?

Покажите мне кризис?

Пару дней назад я разговорился со знакомой продавщицей в магазинчике, ну и спросил её, что она думает об этом жутком кризисе. На что она с удивлёнными глазами спросила: «С чем? Я ходила загранпаспорт переоформлять, в Грецию собираемся, так там очереди километровые». Замечу, что живу я далеко не в Москве, а в самой что ни на есть провинции. По большому счёту – да, ругают некоторые политику нашего правительства, приведшую к «кризису», но при этом в семье у них две машины, дети ходят в садик/школу/институт, а мясо кушают почти каждый день.

Да, услуги ЖКХ, безусловно, кусаются, но это лишь потому, что кто-то очень хочет поживиться за счёт граждан. Вот недавно ввели новую графу в платёжки, за вывоз ТБО. Даже не знаю, что и сказать… Если лежит у помойки строительный мусор, так его всё равно вывезут, либо разберут жители, если там доски нормальные. Прикол в том, что это просто очередной способ, прикрываясь последствиями внешней политики, обокрасть людей.

Да, помидоры сейчас за 200 рэ стоят, не спорю. А что на дворе февраль месяц – ничего? Когда у нас зимой овощи и фрукты дешёвые были? Всё остальное по ценам осталось на прежнем уровне, чуть подорожало с нового года, что бывает, уважаемые, ежегодно.

Немного о причинах

Не политических, нефтяных или макроэкономических, нет. Вот пример: в школе решали, что подарить мальчишкам на 23-е. Остановились на конструкторах. И было два варианта: «Лего» или «Город Мастеров». «Лего» дороже в 4(!) раза. Я, конечно, был за нашего производителя, но родители (большинство) предпочли «Лего», а почему? Ну как же, это же такая известная марка! Ну и дороговизна сыграла роль, ведь чем дороже ты делаешь подарок – тем больше показываешь любовь. Ну не бред, а? Кстати, оба конструктора собираются в Китае. 

 

То же самое с продуктами. Ну вот зачем покупать брендовые марки кетчупов, когда рядом стоит наша родная краснодарская «Хреновина», которая вкуснее в 10 раз? Которую можно хоть на хлеб мазать, хоть в жаркое в качестве соуса добавлять? Зачем покупать египетскую картошку, когда рядом лежит та же волосовская?

Конечно, тут свой аспект. Во-первых, у магазинов долгосрочные контракты, им не хочется терять поставщиков и всё такое. Во-вторых, это же с фермерами всё заново перезаключать, а вдруг обманут, а вдруг не привезут вовремя… Но послушайте, уважаемые! Если мы наши деньги будем отдавать в карман иностранным производителям, а не покупать у своих – мы так и будем сидеть сами-знаете-в-чём.

Кризис в головах

На мой взгляд, проблема в том, что осталось советское мышление, которое, устав от серости прилавков, с радостью кинулось на красивую упаковку. Знаете, как-то раз в Москве в супермаркете увидел чипсы. Местного какого-то производства, в обычной бумажной упаковке, даже без рисунка. Я купил их, купил и пачку иностранных, для сравнения. Что вы думаете? Жареная картошка – она и в Африке жареная картошка, просто вкусовые добавки разные.

Я это всё к чему? Пока мы не избавимся от тяги ко всему заграничному (чай, не совок, чтобы финское пальто или шведский гарнитур покупать, своего навалом, и не хуже ничуть), мы никогда не вылезем из «кризиса». Тем более сейчас, когда каждая копейка должна оставаться здесь, в России! Мы просто не имеем морального права покупать товары тех стран, которые кроют нас матом со всех международных площадок и вводят санкции против нашей с вами страны. Наши товары ничуть не хуже, а зачастую и лучше иностранщины.

Во многих регионах, особенно аграрных, уже давно идёт целая кампания под лозунгом «покупай местное» И, знаете, я лучше куплю (и всегда покупаю) местное и буду знать, что эти деньги не уйдут иностранцам, которые считают нас врагами, а пойдут в местную казну, на развитие моего региона. И поддержат того фермера, чьё мясо/масло/молоко/хлеб я купил.

Подытоживая сказанное

Да, есть у нас в стране проблемы. Да, мы не умеем делать компьютеры и айфоны. Но пока наши с вами кровно заработанные будут оседать на счетах зарубежных производителей, мы никогда не станем жить хорошо. Так что, дамы и господа, поддерживайте всё российское. Вот тогда и заживём.

P.S. Статья написана в феврале 2016-го, полтора года назад. Однако не потеряла актуальности по сей день. И никогда не потеряет, пока в головах живёт тезис о превосходстве заграничного над домашним.

Источник: https://cont.ws/@Galder

Метки: общество, экономика
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12 коммент.»

  • 153 115
    Евгений Науменко 2 августа 2017 в 14:58 Ссылка Пометить
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    «Экономический кризис» в головах россиян», замечательно! Т.е., Путин и его друзья, как всегда не причем! Если, следовать этой логике, то не имеет никакого значения, что доля РФ в мировом высокотехнологичном производстве 0,3%, а США 39% и эта доля РФ постоянно снижается. Все годы нахождения Путина у власти промышленный экспорт падал, а сырьевой рос. Не смотря на санкции капиталы самых богатых граждан РФ, исчисляемых в долларах США растут, несмотря на обвал рубля, а доходы простых смертных падают! Это данные статистики, находящейся в общем доступе. Рыба гниет с головы – народная мудрость проверенная веками!

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    • 48 46
      Людмила Евгений Науменко 2 августа 2017 в 15:14 Ссылка Пометить
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      Вы побольше читайте статистику, там и не такое напишут. Статистика – это инструмент манипулирования толпой (всё зависит от того как задать вопрос для того чтобы получить нужный ответ). Прочитайте внимательно, включив мозг, фразу проф. Преображенского…

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      • 155 117
        Евгений Науменко Людмила 2 августа 2017 в 15:28 Ссылка Пометить
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        … в глаза – всё божья роса. Если, официальную, т.е. максимально “прилизанную” статистику вы отвергаете, то вы руководствуйтесь исключительно интересами тех кто не заинтересован в обсуждении фактов – власти!

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  • 1233 1111
    александр 2 августа 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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    Ерунда какая то. Многие потеряли работу. Многим стало тяжелее прожить на их нищенские доходы. Ужасно тяжело пенсионерам с нашей медициной. Какой пенсионер купит что то дорогое импортное. Это не население своими копейками поддерживают зарубежного производителя. Это олигархи с чиновниками миллиардами вывозят из страны деньги. И строят там себе прекрасную жизнь там. Им не нужен местный производитель. Ты хоть об покупайся местного производства. Все равно все деньги с этого производства вывезет олигарх или чиновник владеющий этим производством и рабочих три шкуры сдирает.

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  • 439 377
    sergej 2 августа 2017 в 15:40 Ссылка Пометить
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    \когда каждая копейка должна оставаться здесь, в России! \ автор вероятно имел ввиду валютные резервы хранящиеся в США ?

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  • 3784 3388
    Stelm 2 августа 2017 в 17:36 Ссылка Пометить
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    Не знаю,какой там кризис в головах….Но у нас реальный)). Почти каждый день хожу в продуктовый магазин,и убеждаюсь что кризис есть. У меня,как и у автора статьи есть знакомый продавец,которая в этой сети работает лет 10. Так вот,она говорит,что они сами в шоке от цен. Постоянно растут,при том в течении дня меняют ценники. Ни о какой Греции она не мечтает,дай Бог прожить бы на зарплату + оплатить кредит. Денег хватает только на еду и лекарства(и то недорогие). Булгаков талант,безусловно,но автор совершенно зря приплел его произведение к нашей нынешней жизни.Давайте все-таки так: мухи отдельно,котлеты отдельно. А то у автора получился этакий микс,непонятно на что похожий. Не хочу его обидеть,но……статья или заказная,или кризис действительно коснулся его головы.))

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      F. G. Sacrileger Stelm 2 августа 2017 в 19:49 Ссылка Пометить
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      Статья абсолютно не заказная. Что вижу, то и пишу. И дело не в “кризисе головы”, как Вы соизволили выразиться, а в том, что если начать реально бойкотировать иностранные товары, то те, кто лоббирует их завоз и продажу в РФ будут вынуждены это прекратить из-за снижения доходов. И заняться нашим, российским производством.

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  • 12657 7936
    Волемир 2 августа 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
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    Бред!!!
    Будто у нас совсем нет глаз и карманов, чтобы оценить происходящее…
    С больной головы на здоровую. Экономический рост прекратился в 1991 году. С тех пор только падение. Государство РФ вкладывает в экономику США, внутри РФ обеспечены условия нерентабельности любого производства, кроме добычи и экспорта нефти уже занявшими нишу компаниями. Автор несет откровенную чушь, ибо выполняет заказ власти – обвинить в неспособности управлять страной не политическую”элиту”, а собственно народ…

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  • 1169 566
    Всеволод 2 августа 2017 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Откуда такие сказочники берутся?

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