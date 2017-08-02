Две новости из «свободного мира» или мир сошел с ума

Расскажи сегодняшние новости советскому человеку из 1970 года – не поверил бы. Да и западный гражданин тоже бы не поверил. Но реальность так быстро трансформируют, что сегодня предсказать будущее становится невозможно. И очень страшно.



Вот пара новостей, которые прислали читатели моего блога.

Новость 1. В Канаде принят новый закон – о том… кто отныне считается женщиной

Вы может ещё и не слышали, что в Канаде недавно приняли закон «под кодовым названием» Bill C-16. Его суть такова: теперь женщиной в стране кленового листа считается не тот человек, который родился женщиной и генетически является женщиной, или стал ей в результате операции по изменению пола.

А тот, который думает, что «он» женщина, или тот который выражает, что «он» женщина.

Под этот закон произвели изменения и в Уголовном Кодексе. Теперь, если кто-то «не любит» тех, кто так «самовыражается» женщиной (или думает, что он женщина), то таких плохих и неуважительных граждан: a) оштрафуют, б) посадят в тюрьму и с) после выхода из тюрьмы заставят пройти курс «любви» к тем кто «самовыражается женщиной»…

В УК Канады для этого добавили формулировку: « гендерной идентичностью или выражением»…

По сути вопроса:

http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-16/first-reading

http://www.nationalobserver.com/2016/10/25/opinion/opinion-bill-c-16-flawed-ways-most-canadians-have-not-considered

http://www.torontosun.com/2017/06/17/the-big-problem-with-canadas-transgender-rights-bill

https://en.wikipedia.org/wiki/An_Act_to_amend_the_Canadian_Human_Rights_Act_and_the_Criminal_Code

Новость 2. Из Соединенных государств Америки – тут не советуют педагогам в школе и даже в детском саду называть детишек «мальчики и девочки». Потому, что можно … обидеть или напугать. Тех, кто меняет пол или чувствует себя другим полом во время обучения.

Вот источник: Источник: http://freebeacon.com/issues/minnesota-schools-adopt-transgender-toolkit-kindergartners/

Предлагаю вам перевод. Который однако, несколько «кривоват» и прислан одним читателем моего блога из США. Но обсуждаемые в этом материале проблемы для России сегодня, как … из параллельной вселенной. Поэтому поправить текст невозможно.

И очень хочется, чтобы все эти в полном смысле «потусторонние проблемы» (по ту сторону добра и зла!) оставались как можно дальше от государственных границ нашей страны.

«Школы Миннесоты адаптировало «трансгендерный пакет» для детских садовУчителям сказали спросить детей, какие они «предпочитают местоимения»

«Трансгендерный пакет» для государственных школ в штате Миннесота советует учителям называть детей «учениками» вместо мальчиков и девочек. Пакет новых правил был одобрен в среду «Советом технической помощи в области безопасности школ» и будет распространен от Детских садов до 12-го класса общеобразовательной школы, и в независимых школах по всему штату.

«Трансгендерный пакет» пытается «обеспечить безопасный и благоприятный переход» для детей, меняющих пол во время обучения в школе. «Трансгендерный пакет» позволяет мальчикам, которые идентифицируются как девочки, использовать ванную для девочек, и советует учителям, чтобы они спрашивали у детей, какими «местоимения они предпочитают, чтобы их называли».

Департамент образования штата Миннесота рекомендует родителям поддержать гендерную идентичность своего ребенка», если они хотят, чтобы их ребенок хорошо учился в школе. «Школы не должны предполагать имя или местоимение ученика», — говорится в «Трансгендерном пакете». Должностные лица школы должны спросить у «ученика» и использовать желаемое им имя и местоимение».

Департамент образования говорит, что для изменения имени или пола ученика в школьных документах не требуется никаких юридических документов. Департамент образования также сказал, что учителя должны называть «учеников» любыми именами, которое они выбирают, чтобы гарантировать отсутствие травли. «Когда «учеников» называют неправильными местоимениями их сверстники или школьный персонал, «ученики» чувствуют страх, угрозу или издевательство», — говорится в «Трансгендерном пакете».

«Школьный персонал может обеспечить более уважительную окружающую среду для всех учеников, когда предпринимаются усилия по исправлению «неправильного» использования местоимений, а также имен в студенческих записях». Если учитель называет ребенка неправильным местоимением, он может нарушить Закон о семье и учебе и закон о конфиденциальности, согласно «Трансгендерному пакету». Учителя также должны избегать обращения к школьникам как к «мальчикам и девочкам», так как эти обращения нельзя использовать «для всех». «Учителя могут обращаться ко всем ученикам как к «студентам» и «ученикам», в отличие от «мальчики и девочки», — говорится в руководстве.

Другие советы включают в себя не выбирать на выпускном вечере короля и королеву, вместо этого студенты должны назначать «выпускных послов», «выпускную свиту» или «членов королевской семьи».

Отдел объясняет: «Язык вокруг гендерности эволюционирует».

«В некоторых сообществах термин «два духа» используется для индейцев, обладающими смесью мужских и женских духов», — говорится в «Трансгендерном пакете». «Этот термин почитает людей из местных аборигенов. Студенты с двумя духами традиционно не ищут помощи медицины, не используют язык трансгендера или гендерные местоимения для описания своего пола».

«Трансгендерный пакет» связан с несколькими внешними руководствами по ресурсам, в том числе с группой «Гендерный переходный план «Гендерный спектр», где ребенок может заполнить свое «предпочтительное имя», «пол». В анкете спрашивается: «Что ученик хочет рассказать о своем роде?» И какие пожелания будут у ученика в отношении его нового имени, местоимения или использование другой раздевалки или ванной комнаты.

План также включает в себя график обмена ребенком его нового пола со школьниками и другими родителями и время для «родительской информации о гендерном разнообразии». Пакет также ссылается на «Руководство для поддержки студентов-трансгендеров в школах К-12», разработанное левыми организациями, такими как Кампания по правам человека, ACLU, Национальная ассоциация образования и Национальный центр прав лесбиянок. В этом руководстве указывается, что «возраст и зрелость ребенка» ни в коем мере не должны быть основанием для отказа студенту-трансгендеру в возможности перехода в безопасную и благоприятную среду».

В пакете также сообщается, что студенты могут использовать уборную по своему выбору. Отдел советует школьным работникам отделить студентов, которые чувствуют себя некомфортно от биологического мальчика, который идентифицирует себя как девушка, присоединяющаяся к раздевалке для девочек. «Возражения в отношении нарушения интимной сферы, возникающие у студента при взаимодействии с трансгендерным или гендерным несоответствующим учеником, могут быть решены путем отделения ученика выдвигающего эти возражение, при условии, конечно, что действие должностных лиц школы не приведет к позору трансгендера и гендерного несоответствующего ученика».

Источник: nstarikov.ru