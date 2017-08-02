Должники в погонах

В Чите общая задолженность подведомственных Минобороны коммунальных организаций за электроэнергию достигла 230,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Читаэнергосбыт». В регионе военные структуры являются лидерами по объёму долга. В целом по стране ситуация обстоит не лучшим образом.

Структуры Минобороны традиционно являются должниками за тепловую и электрическую энергию. Поставщики ресурсов столкнулись с неплатежами военного ведомства во многих регионах страны. Так, силовики задолжали 99 млн рублей ПАО «Челябэнергосбыт». А в Саратовской области сумма долга перед ПАО «Саратовэнерго» достигла 161 млн рублей. Треть суммы – 54 млн рублей, приходится на новую структуру Минобороны, созданную в апреле 2017 года – ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ»). Аналогичная ситуация сложилась и в Волгоградской области. Там Центральное ЖКУ Министерства обороны задолжало за электричество 31,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе «Вологдаэнергосбыт», этот долг образовался всего за несколько месяцев – в начале 2017 года долгов у военных коммунальщиков не было.

Хроническая задолженность коммунальных структур Минобороны самым отрицательным образом может сказаться на подготовке военных городков к предстоящему отопительному сезону. Генераторы электрической и тепловой энергии многократно обращались в военное ведомство с просьбой об усилении платёжной дисциплины потребителей. Однако должных мер принято не было.

Напомним, ФГБУ «ЦЖКУ» было создано в марте этого года. Новая организация взяла на себя все функции предшественников – аутсорсинговых компаний. По замыслу военных, это должно было оптимизировать работу в коммунальной сфере и привести к сокращению задолженности перед поставщиками ресурсов. Как видно, Минобороны не добилось поставленных целей, а долги продолжают стремительно накапливаться.