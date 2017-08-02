Продолжая тему санкций. "Гады" дождались ответа.Россия фактически ввела санкции против Румынии, запретив экспорт в Россию живых свиней, свинины и различных охотничьих трофеев из Румынии.Порадовала мотивировка – в Румынии обнаружился очаг африканской чумы свиней. Как удачно совпало с недопуском самолета Рогозина в воздушное пространство Румынии.Несколько ранее Рогозин был объявлен персоной нон-грата в Молдавии.С Молдавией несколько сложнее, так как там двоевластие и ответить надо так, чтобы с одной стороны ответ был существенным, а с другой стороны – он должены быть таким, чтобы не создавать проблем Додону, поэтому "Чума свиней" тут не подойдет.Пока что в МИД РФ вызван посол Молдавии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com