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Чума свиней

19:20. 2 августа 2017 Просмотров - 294 4 коммент. Опубликовал:


Продолжая тему санкций. "Гады" дождались ответа.
Россия фактически ввела санкции против Румынии, запретив экспорт в Россию живых свиней, свинины и различных охотничьих трофеев из Румынии.

Ограничение касается ввоза живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней.
Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время обработки не менее 20 минут), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней, добавили в ведомстве. Кроме того, вводятся временные ограничения на транзит по территории России живых свиней из Румынии, а также живых свиней, следующих транзитом по территории Румынии в адреса грузополучателей в РФ.

Порадовала мотивировка – в Румынии обнаружился очаг африканской чумы свиней. Как удачно совпало с недопуском самолета Рогозина в воздушное пространство Румынии.

Несколько ранее Рогозин был объявлен персоной нон-грата в Молдавии.
С Молдавией несколько сложнее, так как там двоевластие и ответить надо так, чтобы с одной стороны ответ был существенным, а с другой стороны – он должены быть таким, чтобы не создавать проблем Додону, поэтому "Чума свиней" тут не подойдет.
Пока что в МИД РФ вызван посол Молдавии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: молдавия, рогозин, румыния, санкции, экономика, юмор
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4 коммент.»

  • 1620 293
    nikolay 2 августа 2017 в 20:50 Ссылка Пометить
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    Румыния в составе НАТО – никаких контактов.

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  • 685 453
    Владислав 2 августа 2017 в 20:59 Ссылка Пометить
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    Они не пустили Рогозина, а мы их свиней. Зеркальный ответ, однако?

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    • 1293 1121
      Руса Владислав 3 августа 2017 в 0:35 Ссылка Пометить
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      Ага )
      Теперь Рогозину надо еще воплотить
      в жизнь свою идею о том, чтобы
      пиндосы прыгали в Космос на батуте,
      а не на российских ракетных двигателях.

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  • 3806 3408
    Stelm 2 августа 2017 в 22:47 Ссылка Пометить
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    Да уж…..смешно. А нефиг было бычить. Рогозина не пустили? Получите ответ.Дальше будете бычить? Получите санкции и по говядине. Румыния-маленькая страна,санкции в плане свинины для них ощутимо.Бизнес надавит на политиков…куда они денутся? Хотя,если финансирование пиндосов конкретное,могут и послать бизнесменов куда подальше. Интересно,будем следить.

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