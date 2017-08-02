Беловежская Пуща: Польша с дровами и протест ЕС

Наткнулась сегодня на интересную новость в Сети: Еврокомиссия требует от Варшавы прекратить вырубку известного реликтового леса Беловежская Пуща, расположенного на польско-белорусской границе. Поляки, конечно, послали ЕК «на небо за звездочкой». Вопрос: почему? Где же единство с ЕС? И зачем они уничтожают наследие ЮНЕСКО?

Вырубка началась не сегодня, но процесс набирает обороты. Еврокомиссия протестует, поляки отговариваются тем, что пытаются спасти лес от жука короеда. Мол, другие способы не помогают, а польский ответ на европейские претензии получите до 4 августа, причем в развернутом виде. Методичное уничтожение деревьев продолжается, заготовка бревен идет полным ходом. Кто-то неплохо заработает на «зачистке и спасении» реликтового леса.

Отношение польского руководства к сохранению всемирного наследия ЮНЕСКО в комментариях не нуждается: дело - полный швах! Поляки уже уничтожили тысячи деревьев возрастом более 100 лет. Могут пострадать и обитатели Беловежской Пущи: зубры, аисты и другие редкие животные.

В культурном аспекте ценности Европы и Польши также резко разошлись: Варшава сделала ставку на коммерцию и получение прибыли от сбыта древесины. Бизнес, как говорят, и ничего личного!

Недаром министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил в Сейме, что Беловежскую Пущу в 2014 году ошибочно внесли в перечень объектов природного наследия и в список ЮНЕСКО. Мол, давно пора исключить ее из перечня, и не мешать заниматься ее вырубкой Государственным лесам.

К слову, ГЛ является самой богатой организацией в Польше. Зарплаты ее сотрудников в 2,5 раза выше, чем зарплаты у работников национального парка. ГЛ выгодно получить статус-кво и закрепиться на территории Пущи, наплевав на охрану природы. ЕК же им только мешает своими протестами, как и польские активисты, протестующие против уничтожения заповедника.

Не обошлось и без геополитических нюансов. Польские власти обиделись на критику со стороны ЕС относительно судебной реформы и на то, что Еврокомиссия запустила процедуру, призванную лишить поляков права голоса в Европейском Совете. Сделать что-то назло ЕК – дело принципа?

Отношение России к безобразию, творимому Польшей, конечно, негативное. Да, эти места для нас связаны с неприятными (мягко говоря!) событиями, но мы помним о том, что заповедники нужно сохранять. Хоть и подгадили здесь в 1991 году Шушкевич, Кравчук и Ельцин всем советским людям, подписав Беловежское соглашение о создании СНГ.

СССР развалили, хаос привнесли, столько людей выбросили на обочину этим преступным решением. Борис Ельцин, помнится, одумался в 1996 году, заявив, что сожалеет о подписании им Беловежского соглашения, но время вспять не повернуть. Обрадовались этому только наши геополитические противники. Ну, никто в этом и не сомневался.

И как тут не вспомнить о том, что заповедник располагается еще и на белорусской территории? И про будущие стратегические российско-белорусские учения «Запад-2017»? Не стоит забывать, что Варшава до сих пор опасается якобы существующих в Москве планов по оккупации Польши. Вооруженные силы страны поддерживают в боеспособном состоянии, а на контингент НАТО и ПРО США в Варшаве чуть ли не молятся.

Поляки, как и прибалты, любят обсуждать «военные угрозы», исходящие от России и Белоруссии. Громкие заявления о необходимости проводить политику сдерживания России стали для них своеобразной ежедневной мантрой. Я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли вырубка Беловежской Пущи носит только коммерческий характер.

Без политики тут явно не обошлось. Польскому руководству по душе нагадить и Евросоюзу, и Белоруссии, сотрудничающей с Россией. Вот такой симбиоз жажды наживы, мелочности и геополитической ограниченности.

Да, для России Беловежская Пуща стала символом утраченного великого государства, но меньше величия у нее от этого не стало. О Польше же такого не скажешь… Могущество Речи Посполитой осталось лишь в истории, выродившись в небольшое и вредное государство, заточенное на русофобию, корысть и провокации. Нужны ли такие «дрова» Евросоюзу?