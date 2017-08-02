Как ПРОСТО... Улучшить состав своей КРОВИ

15 продуктов, которые улучшат состав вашей крови

Как улучшить состав собственной крови, не прибегая к таким радикальным методам, как плазмаферез и переливание? Помогут следующие продукты.

Брюква



Виноград



Вишня



Дыня



Крыжовник



Мед



Миндаль



Сок моркови



Уникальное средство, которое помогает привести весь организм в нормальное состояние. Он — самый богатый источник витамина А, который организм усваивает быстро. В соке содержится большое количество витаминов B, C, D и E. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов.



Ежедневно утром натощак съедать 100 г тертой моркови со сметаной или растительным маслом, или сок по 1/4 стакана 4—5 раз в день, смешав его с медом. В зависимости от состояния человека сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3—4 л в день. Применяется при малокровии, авитаминозе и общем упадке сил.



Орехи



Цветочная пыльца



Сок свеклы



Самый ценный сок для образования красных кровяных шариков и для улучшения крови вообще. Смесь морковного и свекольного соков — это лучший естественный кроветворный препарат, особенно для пополнения красных кровяных шариков. Он стимулирует образование эритроцитов, улучшает память, особенно при атеросклерозе, расширяет кровеносные сосуды. При гипертонической болезни, малокровии, при неврозе и бессоннице он незаменим.



Сок лучше оставить на несколько часов в холодильнике, снять пену и употреблять в смеси с морковным соком в соотношении 1:4.



Сок сельдерея



Черная смородина



Шиповник майский



Яблоки

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Пейте этот напиток каждый день и вы забудете о лекарствах!

Сок свеклы самый ценный сок для образования красных кровяных шариков и для улучшения состава крови вообще. Женщинам он особенно полезен, если его пить минимум 0,5 литра (в смеси с морковным соком) ежедневно.

Один только свекольный сок, при употреблении более одного винного бокала за раз, может вызвать очистительную реакцию, а именно: небольшое головокружение или тошноту.

Опыт показал, что в первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока; тогда организм лучше перенесет его полезное очистительное действие.

Обычно достаточно от 1 до 1,5 стаканов свекольного сока 2 раза в день.

Во время менструальных расстройств сок свеклы весьма полезен, в особенности, если во время этого периода сок пить небольшими порциями, не более одного винного бокала (50-100 грамм) два или три раза в день.

Во время климактерического периода такая процедура дает гораздо больший и постоянный эффект, чем вырождающее действие лекарств, ибо неорганическое синтетическое химическое вещество не может дать больше, чем временный успокоительный эффект.

После принятия подобных лекарств или синтетических гормонов часто страдают от того, что организм пытается вывести эти неорганические вещества. В конечном счете, страдает принимающий лекарства, а не тот, кто рекламирует или назначает их.

Природа дала в наше распоряжение естественные способы, с помощью которых мы можем искать здоровье, энергию, силу и живучесть. Она наделила нас также, в большей или меньшей мере, разумом, способным постичь знания. Когда мы используем наш разум - природа улыбается нам. А когда мы не пользуемся им, то она стоит рядом, с безграничным терпением и состраданием удивляясь тому, почему ее создание оказалось таким глупым.

Несмотря на то, что фактическое содержание железа в красной свекле невысокое, все же из-за его высокого качества она является великолепным питанием для красных кровяных шариков.

Самым положительным свойством химических элементов в красной свекле является то, что в ней содержится более 50% натрия и только 5% кальция.

Это соотношение ценно для поддержания растворимости кальция, в особенности, когда вследствие употребления вареной пищи, в организме накопился неорганический кальций в кровеносных сосудах, например, при расширении и затвердении вен или сгущении крови, вызывающих высокое давление крови и другие виды нарушения сердечной деятельности.

Двадцатипроцентное содержание в красной свекле калия обеспечивает общее питание для всех физиологических функций организма, тогда как восьмипроцентное содержание хлора является великолепным органическим очищающим средством для печени, почек и желчного пузыря, стимулируя также деятельность лимфы во всем теле.

Смесь морковного и свекольного соков обеспечивает высокое содержание фосфора и серы с одной стороны и калия и других щелочных элементов с другой стороны.

Все это, вместе с высоким содержанием витамина "А", является наилучшим естественным строителем кровяных клеток, в особенности красных кровяных шариков.

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Как сделать свекольный сок

Инструкция

1. Свеклу помойте и очистите от кожуры.



2. Разрежьте на 4 дольки.



3. Пропустите свеклу через соковыжималку.



4. В случае отсутствия соковыжималки - протрите свеклу через очень мелкую тёрку. Затем отожмите свекольную массу через несколько слоев марли. Выход сока будет меньше примерно в 2 раза.



5. Готовый свекольный сок поместите в холодильник для того, чтобы он отстоялся на 2 часа.



6. Разбавьте свекольный сок в рекомендуемых пропорциях и наслаждайтесь напитком.

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P.S.

Такие вот рекомендации есть в поле коллективного Разума - Интернете.

В этом году свекла ещё слабо подросла до подходящего размера, так что можно попробовать свой вариант.

Мой организм, например, свеклу в сыром виде переносит ПРОСТО, так что я лично делаю так: свеклу и морковь помыл, почистил, измельчил в кашицу в домашнем комбайне с добавлением 50 гр. воды из-под фильтра ВД и ПРОСТО съел. Никакого перерасхода продукта (при отжиме натёртой массы через марлю выход сока в два раза меньше исходной массы), меньше возиться, меньше отмывать посуду потом.

Так что август месяц как минимум провожу эксперимент со свеклой и морковью, два раза в день по стакану..

С уважением - В.Л.

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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