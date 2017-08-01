Величайшие изобретения, которые мы не увидим никогда

Изобретатели и творцы были на этой планете испокон веков. С тех самых пор, когда кто-то понял, как использовать огонь, изобретения постоянно делали нашу жизнь проще и удобнее. Взять тот же телефон, который позволяет взять с собой человечество в любую точку шара. И все же далеко не все изобретения, которые могли перевернуть мир, стали известны широким массам. Перед вами десять изобретений, меняющих жизнь, которых мы, вероятнее всего, никогда не увидим.

Призыватель дождя

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Согласитесь, было бы неплохо иметь возможность призывать дождь по команде. Вильгельм Рейх, ученый, заметивший засуху, воздействующую на урожай черники в штате Мэн, создал изобретение, которое получило название Cloudbuster. Давайте назовем его «призывателем дождя». По крайней мере так гласит легенда.

Согласно сообщению Bangor Daily News, в котором впервые описывалась работа этой машины, на момент ее старта не было никаких прогнозов относительно возможных осадков. В течение нескольких часов после того, как Рейх установил и запустил машину, появились штормовые облака и выпало 0,64 сантиметра дождя.

Возможно, технология Рейха представляла угрозу некоторым правительственным институтам, поскольку его исследования были свернуты, а работа и прототипы отняты. Второе испытание машины так и не провели. Однако если бы «призыватель дождя» был разработан, дефициту продовольствия по всему миру пришел бы конец.

Домашняя ядерная энергия

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Ядерная энергия очень долго представлялась как метод привлечения больших объемов энергии в домохозяйства по всему миру. Имея возможность понемногу использовать ядерную энергию, целые общины могли бы получить электричество в неисчерпаемом объеме на продолжительное время.

Когда эта технология оказалась на грани выхода в рыночную фазу производства, инвесторы внезапно потеряли к ней интерес и ее чертежи потерялись в укромных ящиках какого-то офиса. Пристанищем для установки мог бы стать небольшой садовый сарай, расположенный в центре города.

Он мог стать энергетическим центром для всего района, поставляя энергию сразу нескольким кварталам одновременно. Такая установка обеспечила бы людей бесконечным электричеством и позволила бы здорово сэкономить на счетах за него.

Цифровой код Слоота

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Это изобретение действительно считается «без вести пропавшим» с 1999 года. Благодаря достижениям современных технологий, этот метод кодирования мог бы перевернуть пространственные и накопительные способности современных компьютеров и мобильных устройств.

Звали голландского изобретателя Ромке Ян Бернхард Слоот. При помощи его технологии данные можно было существенно уплотнить. Иллюстрация, которая одновременно тестировала и продавала его изобретение, представляла собой сжатие полномасштабного фильма до 8 килобайтов в размерах.

Сам алгоритм процесса расшифровки занимал 370 мегабайт. Слоот сумел продемонстрировать успех своего проекта, одновременно проигрывая 16 полных фильмов с одного 64-килобайтового чипа. Когда покупатели и инвесторы выстроились в очередь за его невероятным изобретением, Слоот умер при подозрительных обстоятельствах за несколько дней до передачи исходного кода.

Полностью электрический автомобиль (не гибрид)

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В конце 1990-х годов General Motors первой представила на рынке полностью электрический автомобиль. Хотя это сейчас не так впечатляет, учитывая богатый список гибридных автомобилей, представленных сегодня, этот транспорт был первым в своем роде.

Даже при современном относительно либеральном подходе к объединению газовых двигателей с электрическими, пока не существует популярного автомобиля, вообще не требующего бензина. GM EV1 тоже не собирался стать успешным; GM для начала построила всего 800 таких.

Однако, согласно сообщениям тех времен, GM полагала, что клиенты будут недовольны энергией батареи, и отказалась от всей линейки электромобилей в пользу более совершенных бензиновых двигателей. Существует убеждение, что хотя GM могла продать довольно много электромобилей, истинной причиной отказа от них стало сильное давление со стороны нефтяных компаний.

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

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Поскольку сердечно-сосудистые заболевания стали ведущим убийцей женщин по всему миру (и мужчин, конечно, тоже), осознавать, что однажды могло появиться вполне рабочее лечение, немного жутковато. Это одно из тех изобретений, которые получили отказ, поскольку шли против текущего режима лечения сердечно-сосудистых заболеваний того времени.

По данным Американской медицинской ассоциации, это дискредитирует не только само лечение, но и врачей, которые стояли за ним. Их заявление открыто опровергло факт задокументированных случаев болезней сердца, которые были излечены, благодаря «единой теории сердечно-сосудистых заболеваний человека». Однако некоторые пациенты с сердечной недостаточностью, которые пробовали это лечение, сообщали, как ни странно, об ухудшении своего состояния.

Конопляное биотопливо

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Конопля, которую ошибочно принимают за марихуану, всегда славилась плохой репутацией у тех, кто не понимал ее истинных преимуществ. Из нее извлекали огромное количество этанола. Но поскольку коноплю начали ошибочно принимать за марихуану, этанол стали извлекать из кукурузы. Тем не менее завод по производству конопляного этанола может быть гораздо эффективнее, чем кукурузный, и будет менее вреден для окружающей среды.

Карбюратор Огла

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Любой хотел бы проходить больше километров на одном баке, и современные гибридные автомобили здорово преуспели в этом. К сожалению, они и близко не сравнимы с задокументированным успехом механика Тома Огла.

В 1970-х годах этот изобретатель создал новый тип карбюратора, подобного которому мы никогда не видели. Как и сегодня, газовые и нефтяные компании тогда имели монополию на рынке. Хотя карбюратор Огла был испытан и показал, что может проходить до 48 километров на одном литре, его изобретение не производилось в коммерческих масштабах.

Революционный компонент работал за счет введения бензина под давлением в облако пара, которое затем вводилось в камеру внутреннего сгорания. Проблемы с лицензированием и палки в колесах обеспечили, чтобы этот карбюратор никогда не вышел на массовое производства, и Огл унес с собой в могилу информацию о конструкции.

Устройство Райфа

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В 1934 году Роял Райф создал машину для борьбы с раком. В то время рак считался родственным вирусу. Поэтому Райф создал лазерный луч, способный атаковать определенные инфицированные клетки и уничтожать их.

Думаете, это бред?

Это лечение оставило после себя 14 задокументированных случаев лечения пациентов с терминальной стадией рака. Однако, когда Райф отказался сотрудничать с главой АМА, организация приложила все усилия, чтобы дискредитировать и закрыть этот подход.

Теперь, очевидно, нет никакой документации, которая бы окончательно доказала, что АМА принимала непосредственное участие в борьбе с этим методом лечения. Райф обвинял АМА в сговоре с другими медицинскими организациями. Но, судя по всему, нет никаких независимых подтверждений, что его лечение сработало.

Транспорт на воде

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Как это ни удивительно, существуют десятки рабочих прототипов транспорта, который может работать на воде. Конечно, вы вряд ли увидите, что какой-нибудь автопроизводитель будет серьезно ими заниматься.

Один из самых известных автомобилей такого типа представлял собой багги, созданный Стэном Мейером. Это удивительное изобретение могло проходить до 43 километров на литре воды. Коллеги, близкие к Мейеру, говорят, что на него оказывали сильное давление, чтобы он продал патент на свое творение и прекратил исследования водных машин.

Но он отказался. И хотя те же коллеги и друзья потом кричали, что Мейера отравили за отказ подчиниться крупным нефтяным компаниям, доподлинно известно, что Мейер внезапно умер от аневризмы мозга.

Бесплатная энергия (Никола Тесла)

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Никола Тесла был, пожалуй, одним из самых известных изобретателей в мире. Хотя ничто, созданное его умом, не стало революционным, бесплатное электричество для всего мира не раз увлекало конспирологов. После успешной (и хорошо задокументированной) демонстрации беспроводной передачи электричества, Тесла дал понять, что разрабатывает прототипы, которые могли бы усилить это явление и запитать огромные области от одной башни.

Тогда многие считали, что это вполне возможно. Но финансирование проекта ни к чему не привело, а лаборатория Теслы с частями прототипа и планами таинственным образом сгорела дотла. Этот случай, пожалуй, стал самым таинственным и хорошо задокументированным из всех подавленных и задушенных изобретений, которых вы никогда не увидите, и любители теорий заговора зачастую к нему возвращаются.