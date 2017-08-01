Тоталитаризм – это инструмент

Конечно это был сарказм (о том, что Россия тоталитарная страна). Конечно же наша страна совершенно не соответствует тому образу тоталитарной империи зла, который рисуют на Западе. При чём рисуют опираясь прежде всего на собственный опыт.

У нас например принято считать книгу “1984” сатирой на Советский Союз, но на самом деле её автор работал под своим настоящим именем Эрик Блэр в одном из отделов английской разведки занимавшимся именно лживой пропагандой. И в своей книге описал опыт свой собственный и своих коллег.

Но в самом слове тоталитарный я тоже не вижу ничего страшного. Ещё в 2010 году в “Известиях” опубликована моя статья “Тоталитаризм – это борьба“. Где я говорю, что тоталитаризмом сейчас принято называть просто концентрацию всех ресурсов общества на решение какой-то одной жизненно важной задачи. И нет смысла обсуждать хорош тоталитаризм или плох. Он в принципе необходим, когда перед обществом стоит единая важная задача и можно только обсуждать хороша или плоха сама эта задача. Я в статье привёл пример знаменитого тренера по фигурному катанию Жука. От которого уходили десятки учеников, ругая его именно за тоталитаризм. За то, что он контролировал буквально каждый их шаг, буквально каждый съеденный ими кусок. Даже командовал в какой позе ученик должен спать, чтобы максимально расслабиться и отдохнуть . И очень многие уходили от этого свирепого тоталитариста, а те кто не уходил и придерживался его расписания побеждали в десятках международных соревнованиях.

Так что в самом термине тоталитаризм я ничего плохого не вижу. Как не вижу ничего плохого допустим в бензопиле. Даже несмотря на то, что на днях какой-то маньяк с её помощью порезал несколько человек то ли в Швейцарии, то ли в Испании. Не помню где именно. Бензопила – это инструмент, а хорош он или плох зависит от того кто и для чего его применяет.

Источник: vassermans.ru