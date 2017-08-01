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Танковый биатлон | Индивидуальная гонка | Прямая трансляция АрМИ-2017

12:32. 1 августа 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:

Уважаемые зрители!

1 августа с 11 до 15 часов смотрите в прямом эфире индивидуальную гонку 1-го этапа «Танкового биатлона»

The International Army Games 2017 TANK BIATHLON

坦克两项
坦克车组比赛
阿拉比诺, 莫斯科州

بياثلون الدبابات
المنافسات بين طواقم الدبابات
ميدان تدريب ألابينو، مقاطعة موسكو
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Телеканал «Звезда» транслирует прямые включения и самые зрелищные моменты Армейских международных Игр «АрМИ-2017»


Все события АрМИ-2017 здесь: https://tvzvezda.ru/news/forces/armyg…

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 3834 3440
    Вячеслав 1 августа 2017 в 12:51 Ссылка Пометить
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    Скоро, глядишь, и самолётные прятки будут… Или в кошки-мышки захотят играть подводники… На этом фоне прощаются многомиллиардные долги зарубежных “партнёров”, колонны продовольственной помощи идут арабам… На это у них средства всегда находятся… А когда же своим россиянам будет оказываться помощь? Хотя бы на тот же проезд или приструнить рост цен на бензин (и это – в нефтедобывающей стране), продовольствие…

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