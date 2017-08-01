Танковый биатлон | Индивидуальная гонка | Прямая трансляция АрМИ-2017
12:32. 1 августа 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал: brahman
Уважаемые зрители!
1 августа с 11 до 15 часов смотрите в прямом эфире индивидуальную гонку 1-го этапа «Танкового биатлона»
The International Army Games 2017 TANK BIATHLON
坦克两项
坦克车组比赛
阿拉比诺, 莫斯科州
بياثلون الدبابات
المنافسات بين طواقم الدبابات
ميدان تدريب ألابينو، مقاطعة موسكو
المزيد
Телеканал «Звезда» транслирует прямые включения и самые зрелищные моменты Армейских международных Игр «АрМИ-2017»
Все события АрМИ-2017 здесь: https://tvzvezda.ru/news/forces/armyg…
Источник: www.youtube.com
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Июль
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
loading...
Скоро, глядишь, и самолётные прятки будут… Или в кошки-мышки захотят играть подводники… На этом фоне прощаются многомиллиардные долги зарубежных “партнёров”, колонны продовольственной помощи идут арабам… На это у них средства всегда находятся… А когда же своим россиянам будет оказываться помощь? Хотя бы на тот же проезд или приструнить рост цен на бензин (и это – в нефтедобывающей стране), продовольствие…