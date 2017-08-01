Танковый биатлон | Индивидуальная гонка | Прямая трансляция АрМИ-2017

...стрельбы. Как в современном биатлоне, с той только разницей,.... - У вас была танковая бригада, и ваше подразделение ...быстро, как в биатлоне. Но в биатлоне там секунд 5... - Подготовка стрелковая была индивидуальная? Подготовка индивидуальная, а на стрельбы уже...