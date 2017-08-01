Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 августа 2017

У элитной дивизии «Тигры» был один из самых тяжелых дней за всю сирийскую войну. 48 часов назад, когда армейцы начали штурмовать 4 города в провинции Ракка, террористы ИГИЛ нанесли мощный контрудар.

Во главе атаки были более десяти смертников на автомобилях со взрывчаткой.

Несмотря на большое количество ополченцев в этом районе главный удар врага приняли на себя «Тигры». Именно их контрольно-пропускные пункты стали щитом, о который разбилась большая часть волн нападений смертников и штурмовых групп ИГИЛ.

Боевики начали контратаку вблизи городов Ган-Аль-Али и Шинана у западного берега реки Евфрат. Им удалось частично отбросить армейцев и перерезать линию снабжения вышеупомянутых городов, вынудив солдат отступить и перегруппироваться, чтобы освободить своих сослуживцев, запертых ИГИЛ.

В воскресенье утром Вооруженные силы САР вместе с племенами Раккави провели успешную контратаку, освободив окруженных бойцов САА, которые были отрезаны от связи со своими силами.

В результате этой контратаки Сирийская Арабская армия смогла продвинуться в Ган-аль-Али и захватить не менее 50 процентов города.

В недавно опубликованном заявлении командования Tiger Force были названы потери. В ходе штурма боевиками города Шинан Группа Термы (командир подразделения) потеряла 13 бойцов, в группе Тахи погибло 12 «тигров», а в группе Шахина в боях пали смертью храбрых 4 военнослужащих и «Группа пулеметчиков» потеряла восемь бойцов. Количество раненых среди этих подразделений превысило 50.

Нападение ИГИЛ на контрольно-пропускные пункты у поля Румейла и ближайшего перекрестка унесло жизни еще шестерых солдат, 15 были ранены.

В отчетах сообщается, что банды ИГИЛ потеряли значительно большее количество боевиков в ходе этих боев.

Несмотря на то, что террористы смогли получить временный оперативный успех в юго-восточной части Ракки, солдаты генерала Сухейля быстро перегруппировались и в течение нескольких часов начали контратаку, отбивая все ключевые точки, которые они потеряли в ходе нападения врага.

Таким образом террористам не удалось перерезать основную линию коммуникаций наступающей группировки Tiger Force, которая продолжает оказывать давление на ИГИЛ вдоль реки Евфрат.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация