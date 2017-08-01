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Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 августа 2017

09:24. 1 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Хмеймим. Июль 2017



Спутниковые фотографии российской авиабазы Хмеймим. Середина июля 2017 года.













Отмечается, что на авиабазе находится 33 боевых самолета (не считая военно-транспортных и разведывательных самолетов, а также вертолетов и различной наземной военной техники):

11 Су-24
3 Су-25
4 Су-30
6 Су-34
9 Су-27

Стоит отметить, что базе продолжаются активные работы по развитию инфраструктуры и расширению ее функционала.
Сама база после завершения подписания всех необходимых документов, на днях уже полностью официально перешла в пользование России на ближайшие 49 лет.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО)

Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна

У элитной дивизии «Тигры» был один из самых тяжелых дней за всю сирийскую войну. 48 часов назад, когда армейцы начали штурмовать 4 города в провинции Ракка, террористы ИГИЛ нанесли мощный контрудар.

Во главе атаки были более десяти смертников на автомобилях со взрывчаткой. 

Несмотря на большое количество ополченцев в этом районе главный удар врага приняли на себя «Тигры». Именно их контрольно-пропускные пункты стали щитом, о который разбилась большая часть волн нападений смертников и штурмовых групп ИГИЛ.

Боевики начали контратаку вблизи городов Ган-Аль-Али и Шинана у западного берега реки Евфрат. Им удалось частично отбросить армейцев и перерезать линию снабжения вышеупомянутых городов, вынудив солдат отступить и перегруппироваться, чтобы освободить своих сослуживцев, запертых ИГИЛ.

В воскресенье утром Вооруженные силы САР вместе с племенами Раккави провели успешную контратаку, освободив окруженных бойцов САА, которые были отрезаны от связи со своими силами.

В результате этой контратаки Сирийская Арабская армия смогла продвинуться в Ган-аль-Али и захватить не менее 50 процентов города.

В недавно опубликованном заявлении командования Tiger Force были названы потери. В ходе штурма боевиками города Шинан Группа Термы (командир подразделения) потеряла 13 бойцов, в группе Тахи погибло 12 «тигров», а в группе Шахина в боях пали смертью храбрых 4 военнослужащих и «Группа пулеметчиков» потеряла восемь бойцов. Количество раненых среди этих подразделений превысило 50.

Нападение ИГИЛ на контрольно-пропускные пункты у поля Румейла и ближайшего перекрестка унесло жизни еще шестерых солдат, 15 были ранены.

В отчетах сообщается, что банды ИГИЛ потеряли значительно большее количество боевиков в ходе этих боев.

Несмотря на то, что террористы смогли получить временный оперативный успех в юго-восточной части Ракки, солдаты генерала Сухейля быстро перегруппировались и в течение нескольких часов начали контратаку, отбивая все ключевые точки, которые они потеряли в ходе нападения врага.

Таким образом террористам не удалось перерезать основную линию коммуникаций наступающей группировки Tiger Force, которая продолжает оказывать давление на ИГИЛ вдоль реки Евфрат.

Читайте также: Пламя и дым: ВКС РФ сожгли колонну ИГИЛ у цитадели террористов (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна
Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна
Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна
Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна
Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна
Бойня и волны смертников: «Тигры» понесли самые большие потери, отражая контратаку ИГИЛ в Ракке (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Началась массовая эвакуация боевиков из горных районов на границе Сирии и Ливана (ФОТО, ВИДЕО)

Началась массовая эвакуация боевиков из горных районов на границе Сирии и Ливана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В понедельник стартовал второй этап соглашения между «Хезболлой» и боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» об эвакуации последних из области Арсаль на границе САР и Ливана.

После недели кровопролитных боев бандформирования приняли ультиматум и согласились эвакуироваться в северо-западную часть провинции Идлиб.

Читайте подробнее: Битва за сирийско-ливанскую границу подходит к концу, боевики бегут в Идлиб (ВИДЕО)

Около 9000 боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*), союзных ей банд и членов их семей будут перевезены на автобусах согласно второму этапу договора. Со своей стороны террористы освободят пленных бойцов «Хезболлы», находящихся у них еще с 2015 года.

На видео показана лишь часть большой автоколонны, которая участвует в эвакуации.

Вся операция, как ожидается, займет несколько дней.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Началась массовая эвакуация боевиков из горных районов на границе Сирии и Ливана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Началась массовая эвакуация боевиков из горных районов на границе Сирии и Ливана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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