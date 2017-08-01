Русская изба – обитель гармонии и счастья

Человек рождается на свет, чтобы стать свободным, разумным и ответственным. Человек по природе своей творец.

Каждое человеческое обиталище есть результат его жизненной философии и мировоззрения, и, в свою очередь, его жилье формирует философию и мировоззрение следующего поколения. Как влияла на внутренний мир русского человека изба, извечная обитель наших Предков.

Изба, как часть мировоззрения

Изба – это одно из тех явлений, которое с первого взгляда не привлекает особого внимания, мнится обыденным. Мимо нее обычно проходят, просто не замечая. Но при ближайшем рассмотрении она оказывается чудом вроде цветка, которым можно без конца любоваться, восторгаться, удивляться, словно это дело не рук человеческих. Есть такие цветы: вроде бы и невзрачные, а присмотришься – верх совершенства. Так же, как цветок, многогранна наша изба: с одной стороны – проста, рациональна, ничего лишнего, с другой – все что в ней есть – необходимо, красиво, гармонично.

Русская изба. Примитив это или всё-таки совершенная, обдуманная, выверенная веками, обжитая и духовно образующая простота?

Изба – колыбель наших Предков: Отцов, Дедов, Пращуров. В ней сочетается максимум уюта, тепла, удобств (но не развращающего комфорта!), при минимуме затрат – времени, материалов, энергии… Идеально использованные объемы – почти без потерь на проходы, закоулки.

Охраняя от суровых проявлений природы, изба оберегает духовный мир хозяина: свободу, интимность, самобытность. Хозяин ее строил, украшал, совершенствовал, обставлял по-своему. В соответствии с традицией и собственным замыслом.

Вся западная антирусская литература, журналистика, кинематография, старались и стараются развенчать русскую избу, клеймя её заурядной, тесной, недолговечной, бестолковой постройкой.

Ну а мы хотим спеть ей гимн. Ее красоте, свету, удобству, гармонии, совершенству и целесообразности.

О материалах

Сегодня мы ездим на стальных автомобилях, живем в квартирах и домах, построенных из бетона и цемента и облицованных виниловым сайдингом. Мы спим на пружинных матрасах и ступаем по коврам, сделанным из вискозы и других материалов непонятного происхождения. Едим подвергшуюся химической и генетической обработке пищу из керамических блюд, пользуясь ложками и вилками из нержавеющей стали. На работе мы целый день сидим на телефоне и вглядываемся в экран компьютера.

Но наше подсознание никогда не смирится с таким ходом вещей. Русский человек чувствует и ценит естественную красоту. В нашей родовой памяти всегда таилась и таится невероятная любовь к простым бревенчатым домам, к простым изделиям из дерева и глины. Ведь, по большому счету, строить из кирпича, железобетона и пластика нас приучили совсем недавно, а на Руси – испокон веков главным строительным материалом было дерево.

Это общепризнанный факт, что наиболее экологичные и подходящие для проживания человека дома могут быть построены только из дерева. Дерево – самый древний строительный материал, подаренный нам самой совершенной лабораторией на Земле – Природой.

В помещениях деревянного строения влажность воздуха всегда оптимальна для жизнедеятельности человека. Уникальная структура древесного массива, состоящая из капилляров, впитывает лишнюю влагу из воздуха, а при излишней сухости отдает ее в помещение.

Срубы обладают природной энергетикой, создают в избе особый микроклимат, обеспечивают естественную вентиляцию. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают летом от жары, а зимой от морозов. Дерево отлично удерживает тепло. Даже в трескучий мороз стены деревянного сруба теплые внутри.

Каждый, кто хоть раз побывал в настоящей русской избе, никогда не забудет её чарующий благостный дух: тонкие нотки древесной смолы, аромат свежеиспеченного хлеба из русской печи, пряность лечебных трав. Благодаря своим свойствам, дерево нейтрализует тяжелые запахи, озонируя воздух.

Прочность древесины зарекомендовала себя веками, ведь срубы, построенные нашими прапрадедами ещё в 16-17 веке, стоят до наших дней.

И неспроста, что интерес к деревянному строительству возникает снова и разрастается с невероятной быстротой, завоёвывая всё большую популярность.

Эзотерика

Но для наших Пращуров было важно не только решить чисто практическую задачу – обеспечить крышу над головой для себя и своей семьи, но и так организовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, любовью и покоем.

Такое жилище можно соорудить, лишь следуя традициям Предков. Отступления от заветов Отцов могли быть минимальными.

Уже в выборе места ее построения Предок наш был весьма требовательным и в практическом и в эстетическом смысле. Место должно было быть сухим, высоким, светлым – нести гунну благости. Строились главным образом по правому берегу реки. Близость воды, помимо решения бытовых задач, обеспечивала энергетическую целостность для проведения праздников, обрядов жителей деревни.

Решающее значение имел тот факт, что каждый дом строился своими руками, а не покупался за деньги.

Ремесло плотника-строителя передавалось из поколения в поколение. Не зря наши пословицы сохранили и донесли до нас этот сакральный смысл: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Только дом, построенный самим хозяином, будет нести его энергетику для своей семьи. В таком доме будет действительно уютно, благостно, по родному тепло.

Староверы устойчиво сохраняли сакральные знания человечества о Мире. И видимая сказочность украшений избы не случайна. Помимо эстетических функций они защищали избу от негативных воздействий. Вырезанный конек на избе, узорчатые наличники, как орнамент на одежде, имели смысл и служили оберегами.

Живые формы

Сама живая природа бревен говорит нам о свободе. Протяженные горизонтальные линии бревен заключают в себе некую тайну и интригу. Они напоминают безконечную перспективу, уходящую за горизонт. Подобно едва обозначенной линии между морем и небом линии бревен создают ощущение безконечности, путешествия в неизведанное. Круглые спилы выглядят чувственно.

Русская изба никогда рабски не копировала европейские образцы, сохраняя свою самобытность индивидуальность. Но мимо всего этого совершенства простоты и тонкого вкуса наша интеллигенция прошла с брезгливым отвращением, узрев скудость и отсутствие фантазии.



Растущая лень

Самая злостная тема: уборные. Основное достижение цивилизации – ватерклозет. Самое распространенное, ежедневно употребляемое. Нужно ли вносить его в избу? Обязательно. Только с одной оговоркой – для больных. Для тех, кто физически не может выбежать за 3-5 метров в любую погоду, разогнать застоявшуюся кровь, хлебнуть свежего воздуха, оглянуться на горизонт, улыбнуться солнцу, пробежать босиком по свежей росе! Послушать птичек, приласкать пёсика, присесть около нового клейкого листочка. Так вот, в доме нужно иметь ватерклозет для тех, кому такая зарядка противопоказана.

Как оборудовать туалет, зависит от хозяина, чистота ее тоже. В северных избах, где хозяйство стараются объединить под одной крышей – там же и уборная располагается, часто теплая: климат велит.

Технологии

Основной изначальный модуль избы – клеть – чаще всего 3 окошка на улицу. Размеры определялись в пядевой системе, ибо сам человек и есть мера вещей для гармоничного упорядочивания своего жизненного пространства.

Дерево заготавливается загодя, любовно и тщательно отмечают подходящие лесины, когда их встречают в лесу.

Узлы обычно рубят либо “в обло” (”в чашу”), либо “в лапу” (”в чистый угол”), – но есть еще немало способов. Цель: крепость сооружения, теплоизоляция, красота.

В верхнем бревне выбирается желоб (паз), точно повторяющий конфигурацию всех выпуклостей нижнего бревна. Его прокладывают мхом или льном. Через год усадки, еще раз проконопачивают.

Все в избе не жестко, все располагает к творческой инициативе и улучшению, замене и приспосабливанию к данному моменту. Хозяин сам художник, сам архитектор, сам конструктор; по ходу работ может все изменить и улучшить. Лестница снаружи, лестница внутри, переборки, разные уровни пола – все ему доступно, нет мертвящего “так должно быть”.

За сколько времени можно построить избу? Бывало, строили в один день. Всем миром строили, быстрота зависела от “помочи”, от того, сколько у хозяина родственников и друзей.

Связь поколений

У бабки или деда на печи всегда есть место и время для приболевшего или обиженного или скучающего внучонка, и связь “через поколение” очень сильна, ко взаимной пользе. Недаром бабушкины сказки и дедушкины поделки и игрушки, а то и были и воспоминания, заполняют нашу литературу.

Да и дед и баба у дела – нужны, любимы, ценимы (по заслугам), излучают и получают ласку, не чувствуя одиночества, заброшенности и необходимости в старческих приютах, в индивидуальной и групповой терапии чужих психиатров и психологов.

Основы богословия и морали, истории, этики и эстетики и многое другое внушалось малышам на печи…

Путь к эволюции

Московские, да и иных городов жители издавна на лето снимали избы, а также ездили к бабушкам и дедушкам в деревню. И редкий ребенок в России не живал в избе хотя бы пару недель, вспоминая об этом с благодарностью и восторгом потом всю жизнь.

Вот и сейчас в России тяга к бревенчатому жилью так сильна, что каждый, кто начинает осознавать его ценность, стремится к приобретению избы, построенной в русской традиции.

Материал, из которого строится изба, не удаляет человека от природы. Деревянный дом создает условия для эмоциональной полноты, взаимопонимания и взаимопомощи, для высокой нравственности, для общности и одновременно разнообразия интересов. И пусть каждый хозяин бревенчатой избы, рачительный эстет и умелец сделает ее ещё прекраснее, еще удобнее для жизни и дыхания, для общения с родными и просто для размышлений, – для счастья!