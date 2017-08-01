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Реестра нет, а обязанности есть

16:03. 1 августа 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:



Роскомнадзор сообщает, что отмена ресстра блогеров не освобождает от обязанностей при публикации авторского контента.

Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров.
В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 №97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров.
Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news48342.htm – цинк

PS. В общем, вся эта история с реестром в итоге закончилась ничем, так как права и обязанности сетевых публицистов как и ранее легко определяются другими законами, а также правилами сетевых площадок, которые уже в свою очередь обязаны следовать нормам отечественного законодательства. Но кому-то в 2014 году пришла "здравая" мысль, что всех блогеров надо "посчитать", на что ушло немало ресурсов – как материальных, так и человекочасов, а в итоге выяснилось, что можно прекрасно и без этого обойтись. Э – эффективный менеджмент.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: блогеры, блогосфера, жж, роскомнадзор
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