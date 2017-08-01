Разлагающаяся олигархия не способна сопротивляться Западу

Отдельные «русофобы» или консолидированный противник?

Итак, новые санкции США против России принимаются не отдельным добрым или злым, умным или глупым президентом, но законом. Как известно, в США Конгресс — не «бешеный принтер», послушно штампующий спускаемое из администрации. Принимаемое Конгрессом США — это от имени всего американского народа, в значительной степени, отражающее настроение и, в конечном счете, целеполагание этого народа, как минимум, его самых активных и фактически правящих слоев.

В ЕС есть круги, сопротивляющиеся такому одностороннему давлению со стороны США, но приоритетом для ЕС, безусловно, останется сотрудничество с США, а не с Россией. Представления о том, что такого противника, как консолидированный по отношению к России Запад, удастся расколоть, иллюзорны и необоснованны.

Для России и ее руководства оснований, наконец, протрезветь — более чем достаточно.

Если враг у ворот

Запад ставит своей целью нас «додавить». Чем должны отвечать мы? Теснее сплотиться вокруг своего руководства, бросающего Западу вызов?

Хотелось бы.

Хотелось бы, чтобы было такое руководство, вокруг которого можно сплотиться. Хотелось бы, чтобы наше руководство, может быть, и не бросало бы само вызов Западу, но хотя бы адекватно отвечало на вызовы «партнера».

Но что мы видим?

Неисчерпаемость миролюбия нашего руководства.

Выборочное миролюбие

Хотя, если присмотреться, миролюбие оказывается выборочным.

Да, США для российского руководства — «партнер», с которым надо искать, как минимум, компромисс. Аналогично — ЕС, НАТО и др.

И Япония, открыто претендующая на часть нашей территории, полученной по результатам Второй мировой войны, тоже «партнер». Вместо решительного «нет», ясного и однозначного, раз и навсегда, Япония слышит все новые предложения по «совместному освоению» российских территорий, признаваемых нашей нынешней властью таким образом «спорными».

И весь олигархат — как еще ельцинское наследие, часть пресловутой «семьи», так и вновь взращенный — с ним наша власть идет на уступки, компенсирует ему любые издержки, пусть даже и за счет государственных бюджетов, а, значит, и за счет несопоставимо менее обеспеченного большинства сограждан.

Но, оказывается, не со всеми надо искать компромисс.

Например, с гражданами своей страны — с большинством — компромисс искать, вроде как, нет необходимости.

Накопили вы что-то на черный день, а мы возьмем и обрушим ваши накопления в два раза.

Проходили раньше диспансеризацию раз в год, теперь будете — лишь раз в три года. Просто волевым решением сверху — без каких-либо переговоров и обсуждения сути изменений и их неминуемых последствий. А кто не согласен, да еще и требует привлечения власти к ответственности — в СИЗО, в суд, в тюрьму.

То есть, фиксируем: миролюбие нашей власти распространяется лишь на сильных, способных выступить мощной силой. Интересы же и мнение слабых — можно игнорировать.

Ответ на внешнюю угрозу

Итак, России уже вполне явно объявлена война, пусть пока и не в «горячем» формате.

Каким должен бы быть ответ?

Я имею в виду ответ нормального, а не выборочно «миролюбивого» руководства страны.

На объявление войны достойный ответ может быть лишь один — мобилизация.

Если война объявлена горячая, то и мобилизация соответствующая: от рядового до генерала.

Если война «гибридная», прежде всего, экономическая и пропагандистская, то и здесь, очевидно: мобилизация экономическая, структурно-организационная и идейно-мировоззренческая. Плюс, тем не менее, кадровая. Пусть пока и не на уровне непосредственно военном, но, как минимум, на уровне управленческом.

Вместо мобилизации — разложение и деградация

Но разве сохранение, даже и в условиях уже столь длительных санкций со стороны Запада, маниакальной приверженности ВТО (инструменту Запада в борьбе за подчинение себе внешних рынков) — это элемент экономической мобилизации или, напротив, продолжения подобострастного присягания противнику, его интересам и навязываемым им нам правилам игры?

Продолжение покупки американских казначейский обязательств — нам и впрямь не на что в интересах научно-технологического развития потратить «излишние» валютные средства, кроме как на прямое финансирование неприкрыто враждебной нам деятельности?

Да и в целом сохранение приверженности паразитически ориентированной мировой финансово-спекулятивной финансовой системе, не обслуживающей нуждающуюся в мобилизации национальную производительную экономику, но высасывающей из нее соки и выводящей ресурсы за рубеж (в пользу и в интересах противника) — это разве совместимо с военно- экономической мобилизацией?

А недвусмысленное поощрение, в том числе, новыми назначениями на хлебные (а ведь по сути — еще и ответственные) должности всякого рода Сердюковых — это кадровая мобилизация?

А вместо введении механизмов жесткой ответственности должностных лиц на всех уровнях, необоснованное и жестокое уголовное преследование сторонников такой ответственности власти, включая должностных лиц самых высших (имею в виду преследование членов ИГПР «ЗОВ» — Инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть, которым 10 августа, после более чем двухлетнего предварительного заключения, вероятно, будет вынесен приговор) — разве это сколько-нибудь похоже на управленческую мобилизацию?

Да просто сохранение на своих должностях всех Медведевых, Шуваловых, Дворковичей, Чубайсов и т. п. — это разве дает хоть малейший шанс рассчитывать на возможность адекватного кадрового и организационно-управленческого ответа нынешней российской власти на вызов со стороны Запада?

При этом фамилию Путин я не называю в этом же ряду лишь по одной причине — рассматриваю его как субъект, который, если сколько-нибудь достоин своего нынешнего должностного положения, то как раз и должен был незамедлительно, наконец, осуществить необходимые организационно-управленческие и кадровые изменения. Но ничего подобного не делает, и ни малейшей надежды на подобные действия с его стороны нет.

Так если не нынешний, то кто?

Технология нынешней олигархической авторитарной власти совсем проста и незамысловата: берегите действующего правителя, держитесь за него, потому что если не нынешний правитель, то, непременно, еще худший, заведомо худший, народом не уважаемый. Посмотрите по Конституции, кто у нас «номер два» и «номер три» — кто последовательно будет занимать место правителя в случае, если с президентом что-то не то? Председатель правительства и председатель Совета Федерации — Медведев и Матвиенко. Те ли это не то, чтобы «национальные лидеры», но хотя бы просто уважаемые (и, желательно, незапятнанные) политические фигуры?

Аналогично и перед предстоящими выборами: главная задача нынешней власти — сделать так, чтобы никакой более или менее приемлемой для большинства избирателей альтернативы Путину не было. Единственная чрезвычайно тщательно раскрученная (изначально — при масштабных усилиях газпромовского радио) и далее заботливо пестуемая, вроде как, альтернатива — Навальный, без особого труда представляемый властями большинству населения как агент Запада, то есть, внешних недружественных России сил. Дополнительный эффект: многие его вполне адекватные заявления и полезные реальные действия, вроде расследований по Генеральному прокурору и главе правительства, в силу всей его предыстории власть и массовые СМИ имеют возможность приписывать «проискам Запада», что в принципе дискредитирует в глазах доверчивой части населения всякую даже идею борьбы с коррупцией в высшей власти. Замечательный двойной эффект — о чем же им (властям) еще мечтать!

На этом этапе — выдвигаем команду

Но что же на другом фланге — в среде национально-патриотических сил? Почему же в ситуации, когда действующий президент уже вовсю фактически ведет избирательную кампанию, в том числе высочайшей волей раздает деньги из резервного фонда на ремонты детских домов и музыкальных школ, национально-патриотические силы никак не выдвинут своего кандидата в президенты?

В сложившихся условиях, при вынужденной паузе в переговорах об объединении в преддверие президентских выборов усилий национально-патриотических и левых сил (подробнее — см. мои статьи «Быть ли третьей силе?» и «Чего всерьез боится олигархия?»), рабочей группой Постоянно действующего совещания национально патриотических сил России (ПДС НПСР) принято решение в одностороннем порядке, не дожидаясь партнеров по переговорам, выдвинуть группу, скажем условно, «народных лидеров» — как нашу часть будущей команды правительства народного доверия. Подразумевая, что, при продолжении переговоров, части общей команды, выдвигаемые нами и КПРФ, должны быть объединены.

А уже единым кандидатом в президенты, при достижении согласия сторон, должен затем стать один из членов этой команды потенциального правительства народного доверия.

Главный принцип подбора и выдвижения кандидатов в эту команду — последовательная работа на протяжении длительного периода времени по защите национальных интересов России, развитию национальной производительной экономики и социальной сферы, противодействию олигархическому произволу, наступлению на права и интересы большинства граждан и деградации страны. Соответственно, люди это очень разные, из самых разных сфер жизни. Не абсолютные единомышленники, но, что очень важно, на протяжении длительного периода времени, безо всякой команды и чьего-либо поручения, без какой-то специальной координации с чьей-либо стороны, тем не менее, уже действующие, по большому счету, сонаправленно.

Сейчас в предварительном варианте списка чуть более двух десятков человек. В том числе, Л.Г.Ивашов, В.В.Квачков (находящийся в заключении по, с нашей точки зрения, необоснованному обвинению), А.М.Бажутин (лидер объединения автоперевозчиков, ведущих борьбу против коррупционного сбора фактически в пользу частных лиц через систему «Платон»), В.Ю.Катасонов, Е.Л.Рохлина, И.И.Стрелков, К.В.Барабаш (один из участников ИГПР «ЗОВ», которым в ближайшее время должен быть вынесен приговор), О.Н.Четверикова и другие.

И две существенные оговорки.

Первая. Далеко не всех, достойных включения в команду правительства народного доверия, мы готовы заявить сейчас — в целях элементарно сохранить этих людей, не дать властям просто превентивно лишить их сейчас возможности делать то или иное важное дело в какой-то своей сфере. То есть, будущее реальное правительство народного доверия — значительно шире и представительнее.

Вторая. Даже и в эту «нашу» часть предварительно (пока без согласования с каждым из них персонально — надеюсь, они не обидятся, а воспримут наш шаг как знак уважения) по предложениям членов ПДС НПСР уже включены и несколько представителей КПРФ, таких как П.Н.Грудинин, О.Н.Смолин, Н.В.Коломейцев, В.И.Соболев и др. Тем самым мы стремимся подчеркнуть, что даже несмотря на вынужденную фактическую паузу в переговорах, тем не менее, рассматриваем левые силы, прежде всего КПРФ, как наших естественных союзников и искренне стремимся к совместной работе и формированию единой совместной команды.

Переговоры с каждым из членов этой выдвигаемой команды должны пройти в течение ближайших недели-полутора, после чего список планируется к утверждению на заседании ПДС НПСР и, затем, по возможности, к максимально широкому распространению.