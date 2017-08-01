Почему Украина не будет делать самолёты? Артём Войтенков

...и чуть ли не на самолёте полететь, то есть всё,... реально думает, что так будет? Артём Войтенков: Да пусть попробуют..... Конечно, польский кредит для Украины политически мотивирован, это очевидно.... не понятно. Почему она не делает это, а делает то, правильно ли...