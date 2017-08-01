Почему Украина не будет делать самолёты? Артём Войтенков
Украинская промышленность создаёт конкуренцию европейской, поэтому она будет уничтожена в евроинтеграции
Содержание:
0:00:00 – ликвидация авиастроительного концерна “Антонов” на Украине
0:01:10 – разрушение единой производственной сети СССР
0:03:02 – украинский запрет на сотрудничество с Россией
0:04:49 – как развивается украинское производство
0:05:42 – зачем Европе нужна Украина?
0:07:37 – банановая страна Украина
0:11:00 – власть украинских обывателей
0:11:22 – евроинтеграция Украины для кормления Европы
0:13:00 – для кого на Украине будет светлое будущее
0:15:17 – мощная экономика СССР
0:16:04 – что такое свобода?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А как обстоят дела в РФ? Доля РФ в мировом высокотехнологичном производстве 0,3%, США 39%, Германии 16%. Доля промышленного экспорта РФ постоянно падает, а сырьевого растет (это официальные данные, находящиеся в общем доступе). Из этих цифр следует, что РФ не далеко ушла от Украины, она идет следом за ней и непременно придет к тому же, если экономический курс РФ останется таким, каким, он есть сейчас.