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Почему Украина не будет делать самолёты? Артём Войтенков

16:55. 1 августа 2017 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

Украинская промышленность создаёт конкуренцию европейской, поэтому она будет уничтожена в евроинтеграции

Содержание:

0:00:00 – ликвидация авиастроительного концерна “Антонов” на Украине

0:01:10 – разрушение единой производственной сети СССР

0:03:02 – украинский запрет на сотрудничество с Россией

0:04:49 – как развивается украинское производство

0:05:42 – зачем Европе нужна Украина?

0:07:37 – банановая страна Украина

0:11:00 – власть украинских обывателей

0:11:22 – евроинтеграция Украины для кормления Европы

0:13:00 – для кого на Украине будет светлое будущее

0:15:17 – мощная экономика СССР

0:16:04 – что такое свобода?

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 148 110
    Евгений Науменко 1 августа 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
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    А как обстоят дела в РФ? Доля РФ в мировом высокотехнологичном производстве 0,3%, США 39%, Германии 16%. Доля промышленного экспорта РФ постоянно падает, а сырьевого растет (это официальные данные, находящиеся в общем доступе). Из этих цифр следует, что РФ не далеко ушла от Украины, она идет следом за ней и непременно придет к тому же, если экономический курс РФ останется таким, каким, он есть сейчас.

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