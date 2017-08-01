«Ненавижу поганую Латвию»: латыши ругаются, Евросоюз смеется!

Издание Neatkarīgā Rīta avīze напечатало откровения латышки, сбежавшей в поисках лучшей жизни в Норвегию. Женщину взбесило желание чиновников из Службы государственных доходов содрать деньги с «бегунков на Запад». Правда, в свете всех латышских проблем – это еще не главная. Европейская интеграция ни к какому прогрессу, в том числе и социальному, как мы знаем, Латвию не привела. Литва с Эстонией в той же яме обретаются.

Некая Кристина Л. негодует: «Я знаю, неправильно смотреть на что-то с ненавистью, но я не могу, ведь сижу сегодня, ем свой завтрак и ненавижу Латвию, читая, как латвийские чиновники начали думать, как отнять у нас, латвийцев за границей еще какой-то кусок, придумать новый налог».

Чиновники не думают о том, что о своих гражданах нужно было заботиться, платить нормальные пособия и зарплаты. За рубежом латышам, итак, непросто. Они в золоте не купаются, но просят лишь одного: оставить их в покое! Кристина хочет забыть о тех унижениях со стороны государства, что она пережила в Латвии, но бюрократы лишают ее и этого.

Это похоже на крик души: «Поганое государство, оставь нас в покое». И она не одинока в своем негодовании. Кристину поддержали и читатели Press.lv:

Ну, с патриотизмом в Латвии все понятно: пока нацики бесятся и флажками машут, здравомыслящие граждане дали деру на Запад. Но и тут не угадали, надеясь, что латвийские власти о них забудут. С кого трясти налоги, когда стране денег не хватает? Раз сбежали за лучшей долей, теперь делитесь!

Тем временем европейские «старшие братья» подводят неутешительные итоги: прибалтийские «туземцы» не смогли адаптироваться к европейским ценностям и достичь уровня высокоразвитых стран Евросоюза. Та же Литва оказалась в ЕС на последнем месте по уровню неравенства в обществе. Латвия и Эстония тоже плетутся в конце рейтинга европейских стран по борьбе с дискриминацией и неравенством.

Не прогресс, а регресс, если назвать вещи своими именами. Называть Прибалтику образцом успешного европейского выбора просто нелепо, особенно, если изучить данные очередного ежегодного исследования конфедерации благотворительных организаций Oxfam и финансовой организации Development Finance International.

В рамках исследования они изучили разрыв между богатыми и бедными, гендерное и национальное неравенство. В первую десятку стран с низким уровнем неравенства и почти полным отсутствием дискриминации, вполне предсказуемо, попали страны Северной и Западной Европы. Латвия же заняла в рейтинге 46‑е место, Эстония попала на 38‑е, Литва на 83-е место.

Латвия оказалась в числе европейских «лузеров», не способных стать равноценным членом Евросоюза. Что касается уровня материального расслоения между бедными и богатыми, то в Латвии он самый высокий в ЕС.

Латвийские власти не решают задачи по повышению уровня жизни для своих граждан, занимаясь, по сути, репрессиями по национальному признаку (категория «неграждан») и выбиванием денег с тех, кто сбежал из страны. Жизнь дорожает, население нищает, власть имущие продолжают плевать народу в лицо, вводя все новые налоги. Бюрократы в Латвии прекрасно понимают, что и на родину никто возвращаться не захочет. Что там делать?

Неудивительно, что европейцы считают страны Балтии «неполноценной частью» Союза. Пропасть между ними не сократилась до сих пор, несмотря на громкие заявления прибалтийских элит, вешающих об истории успеха «балтийских тигров». Вот только «тигры» оказались теми еще доходягами…Не пошла им на пользу русофобия.