Небывалое поколение независимой Польши
20:11. 1 августа 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министр обороны Польши на связи:
"История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины. Варшава тоже выглядела бы по-другому", — заявил Мачеревич, выступая на столичной площади Пилсудского, его слова передают местные СМИ.
По мнению министра, главным "мотором борьбы" во время Варшавского восстания 1944 года было стремление восстановить "независимое, национальное польское государство". "Это была идея, которая объединяла всех варшавян и поляков, которые выступили против немецкого и советского варварства. Они должны были отбить одновременно двух врагов, которые сговорились против существования польского народа", — считает Мачеревич.
По его словам, "эта часть истории началась с заключения пакта Молотова-Риббентропа", а следующим ее этапом была "красная зараза и советские войска, ждущие, пока Варшава будет истреблена немецкими палачами, пока не будет совершена Вольская резня". По данным польских историков, во время Варшавского восстания в столичном районе Воля были убиты от 30 до 75 тысяч человек.
https://ria.ru/world/20170801/1499545448.h
1. Главное не вспоминать, как "небывалое поколение независимой Польши" успело в первые же годы своего существование напасть на Веймарскую Германию и Советскую Россию с целью оттяпать Силезию, Западную Белоруссию и Западную Украину.
2. Главное не вспоминать о договоре с Третьим Рейхом и расчленении Чехословакии, а также планах нападения на СССР совместно с Германией.
3. Главное не вспоминать, что "расчленение СССР лежит в основе польской политики на Востоке".
4. Главное не вспоминать, что заключи Польша договор с СССР о допуске советских войск на ее территории, Варшава действительно выглядела бы по другому.
Главное вспомнить, что Варшавское восстание было направлено против СССР, а потом, когда оно провалилось, обвинить СССР, что он не помог восстанию, которое было направлено против СССР. Проклятый Сталин и плевать на противоречия.
Главное вспомнить, что СССР так сговорился по поводу уничтожения польского народа, что за время советской власти в Польше кол-во поляков существенно увеличилось, что "абсолютно идентично" периоду нацистской оккупации, когда население Польши сократилось на несколько миллионов.
График "истребления" поляков в послевоенный период.
Как видим, "нет совершенно никакой разницы"с периодом нацистской оккупации. Кстати, как советская власть в Польше закончилась, так польское население расти перестало. Видимо без "советского истребления" расти уже не может.
В Волынской резне совершенной бандеровцами оказывается виноват Сталин.
В общем, на тему подобных антисоветских и русофобских мифов, все уже давно разложил в материале "10 причин не переживать за судьбу Польши".
Кто не читал, вам сюда:
http://colonelcassad.livejournal.com/245
http://colonelcassad.livejournal.com/275
http://colonelcassad.livejournal.com/305
http://colonelcassad.livejournal.com/310
http://colonelcassad.livejournal.com/341
Вот такие чудесные персонажи занимают государственные посты в Польше. Впрочем, неадекватность Мачаревича всегда выделялась даже на фоне его коллег по русофобии.
Идея персональных и экономических санкций против Польши уже давно назрела, перезрела и серьезно подгнивает.
Источник: colonelcassad.livejournal.com