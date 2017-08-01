Небывалое поколение независимой Польши

... умов нескольких поколений, новым поколениям белорусов русским уже...» - однополярный), чтобы выхлопотать независимость для Белоруссии, но бесполезно. ... в современной Белоруссии небывалый для России и ...– в Литве и Польше, которые ежедневно, круглосуточно...