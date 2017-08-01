На Земле чёткая двухпартийная система: Партия Смерти, которая думает только о барыше, и Партия Жизни.

В данном радиоинтервью Л.К.Фионова, доктор физико-математических наук, рассказывает, что на планете Земля фактически существуют две Партии - Жизни и Смерти, где все люди являются членами одной из них. (судя по результатам - Партия Смерти пока в большинстве).

«Земля между жизнью и смертью». Л.Фионова

03 Апреля 2012 г.

Татьяна Федяева: В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева.

Сегодня мы пригласили в студию Людмилу Кузьминичну Фионову, доктора физико-математических наук, сопредседателя общественного комитета учёных. Добрый день!

Людмила Фионова: Добрый день!

Татьяна Федяева: Мы сегодня с Вами поговорим об экологической надвигающейся и уже надвинувшейся катастрофе. Наверное, начнём с Японии. Знаю, что Вы долго жили в этой стране.

Людмила Фионова: Вот теперь я хотела бы приступить к теме, но только с одной оговоркой. Всё, что сообщу, - это довольно страшные данные. Но нашей целью является не запугать людей, внушив им чувство ужаса, страха, паники, а, главное, неизбежности.

Всё, что мы скажем с Татьяной Степановной в беседе, будет означать только одно: спокойные времена кончились. Мы очень провинились перед планетой Земля, и сейчас переходим к мобилизационному периоду. И задача абсолютно каждого человека, который надеется и хочет выжить, – принять участие в спасении планеты, потому что ситуация действительно достаточно жёсткая.

Татьяна Федяева: Ну, человечество уже приняло такие правила жизни, которые в короткое время привели к катастрофическому разрушению природной среды. И несмотря ни на что, оно не собирается их менять. Поэтому скорость развития негативного сценария ощутимо нарастает.

Людмила Фионова: Да. В издательстве «Белые Альвы» у меня два года назад как раз об этом вышла книга, которая называется «Политические причины глобальной экологической катастрофы». К сожалению, сегодня мы уже должны оперировать другими терминами. От слова «катастрофа» мы переходим к слову «коллапс». Коллапс – это разрушение системы, всей экосистемы планеты вследствие того, что человек обращается с ней совершенно непотребно.

Дело в том, что многие учёные предлагают сегодня массу объяснений того, что происходит. Изменения климата пытаются связать с тем, что есть циклы солнечной активности, есть вообще циклы развития планеты. Произошедшее в Японии катастрофическое землетрясение объясняют суперлунием, т.е. близким подходом Луны к Земле, и так далее.

Видите ли, можно предложить массу таких вот природных причин - слово «природный» у этих - я бы сказала - «карманных» учёных, просто ключевое, потому что это то, что нравится слушать тем, кто владеет сегодня властью и финансами.

Проблема в том, что учёный сегодня не ищет истину, а отрабатывает грант.

И коммерциализация науки может оказаться для человечества смертельной.

Что же происходит? Есть другие учёные. Честные учёные.

И вот, в частности, в сентябре 2010 года к Генсеку ООН и к главам государств обратились с тревогой более трехсот известных учёных из 85 стран мира. Они обратили внимание на то, что все негативные изменения на планете только нарастают.

Их доклад назывался «Geochange», в переводе с английского это означает «Изменение земли». Я не буду загружать вас цифрами, которые плохо слушаются в радиоэфире, приведу только несколько данных, которые ужасают.

За последние 10 лет число погибших при землетрясениях возросло в 8,6 раза по сравнению с тем, что было в среднем за 50 лет.



За последние 110 лет 31% погибших при землетрясениях приходится на последнее десятилетие.



За первые пять месяцев 2010 года число извержений вулканов превысило годовой средний показатель за предыдущие110 лет.



За последние пять лет экономический ущерб от наводнений, например, в США превысил суммарный ущерб за последние 20 лет.

Геофизики с тревогой отмечают, что меняются все геофизические параметры планеты. Меняются параметры магнитного поля, идёт ускоренный дрейф полюсов. И число катаклизмов на Земле нарастает с чудовищной скоростью. Я хотела бы привести буквально несколько цифр по данным Росгидромета. Только последние годы приведу.

Посмотрите, у нас 2004 и 2005 год чуть больше трехсот, 2006 год – уже почти четыреста случаев природных катаклизмов. Это землетрясения, гидрометеорологические явления. Климатические катастрофы – ураганы, тайфуны, смерчи…

Это по территории России, по данным Росгидромета. То есть с 2004 по 2007 год число катастроф увеличилось на 150 случаев в год. Это очень большой рост. Это рост катастрофический. Ну и материальный ущерб соответственно гигантский. Что же происходит?

Вы понимаете, конечно, это могут быть природные причины. То есть они, безусловно, играют какую-то роль. Как их отделить? Это может сделать только наука, а наука, как я сказала, находится в плачевном состоянии. Мы уже несколько раз говорили в передаче «Народный интерес» о падении русской науки. Не будем к этому вопросу возвращаться. Думаю, это заслуживает отдельного разговора.

Татьяна Федяева: И потом это так очевидно...

Людмила Фионова: Это очевидно, конечно. У нас одни старики в науке. 63 года средний возраст! У нас целые выпуски физфака МГУ уезжают за рубеж. У нас уже под миллион число эмигрантов, наших эмигрантов, из России! Но поскольку наука в таком состоянии, мы должны всё-таки понимать, что планету человек не должен истреблять. Наша статья в журнале «Российская Федерация сегодня» как раз об этом.

Татьяна Федяева: И в этом журнале очень большая, очень серьёзная статья, авторами которой являются как раз наша сегодняшняя собеседница Людмила Кузьминична Фионова, хорошо знакомая нашим постоянным радиослушателям Ирина Ермакова, кроме того, Юлий Лисовский и Анатолий Самарин, которых вы тоже, дорогие радиослушатели, знаете, не раз слышали в наших передачах.

Людмила Фионова: Видите, нам пришлось привлечь коллектив из общественного комитета учёных, в который входят физики – такие, как я и Лисовский, биолог Ермакова, социолог Самарин, чтобы объять всю проблему.

Я уже сказала, что сегодня ситуация определяется как экологический коллапс. В принципе, не надо даже быть геофизиком. Посмотрите за окно.

Мы имеем в середине апреля настоящую зиму. Причём это не только в России! Только что вышел в интернете материал, который называется «Погода сошла с ума от Мекленбурга до Оренбурга».

Страдает и Европа. В частности, в Германии была песчаная буря. Это совершенно немыслимая вещь: песчаная буря в Германии. Такого вообще не было никогда - принесло песок с Балтийского побережья.

Это стало причиной гигантских транспортных катастроф в Германии, а также всех остальных - экономических и прочих - коммуникационных проблем. Такого никогда не было. И говорить, как говорит, например, наш Росгидромет в лице Вильфанда, что всё это уже было…

Татьяна Федяева: Просто, может быть, не фиксировалось?

Людмила Фионова: Нет. Такого нарастания катаклизмов не было – это однозначно. И говорят это, ещё раз повторяю, «карманные» учёные, которые отрабатывают грант, которые не хотят потерять своё рабочее место, но в таких ситуациях лгать – это уже чревато. Земля находится в катастрофическом состоянии, виноват, безусловно, человек.

Мы всё время говорим о техническом прогрессе. Все – и правительство и оппозиционные партии пишут свои программы и обещания, только исходя только из одного – из благ человека.

Век научно-технической революции внушил нам абсолютно ложную мысль, чточеловек - центр вселенной. Мы даже природу назвали «окружающая среда». И её задача - только нас с вами снабжать.

Татьяна Федяева: Обеспечивать.

Людмила Фионова: Земля нам всем должна! Мы ей – ничего! Статья называется «Кто платит за научно-технический прогресс?» Платит природа. Так давайте спросим у неё – а ей есть, чем платить? Мы называем «полезные ископаемые». Они полезны для нас. Мы считаем только так.

И деловые люди в очень дорогих костюмах, владеющие гигантскими состояниями - что они обсуждают? Цены на нефть, цены на газ. Размеры добычи.

Кто-нибудь вообще говорит о Земле?

Образуются от нефтедобычи пустоты. От газа - пустоты. Это влияет на земную кору.

То, что произошло в Японии, некоторые честные учёные, безусловно, связывают с массовой добычей полезных ископаемых. Потому что поехали тектонические плиты.

Для таких выводов не надо быть учёным. Дырка образовалась! Естественно, баланс коры нарушился. Но вы знаете исследования на эту тему? Мыслимо вообще подумать, что в Институте нефти и газа имени Губкина проведут исследования негативного влияния массовой добычи полезных ископаемых на земную кору? Да нет же!

Татьяна Федяева: Там другие задачи?

Людмила Фионова: Кто платит? Сырьевики? Что нужно сырьевикам? Прибыль.

Я процитирую слова новосибирского учёного профессора Алексея Дмитриева, который сказал: «Если выгода идёт впереди природы, не будет ни природы, ни выгоды».

Мы напрягли Землю настолько, что уже близки к тому, что она не выдержит. Сейчас, наращивая в соответствии с нашей экономикой, с обществом потребления, в которое мы вписались в 91-м году, и, радуясь, что мы становимся всё богаче, мы забыли об одном - Земле уже нечем платить.

По прогнозам учёных, уже к 30-му году, чтобы удовлетворить сегодняшние потребности человека, понадобится вторая планета.

Татьяна Федяева: Людмила Кузьминична, Вы, начиная передачу, сказали – не хочу пугать. И не будем пугать. Так вот, достаточно каждому из нас взглянуть в окно, достаточно просто порыться в собственной памяти, сравнить, что было десять, пятнадцать, двадцать лет назад, как неизбежно понимаешь, что последствия чудовищные. Но что делать? И возможно вообще что-нибудь сделать или нет? Кстати, Вы сказали о добыче нефти и газа, а вот о Гольфстриме что-нибудь скажете?

Людмила Фионова: Сейчас выйдет наша вторая брошюра в издательстве «Белые Альвы». Она будет называться «Земля между жизнью и смертью».

Татьяна Федяева: Я бы вас о чём-нибудь весёленьком попросила…

Людмила Фионова: А я о весёленьком и говорю. Там будет целая глава, которая называется: «Намеренное уничтожение планеты человеком».

Там три раздела – климатическое оружие, уничтожение Гольфстрима, и третье - химтрэйлы.

Я думаю, что большинство даже не слыхали о таком понятии - «химтрэйлы». В одном из последних номеров газеты «Знание-власть!» вышла наша статья, так и называется «Химтрэйлы».

С американских самолётов распыляют некие вещества. Они призваны якобы бороться с глобальным потеплением. На самом деле они токсичны. Они уничтожают почву, изменяют почву. Есть такие достаточно специальные сведения о том, что там принимает участие фирма, которая хочет трансгенные семена продвинуть, уничтожая растения нормальные.

Татьяна Федяева: Это достаточно достоверные факты?

Людмила Фионова: У нас в этой статье сотни ссылок на источники. Это достоверно, как всё остальное. Именно с химтрейлами связывают массовую гибель птиц в начале года.

Что касается Гольфстрима. Всё выстраивается ради выгоды. И компания Бритиш Петролеум, которая допустила взрыв платформы, обработала Мексиканский залив такими веществами, которые убирают нефть с поверхности, опуская её на дно. Образовалась линза.

Во-первых, вещества эти токсичны сами по себе. В результате на всём Восточном побережье Соединённых Штатов идут токсичные дожди. Речь идёт уже о эвакуации с Восточного побережья людей. Там идут массовые заболевания. Вот то, что сделано Соединёнными Штатами.

Что касается Гольфстрима – утечки нефти, а также обработка этим веществом, а также глобальное потепление привели к тому, что Гольфстрим стал менее мощным, стал менее подвижным, есть данные со спутников, что он якобы замыкается внутри Мексиканского залива.

Гольфстрим - поток из залива. Из Мексиканского залива. В результате Европа лишилась грелки. Это было тёплое течение, а Гольфстрим стал холоднее. Вы видите, в Западной Европе погода стала как в Сибири, там холодно, там морозы. Это следствие деяний человека.

И третье - климатическое оружие, мы не будем здесь на нём останавливаться. Одна из версий связывает жару прошлого лета с действием системы НААRP - антенного комплекса на Аляске, который обеспечил нам вот это всё. В доказательство приводят резкое уменьшение толщины атмосферного слоя именно над территорией России.

Но давайте перейдём к оптимистическому?

Татьяна Федяева: Давайте!

Людмила Фионова: Самое главное. Наша статья, которая называется «Накануне экологического коллапса», опубликована в восьмом номере газеты «Знание – власть!».

Но у этой статьи есть и второе название: «Комитет спасения планеты». И именно это название вынесено на первую страничку газеты.

Татьяна Федяева: Знаю, что у нас есть комитет, в который Вы входите, – это общественный комитет учёных, а комитет спасения планеты – туда входят только русские, российские учёные или какие-то другие?

Людмила Фионова: Очень хороший вопрос! Экологические изменения, естественно, никаких границ не признают. К сожалению, у очень многих людей есть такая психология кочки: пропади земля и небо, мы на кочке проживём.

Когда говоришь простому человеку, что надвигается экологическая катастрофа, он говорит – ну ничего, у меня есть дом в деревне – там колодец, дрова и погреб, полный картошки. Вы вспомните, в прошлое лето горели именно деревни.

Глобализация – это объективная реальность. Ну, сколько ты проживешь ты на погребе с картошкой, если не сгоришь? Тебя коснётся и всё остальное. Никакой кочки, на которой может выжить человечество, абсолютно нет.

Мы либо солидарно выживем, либо солидарно погибнем.

Поэтому сейчас на первый план выходят политические методы спасения от экологической катастрофы.

Что это такое? Мы называем это экологический социализм.

Переход к обществу социальной справедливости. Справедливость – это вообще не для наивных. Это – базовый закон природы.

Волк, львица никогда не задерёт больше того, сколько он может съесть. Вся природа выстроена по принципу справедливости. Угол падения равен углу отражения. Действие всегда вызывает противодействие. Возмездие неизбежно.

Поэтому мы говорим, что спасением должно быть общество социальной справедливости. Это должно быть социалистическое общество и совершенно немыслимо, об этом, кстати, сказал Уго Чавес, президент Венесуэлы на одном из климатических саммитов, что невозможно сохранить природу на планете, где всеми богатствами владеет буквально десяток людей, а остальные - в нищете.

Татьяна Федяева: И всё-таки хочется получить ответ на вопрос.

Людмила Фионова: Я уже перешла к Уго Чавесу. Международный комитет спасения планеты. Хотела бы сказать, кого мы предлагаем в качестве основных спасателей.

Обратимся снова к Белоруссии. Давайте посмотрим. Прошу прощения, что приведу ещё несколько цифр. Белоруссия импортирует всего полтора - два процента продовольствия. А мы - семьдесят! (данные 2012 г. - В.Л.)

Имейте в виду, что в прошлое лето наши пустые поля - сорок миллионов брошенных гектаров, работали как бикфордов шнур, они были покрыты сухим бурьяном. В Белоруссии этого нет.

В Белоруссии за последние двадцать лет площадь лесов приросла на один и три десятых миллиона гектаров. А у нас за прошлое лето пятнадцать миллионов гектаров сгорело – это больше, чем все леса Белоруссии. И ущерб мы понесли в пятнадцать миллиардов долларов. Почему? Мы разрушили всю лесную службу, всю охрану, мы разогнали. авиаотряд, который осуществлял мониторинг, мы убрали двести тысяч лесных рабочих.

Итак, обратимся к Белоруссии. Кто же такой Александр Лукашенко? Это «зелёный» политик. Политик, который сохраняет в порядке свою природу – национальные парки, водоёмы. Мы недавно приехали из Белоруссии – там всё в идеальном состоянии. Все поля возделаны. Всё чисто, всё прибрано. Всё совершенно идеально. Я уже не говорю о том, что продолжительность жизни человека в Белоруссии на пять лет больше, чем в России, а по ним сильнее ударил Чернобыль.

Итак, лидер «зелёный».

И почему же он является изгоем в мировом сообществе?

Давайте спросим себя, чем он так ненавистен? Он не даёт разграбить Белоруссию.

Что же получается? Всё остальное мировое политическое сообщество– оно что - это некая Партия Смерти?

Мы, ученые, предлагаем создать именно Партию Жизни. Мы предлагаем ввести туда таких людей Александра Лукашенко, который в порядке держит небольшое государство, но в идеальном порядке Он действительно зелёный лидер.

Туда должен войти Уго Чавес, который первое, что сделал - почистил нефтяные болота в бассейне реки Ориноко. Туда должен войти Эво Моралес, президент Боливии, который провёл альтернативный саммит по климату. Все официальные саммиты проваливаются. Потому что ими руководят те, кто ищет выгоды.

Татьяна Федяева: Понятно. Это об оптимизме. Но всё-таки некоторые говорят уже о том, что мы точку невозврата прошли. Вы физик, Вы математик, Вы очень много ездите, много знаете. Ваше мнение? И, кстати, вы занимаетесь в том числе и проблемами экологии.

Людмила Фионова: Вы знаете, я могу сказать не как физик, а как просто человек.

Надо драться до последнего.

Я уже сказала – система настолько сложна, что сейчас по существу, если подойти серьёзно к проблемам экологии, мы должны менять систему власти на Земле. На Земле должен править комитет экспертов. Триста учёных сказали, что им недостаточно экспертов.

Татьяна Федяева: Их услышали? Достаточная ли это сила, для того, чтобы быть услышанной? И ещё. Понимаю, что хочется, чтобы признали: да, учёные – это здорово, это замечательно! Но давайте о власти. Вы назвали нескольких лидеров. А что в остальных-то странах? Если там впереди бежит именно золотой телец, если впереди маячат только выгода и прибыль, то можем мы что-то изменить или нет?

Людмила Фионова: Спасение не только в том, чтобы был экологический социализм.

Государство должно быть национальным. Это то, против чего сейчас направлен основной удар мировой финансовой мафии: уничтожить национальное государство.

Бомбёжки Ливии, и то разрушение всего и вся в России (семьдесят тысяч заводов закрыто, о землях я уже говорила, наука уничтожена) – это явления одного порядка..

Национальное государство – враг мафии. Однако национальное государство – единственный способ выжить.

Обратите внимание, что во Франции всё больше и больше нарастает рейтинг национальной партии. Сейчас Ле Пен набирает около двенадцати с лишним процентов. Национальный – это не значит какой-то дурной, махровый национализм фашистского толка. Это абсолютно неидентичные вещи.

Национальный – значит, природный.

А мы выстроили на Земле антиприродную цивилизацию, техноцивилизацию, построенную на барыше, на эксплуатации природы, на мародёрском отношении к ней.

Татьяна Федяева: Ну всё-таки, что делать? Дорогие радиослушатели, мы ждем ваших вопросов. Наша собеседница - Людмила Кузьминична Фионова, доктор физико-математических наук, со-председатель общественного комитета учёных. Можете задавать свои вопросы, высказываться по обсуждаемой теме. Так вот, что можно сделать? Заходите на сайт передачи «Народный интерес», оставляйте свои вопросы и замечания.

Людмила Фионова: Давайте обратимся к России. Мы в России живём. Судя по данным геофизиков, экологов, Россия становится таким ноевым ковчегом цивилизации.

Мы стоим довольно далеко от морей. Достаточно хорошая подложка под нами. Сейчас есть данные о том, что земли в России, в частности, в неких её точках, например, на Алтае, уже скупают иностранцы.

Понимаете, это – та же самая психология кочки. Желание спастись в бункере, как это делают сейчас богатые, абсолютно бессмысленно,. Ну, куда ты вылезешь из бункера?

В воды океана, насыщенные тем, что сбросят Фукусима и ещё сотни других АЭС. Это просто продлит агонию. Так вот давайте вернёмся к России.

Я уже сказала – на Земле чёткая двухпартийная система: Партия Смерти, которая думает только о барыше, и Партия Жизни.

Она не так малочисленна, как кажется. Оппозиция в России достаточно большая. Здесь смыкаются экология и политика. По существу, экология – очень ёмкое понятие.

Сейчас верховенство, приоритет должны получить экологические нормы. Это же очень просто! Образно говоря, мы сидим в космическом корабле, который разрушается. Когда мы летим в самолёте, мы же не станем долбить обшивку, чтобы добыть алюминий.

Татьяна Федяева: Вот посмотрите, общий уровень образования, что бы там ни говорилось о количестве ВУЗов и так далее, общий уровень образования резко снизился. Ну, давайте признаем это. Так какого же экологического мышления требовать от неучей...

Люди просто невежественные, и в том числе, наверное, есть и в органах власти. Приходится порой говорить с депутатами Госдумы, иногда даже удивляюсь их отношению к абсолютно очевидным вещам! Оказывается, нам с Вами это очевидно, а им - вовсе не очевидно.

Людмила Фионова: Самая главная беда нашего времени – к власти мировой финансовой мафией приведены совершенно не квалифицированные люди.

Достаточно сказать, что нынешний наш руководитель Росатома Кириенко, вступая на этот пост, сказал, что даже мимо атомной станции никогда не проезжал.

Несколько дней назад, с месяц назад после аварии в Японии он нас заверял, что не опасна Фукусима. Но сегодня мы прекрасно кушаем радиоактивный йод и даже цезий. А рыба? Она не слушает Кириенко и паспорта у неё не спросишь, откуда она приплыла. И в придонном иле всё накапливается. Мы будем хлебать Фукусиму все!

Невежда на посту в ответственном министерстве - это массовое явление. Ставят удобных людей, а надо ставить умных. Если корабль развалится, если самолёт, на котором вы летите, рухнет, всех остальных проблем у Вас не будет. А сегодня что? В лучшем случае, в политических кругах скажут, что экология – это тоже важно. Это в лучшем случае. Что значит тоже? Когда у тебя рухнет космический корабль, что, у тебя останутся другие проблемы?

К пульту управления этим космическим кораблём, как в древней Руси, должен быть допущен союз мудрецов - экспертов. Но этого недостаточно. Обязательными компонентами этого Комитета спасения планеты должны быть две составляющие.

Это политики, которые реализуют то, что скажут эксперты в реальные политические структуры. В частности, сейчас большую важность принимают проблемы самоуправления, чем занимается, например, Валерий Александрович Задерей. Он собирает вокруг себя людей, которые занимаются местным самоуправлением.

Вообще кончилось время спячки, пора просыпаться. Мы так долго издевались над планетой, что должны все силы потратить на то, чтобы её спасти. Остальные проблемы просто исчезнут.

Вопрос:

Добрый день. Меня зовут Юрий. Я из Краснодара. Хотел сказать, что Россия, по-моему, у нас настолько гиблое место, что любой придёт к власти и останется то же самое. У нас в основном проблема – делим власть. И все эти игры политические на экологии, мне кажется …

Людмила Фионова: Я Вас поняла и с удовольствием отвечу. Во-первых, так. Давайте с начала: Россия - место гиблое? Я думаю, что это очень плохая манера – ругать свою страну и свой народ.

Я достаточно долго работала за границей как профессор. Работала в Японии, кстати, в том городе Сэндай, который сейчас рухнул. Я не могу дозвониться до своего профессора, там нет телефонной связи, возможно, её восстановят или она какая-то другая стала. Я работала Франции, я долго была в Соединённых Штатах.

Мы не хуже, а, может быть, даже лучше других. Первое, что надо сделать: прекратить самобичевание. Не надо самоуничижения. Россия - гиблое место? Вы выжмете такие слова когда-нибудь из японца? А из американца, а из немца? Россия – прекрасная страна – и с этого я предлагаю начинать возрождение. Это первое.

Второе. Ещё раз повторяю Мы отнюдь не хуже, а даже лучше других. Работая, как профессор, в десятке стран, я поняла, что уровень наших учёных чрезвычайно высок. Что бы с нами не делали, как бы нас не ломали! Мы генетически очень умные люди.

Так сделала природа. Так сделал Бог. С этим ничего не поделать. Русские программисты, я имею в виду эмигрантов, безусловно держат пальму первенства. За ними идут индусы, дальше китайцы.

Первое – прекратить ругать страну.

Второе - мне не нравится в этой реплике отстранённость – кто бы ни пришёл. Придите Вы и покажите, как надо жить.

Почему кто-то думает, что обязательно должен решать наши проблемы дядя?

Эта отстранённость и есть наша беда. Я должна сказать, что в России очень много, я это ответственно заявляю, здоровых сил. Хочу воспользоваться случаем и выразить благодарность «Народному интересу», его замечательному коллективу, которое приводит в эфир представителей оппозиции. Но нас так воспитали – нет телевизионной картинки, нет силы. Сила оппозиции велика. И когда она выйдет на экран … Так не ждите этого, может оказаться поздно.

Вы посмотрите на себя в зеркало и задайте себе такой вопрос: что я могу сделать?

Вопрос:

Здравствуйте, Ирина, Москва. Столько лжи, столько ненависти обрушивается уже какое десятилетие на наше государство, на нашу Русь, что просто уже нет сил это ни слышать, ни терпеть, ни выносить. Хочется больше такой информационной бомбардировки, чтобы народ встряхнулся, чтобы в конце концов проснулось наше родное человечество русское. Всё-таки, как бы мы сейчас ни старались по мере своих возможностей, верховные богатеи-кровососы не дают что-либо сделать реальное.



Потому что вы же видите, что творится, например, с рождением полиции – это не что иное, как оружие против нас, простых русских людей, людей, у которых болит сердце, у которых жива еще память о войне, которые пока еще живут на родной земле. Как этому реально противодействовать не только информационно, но ещё каким-то другим путём воздействия? Скажите, пожалуйста.

Людмила Фионова: Я выберу в Вашем вопросе два ключевых слова. Они не дают. А Вы берите. Самоорганизация. Найдите подобного себе. Наверняка, где бы Вы ни жили, рядом есть, скажем, комитет КПРФ. Сейчас в КПРФ сформировалось русское крыло под названием «Русский лад», которое возглавил Владимир Степанович Никитин. Офис на Большом Харитоньевском переулке, дом 10. Придите туда, найдите.

Вообще тот, кто хочет, найдёт. Меня поразила девочка семнадцатилетняя, которая, приехав в Москву учиться на педагогическом на дефектолога, через неделю нашла оппозиционную организацию – Военно-Державный Союз. Я спросила: «Танечка, как ты сумела за неделю найти, когда люди говорят: не дают, найти не можем? Лежат все». Она говорит: «А мне сказал лектор, что вы правильно выбрали профессию дефектолог. Скоро все дети будут дефектные. Я не хочу рожать дебилов». И нашла. Захотите – найдёте. Ищите.

И ещё, первое слово Вы сказали – ложь. За ложь надо вообще смертную казнь. Особенно в области экологии. Ложь вообще стала нормой существования науки, политики, СМИ - всего. Это смертельно. Вот, Татьяна Степановна задавала вопрос: «Вы как физик можете оценить?». Не могу. Всё утоплено в таком море лжи!

Ложь - страшнейшее загрязнение информационного поля. Ложь – это экологическая грязь страшной силы, страшной опасности.

Спасибо за вопрос.

Вопрос:

Здравствуйте. Очень благодарна вам за передачу. В Евангелии две тысячи лет назад всё было написано, а мы опытным путём через физику, через экологию, через прочие науку, приходим к тому, что нельзя служить Богу и мамоне. А сейчас все мать родную за три копейки продают. Сказал Серафим Вырицкий: «Если все помолятся, через пять минут изменится ситуация». Но где найти молитвенников? Давайте молиться!

Людмила Фионова: Мне нравится этот вопрос. Давайте думать так - есть высшие силы, один назовёт это космосом, другой скажет, что главное для нас – мать сыра-земля, как всегда было у русских, у славян ещё до появления монотеистических религий. Кто-то помолится Иисусу Христу. Это совершенно не важно, как назвать имя Бога. Есть Бог, который не даст нам разрушить то, что создано природой. Мы должны сегодня, это я всё время хочу подчеркнуть - я должен. Не кто-то, а я. Каждый абсолютно должен. Молиться, работать, чтобы спасти планету.

Старенькие старички приходят и хотя бы газету возьмут из издательства и донесут, положат в почтовый ящик соседа. Это тоже работа. Нельзя мириться глобальной антиприродной властью, с антиприродным порядком вещей.

Татьяна Федяева: Кстати, вы сказали «антиприродный». Посмотрите, у нас ведь не министерство природы есть, а министерство природных ресурсов. Природа - ресурс для меня, такого красивого умного и там ещё какого.

Людмила Фионова: Для нас природа сегодня – дармовой вклад и бездонная помойка Мы забросали уже околоземное пространство космическим мусором. В день космонавтики недурно было бы сказать, что космос уже надо приводить в порядок. Дно океанов – свалка отработавших аппаратов. Взрываются космические объекты. Там уже уворачиваться надо. По космосу уже не пройти. Это что такое?

Татьяна Федяева: Вы так говорите, как будто каждый день бегаете по космосу.

Людмила Фионова: С нами работает замечательный эксперт из Института астрономии. Ведь чем замечателен наш комитет: мы – коллективный разум. Я знаю, что говорит Ермакова про ГМО, я знаю, что говорит Рыхлова - заведующая отделом из института астрономии - про космический мусор. Мы есть коллективный разум, который должен управлять цивилизацией вместе с политиками и военными, которые воздействуют на тех, кто уже совсем не понимает.

Татьяна Федяева: Но, кстати, когда принимаются те или иные законы, когда учёные кричат: «Мы готовы провести экспертизу!», им спокойно отвечают: «Проводите, но мы сделаем по-своему».

Людмила Фионова: Сейчас стала популярной уже такая идея - инопланетяне разрушают нашу цивилизацию. Уже совсем люди не знают, где найти выход. В телевизионной программе показали на черепе у Обамы якобы следы операции в виде бумеранга.

Татьяна Федяева: Очень удобно это – увести в сторону.

Людмила Фионова: Очень удобно свалить всё на инопланетян. Прекрасно. А мы не виноваты!

Вопрос:

Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Лидия Ивановна из Москвы Россия – колыбель социалистической революции, т.е., социальной справедливости. Поэтому, капиталистические глобализаторы мира делают всё возможное и невозможное, чтобы никогда не было возврата к социализму, к социальной справедливости. Кругом одна деморализация. Вот был закон, когда на центральных каналах телевидения и радио предоставлялось депутатам по восемь минут раз в два месяца. Коммунистической оппозиции нигде и никогда не дают высказаться. Зюганову даже если и дают выступить раз в сто лет, даже не дают закончить предложение.

Когда нажива правит бал



То и отрава есть товар



А потребитель - тот товар,



Который должен дать навар.

Всегда я веду разъяснительную беседу повсюду. И всегда говорю: голосуйте за жизнь, а не голосуйте за смерть. Сейчас за эти двадцать лет мы вымираем, а при социализме у нас страна развивалась.

Людмила Фионова: Тут очень легко и хорошо можно прокомментировать, потому что на самом деле это центральная тема нашего разговора. Татьяна Степановна задала вопрос: что, он будет только русским – комитет спасения? Невозможно, чтобы он был только русским. Он должен быть международным.

Возьмите газету «Завтра» и посмотрите интервью Лукашенко Проханову. О чём говорит Александр Григорьевич Лукашенко? Что он – за социализм.

Давайте возьмём опыт братской Белоруссии – это наш народ, один народ – русский. Обратимся к ним за помощью, за силой, за опытом.

Давайте смотреть на наших ближайших соседей. Мы обопрёмся на них, они обопрутся на нас, и совместными усилиями будем как-то справляться с ситуацией. Абсолютно с Вами согласна: социалистическая система – природная система, капитализм – антиприродная. Об этом написаны тома.

Татьяна Федяева: Не так давно у нас была передача, где приведён пример. Войны развязываются. А в бронебойные снаряды, которыми «наводится порядок», вводятся урановые стержни. Очень хорошо утилизировать атомные отходы! Известно: кому война, а кому мать родна. Не у себя на территории ты это делаешь, а там, где «наводишь демократический порядок».

Людмила Фионова: Замечательная реплика. Действительно, они прессуют радиоактивные отходы и разбрасывают их. В Косово побросали, в Ираке побросали. Есть сведения, что в Палестине побросали, теперь в Ливии. Ну и что? Когда была сброшена бомба на Хиросиму и Нагасаки в сорок пятом, США получили гигантский пик раковых заболеваний.

Экосистема Земли едина. Когда они рассыпали оранжевый дефолиант на территории Вьетнама во время войны или провели там операцию «Плуг фермера», срыв бульдозером весь плодородный слой почвы в Лаосе и Вьетнаме, что вызвало заболачивание почвы и изменение климата. Что они получили? Они получили такие мутации в мировом океане, в результате которых погиб фитопланктон – маленькая такая водоросль, что сразу вызвало резкий скачок углекислоты в атмосфере, это и дало толчок глобальному потеплению.

Татьяна Федяева: Как не вспомнить Бредбери с его знаменитым рассказом о бабочке. Убитая сегодня бабочка обернется колоссальными катаклизмами завтра.

Людмила Фионова: В передаче «В центре событий» говорили, что на затылке Обамы шрам имеет форму бумеранга. Это очень символично. Бумеранг обязательно возвращается. Знаете, есть хорошая русская пословица: «Ни хитру, ни горазду суда не минути».

Уж какие хитрые и гораздые все миллиардеры! Может, они действительно инопланетяне?

Им нравится жить в разрушенной стране в своих дворцах. Дальше они хотят спастись в бункерах. Может, на той планете, где они жили, такая форма существования – руины, а посредине бункер?

Нормальным людям надо объединяться, самоорганизовываться и понимать, что выживать - значит не вымирать.

Татьяна Федяева: Я думаю, что все наши слушатели захотят и прочитать Ваши материалы и, может быть, вернуться к нашей сегодняшней передаче. Пожалуйста, заходите на сайт передачи Народный интерес. Вы найдёте там и запись передачи, и статьи Людмилы Кузьминичны Фионовой, в том числе «Уроки японской трагедии». Наше время подошло к концу Я благодарю вас, что пришли к нам сегодня. И всем желаю не оставаться в стороне. И помнить, что планета у нас у всех одна, и другой нам не дано. Всего вам доброго. До свидания.

Людмила Фионова: Спасибо слушателям, спасибо «Народному интересу».

03 Апреля 2012 г.

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