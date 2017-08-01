Красноярская пирамида. Вид сверху
08:58. 1 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В самом начале жизни этого журнала была статья у kadykchanskiy, сделанная по материалам, с частью моих фотографий: Красноярская пирамида
Позже был более объемный фотоматериал здесь. В то посещение были замечены признаки искусственно насыпанного объема (галечника в породе), что подтолкнуло задуматься над версией искусственной формы этой «горы»: Пирамидальные холмы-терриконы
Но однозначно, природное ли это образование или искусственное – пока сказать трудно. Для лучшего понимания, делюсь видео с качественными видами сверху, снятое Сергеем Сорокиным через квадрокоптер:
Предвижу вопрос: кто срыл северный склон «пирамиды»? Попадалась информация, что это сделали при строительстве Трансиба в конце 19в, начале 20в. Возможно, еще и с целью того, что бы в умах людей не возникали вопросы о возможно искусственном происхождении горы. Так же поступили и с пирамидальными холмами в Приморье: горы Брат и Сестра.
На видео так же можно увидеть четкие пирамидальные грани-вершины соседних холмов. Что это? Складчатость при горообразовании или насыпные терриконы по технологии из статьи в начале поста? Допустим, отвалы от мытой породы из русла рядом протекающей реки? Мыли золото, например во времена скифов или Тартарии. Учитывая объем золотых украшений у скифов – вполне себе версия.
Но я совсем не исключаю и природное происхождение этой и соседних холмов. Недавно появилась версия с набором фактов, что это все пусть и катастрофически быстро, но сделано силами Земли… Как? Об этом в следующих статьях.
Позже был более объемный фотоматериал здесь. В то посещение были замечены признаки искусственно насыпанного объема (галечника в породе), что подтолкнуло задуматься над версией искусственной формы этой «горы»: Пирамидальные холмы-терриконы
Но однозначно, природное ли это образование или искусственное – пока сказать трудно. Для лучшего понимания, делюсь видео с качественными видами сверху, снятое Сергеем Сорокиным через квадрокоптер:
Предвижу вопрос: кто срыл северный склон «пирамиды»? Попадалась информация, что это сделали при строительстве Трансиба в конце 19в, начале 20в. Возможно, еще и с целью того, что бы в умах людей не возникали вопросы о возможно искусственном происхождении горы. Так же поступили и с пирамидальными холмами в Приморье: горы Брат и Сестра.
На видео так же можно увидеть четкие пирамидальные грани-вершины соседних холмов. Что это? Складчатость при горообразовании или насыпные терриконы по технологии из статьи в начале поста? Допустим, отвалы от мытой породы из русла рядом протекающей реки? Мыли золото, например во времена скифов или Тартарии. Учитывая объем золотых украшений у скифов – вполне себе версия.
Но я совсем не исключаю и природное происхождение этой и соседних холмов. Недавно появилась версия с набором фактов, что это все пусть и катастрофически быстро, но сделано силами Земли… Как? Об этом в следующих статьях.
Источник: sibved.livejournal.com