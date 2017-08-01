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Город призрак Кангбаши. Китай

12:38. 1 августа 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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Один комментарий»

  • 15200 6990
    Ursus 1 августа 2017 в 14:09 Ссылка Пометить
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    Китай строит стратегию на десятилетия вперед, а не на месяцы. 100 городов-призраков на 500 тыс – 1 млн чел. каждый – все вместе на 50-70 млн человек. Это их оценки возможных потерь в новой войне. И она будет не с Америкой.

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