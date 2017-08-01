Город призрак Кангбаши. Китай
12:38. 1 августа 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: nashaplaneta.su
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Китай строит стратегию на десятилетия вперед, а не на месяцы. 100 городов-призраков на 500 тыс – 1 млн чел. каждый – все вместе на 50-70 млн человек. Это их оценки возможных потерь в новой войне. И она будет не с Америкой.