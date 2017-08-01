Эдуард Лимонов: Смерть на турецких курортах

СМИ: «По данным службы Ростуризма, со ссылкой на МИД России… пятеро россиян скончались на различных курортах Турции в минувшие выходные. Четверо во время купания, пятая, Оксана Астафеева из-за проблем со здоровьем». Между тем Астафеева — молодая женщина, ей 36 лет, якобы у неё астма. (Ну и что, у меня астма и мне 74 года, и ничего…).

К этой фразе множество вопросов. Вот какие:

— Чтобы определить — пятеро скончавшихся за два дня россиян, это много или мало, хорошо бы знать, сколько за эти два дня скончалось британцев там, или германцев…

— Потом таинственная формулировка «умерли во время купания», — требует объяснения. Утонули далеко заплыв? Кого-то повредил катер, например, задев лопастями мотора? Кого-то хлестанул ядовитый скат? Кто-то погиб в зубах акулы? Я так не знаю, как далеко акулы заплывают в Средиземное море.

Навскидку — пять умерших за два дня многовато. А вдруг троих, например, из них попридержали за ноги под водой пловцы ИГ* с аквалангами? То, что Халифат-ИГ пытается изгнать европейских туристов с пляжей Египта, Туниса и Турции, широко известно. Чтоб и духу их там не было! Отсюда все кровавые нападения на отели для иностранных туристов и взрывы самолётов с туристами. Но человек с аквалангом — тоже средство! Или тренированный мускулистый пловец без акваланга.

Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции купаться только в бассейнах и специальных водоёмах, около которых оборудована пляжная зона.

Значит причина смертей — море. Тогда почему взялись объяснять вовсю, что в Турции жарко, очень жарко, мол. Тогда нужно было бы сообщить — сидите в отеле, если температура воздуха превышает 30 градусов, пляжи закрыть.

В минувшую субботу сообщалось, что в отеле в турецком Кемере в провинции Анталия вспыхнул пожар, от которого пострадали по некоторым данным (ещё!) четыре гражданина РФ. (Это в том же Кемере умерла Астафеева, якобы от астмы…).

Как странно всё это, однако. Возможно, эти пять смертей были убийства, лишь представленные как смерти от проблем со здоровьем?

Между тем Турция воюет вовсю, и на несколько фронтов. То есть российские туристы едут отдыхать в воюющую страну.

Турки воюют против курдов, как этноса. Операция «Щит Евфрата» была направлена на рассечение сирийского Курдистана на несколько частей. Туркам не всё удалось, курды с американским оружием, к примеру, оттеснили их от Ракки, однако турки только что заняли несколько курдских деревень на северо-западе Сирии.

Кстати, турецкий парламент только что принял запрет на употребление депутатами слов: «Курдистан», «курдские регионы», также как и «геноцид армян». И, кстати, ещё упомяну, что операция Турции на севере Сирии проходит под националистическими лозунгами, там воюют османские молодёжные отряды, подобно тому как на Донбассе республикам ДНР и ЛНР противостоят силы АТО, состоящие из активистов украинских националистических организаций «Правый сектор»,"Азов" ** и других.

Ещё у турок огромные проблемы в сирийской провинции Идлиб. Туда всё эвакуировали и эвакуировали джихадистов и из Алеппо, и из Мосула, и из Ракии. И доэвакуировались, там скопилось опасное количество джихадистов. Создана из джихадистского материала новая организация: «Хайят-Тахрир-аш-Шам» ***. И турецкая армия, деморализованная, и подвергшаяся чисткам после июльского переворота 2016 года не очень способна справиться с этой «Хайят».

По моему мнению, Россия играет в случае с Турцией, с огнём. И заигралась до опасной степени. Сейчас турки выхваляются тем, что заключили с Россией контракт на поставку ракетно-зенитных комплексов С-400. Помимо того, что С-400 состоят на вооружении нашей российской армии, контракт опасен ещё и тем, что Россия обязалась предоставить документацию и технологию производства С- 400 Турции.

По-видимому, легкомысленно игнорируя тот факт, что Турция — член НАТО, и существует огромная реальная опасность, что документация попадёт в руки нашего врага НАТО.

Русское руководство удивительно легкомысленно. Предполагаю, что Кремль принимает себя временами за бизнес-компанию. И что российская сторона руководствовалась при продаже С-400 коммерческими интересами. Слушайте, но вы имеете обязанности перед народом нашей страны и вы не должны действовать так рискованно?!

«По итогам мая этого года Турцию посетили 608,5 тысяч россиян, что на 21,4% больше, чем в мае 2015 года, тогда в Турции побывали 501,2 тысяч русских туристов», — хвастливо отчитывается сайт Министерства культуры и туризма Турции. Нам радоваться нечему.

Обыватель всегда был слеп и будет тянуться к солнцу и морю, вопреки здравому смыслу. Но патерналистское, во всех иных случаях, российское государство, почему оно молчит о том, что наши туристы едут в воюющую страну?

В руки очень ненадёжного союзника, если судить по турецкой истории. Назавтра российские туристы могут превратиться в заложников, а послезавтра — в жертв. Турки вырезали армян и теперь запретили даже произносить слова «геноцид армян».

В Кремле почему так уверены, что этим шестистам тысячам беззаботных наших граждан не грозит опасность в стране, раздираемой этнической гражданской войной и захватнической войной на территории Сирии?