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Адьос, «шпиёны»: Россия дала пинка агентам ЦРУ и ФБР

16:24. 1 августа 2017 Просмотров - 288 Нет комментариев Опубликовал:

anons-4

Москва устала наблюдать за телодвижениями Вашингтона и призывать к разумности американских политиканов. Ребята, не хотите жить дружно, тогда ловите «ответочку», пакуйте чемоданы. Это не наша печаль, что разведка США получит тяжелый удар, лишившись своих агентов в России.

Только не подумайте, что я переживаю о судьбе американских шпионов… Скорей уж, злорадствую над тем, как власти США стреляют себе же в ногу. Неужели до такой степени привыкли доминировать в мире, что забыли о такой мелочи как ответные меры?

Да, американцам это не понравилось. Ведь российские власти не стали церемониться и попросили отбыть на родину порядка 755 дипломатов. Агенты под прикрытием, полагаю, от души материли свое руководство. Как им теперь скрываться и вести работу на территории России? К слову, телеканал CNN еще и обстановку накаляет, отмечая, что у Москвы в Штатах и без того было больше агентов, чем у США в России.

Но мы люди не злые, поэтому пофамильно указывать, кому придется уехать, не стали. Вашингтон пускай сам решает, кто остается. В любом случае, сбор разведданных в России для американских агентов усложнится в разы. Да, за этими мерами явно чувствуется школа КГБ. Путин знает, куда нужно бить, чтобы «порадовать» наших заокеанских «партнеров».

Американские консульства и посольства в России помимо персонала лишились еще и недвижимости: складского помещения в Москве и загородной дачи в пригороде столицы. Все, больше никакого чаепития с тортиком под звуки американского гимна: конец вольготной жизни.

Американские ветераны-разведчики тем временем бьют тревогу: США теряет агентов в России.

Эрик О'Нил, бывший сотрудник контрразведки ФБР: «…если число людей в посольстве столь ограниченно, значит, неизбежно придётся сократить число тех, кто занимается сбором разведданных».

Ему поддакивает и экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, руководящий разведгруппой в Москве: «Американские руководители разведывательных групп, сотрудники разведки, которые работают в Москве, стратегически значимы. Их задача состоит в том, чтобы проводить встречи со стратегически важными людскими ресурсами в России.

США теперь остается только одно – кибершпионаж. Вот только насколько удачной окажется эта затея никто не знает. Россия ведь киберпространство без внимания не оставляет, понимая, что кибервойны – это не шутка. Но вернемся к нашим баранам, точнее, к американским дипломатам.

Ну, отправят домой первую партию, так Вашингтону не стоит расслабляться. Надо будет, так и остальным ручкой помашем, не колеблясь. России следует проявить решительность, тем более, Белый дом вряд ли согласиться остаться без своих разведчиков в нашей стране. Чем больше Москва лавирует и взывает к разуму заокеанских партнеров, тем больше они расслабляются.

Пора щелкнуть по носу, объяснив «на пальцах», что давить на Россию бессмысленно, вредно и даже опасно. Не стоит питать надежды на проамериканские НКО и НПО, действующие на российской территории. Свое «черную метку» иностранных агентов они уже получили и находятся под наблюдением. Если понадобится, то их тоже можно будет прикрыть.

Даже полный разрыв дипотношений с Америкой не сулит России больших проблем. Помнится, после революции 1917 года и вплоть до 1933 года их вовсе не было. И ничего страшного не произошло: торговые вопросы решали через особых представителей. А сейчас что мешает? Торговля между нашими странами сведена к минимуму, а по остальным вопросам можно договориться и на международных площадках.

Я не призываю выслать домой всех дипломатов США, но поставить на место американских политиканов давно пора. Пускай не питают иллюзий, что им все позволено и последствий не будет. 

Метки: агенты, геополитика/россия/, дипломаты разведчики, ледяной душ сша, провалы цру, фбр, цру
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