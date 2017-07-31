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Завершена сборка автодорожной арки моста через Керченский пролив

20:22. 31 июля 2017 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

Завершена сборка автодорожной арки моста через Керченский пролив

Строители моста через Керченский пролив завершили сборку автодорожной арки и замкнули ее свод.

Свод автодорожной арки замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции, в ближайшее время планируется завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы и покрыть антикоррозийной краской, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Завершена сборка автодорожной арки моста через Керченский пролив

По словам представителя подрядчика, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаила Пиксаева, для сборки арки потребовалось соединить 200 крупных элементов, выполнить около 4,5 километра стыковых швов первой категории и закрутить 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. В итоге вес пролета составит почти пять тысяч тонн

Завершена сборка автодорожной арки моста через Керченский пролив

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста в через Керченский пролив. Протяженность каждого — 227 метров, высота свода в высшей точке — 45 метров, или 80 метров от воды. После установки на фарватерные опоры арки обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

Завершена сборка автодорожной арки моста через Керченский пролив

Строительно-монтажные работы на участке фарватера начались еще год назад. Тогда же на керченском берегу мостовики приступили к сборке арочных пролетов на стапельной площадке. Планируется, что опоры на самом ответственном участке моста будут готовы к установке арок в конце августа.

Источник: nnm.me

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