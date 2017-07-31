Западничество -философия животного, сбрасывающего с себя „раздражители” культуры во благо инстинктов

То есть наследие не уменьшается, но увеличивается. Культурное достояние входит – а назад уже не выходит (не утрачивается). Если будет утрачено, утеряно – значит, цивилизация погибла. Я объяснил на примере литературы, но точно так же наследие цивилизации хранит любая из наук.

Ведь, друзья, что такое социокультурная цивилизационной модель? Или, одним словом говоря, цивилизация? Это ДОПОЛНЯЮЩЕЕ СОХРАНЕНИЕ. Вот у нас есть поэт Державин. Сохраняя его наследие, мы дополняем русскую литературу А.С. Пушкиным. Потом, сохраняя и Державина, и Пушкина (и Повесть временных лет, и Задонщину, и Слово о полку Игореве) – мы дополняем их Достоевским, Толстым, Тургеневым. Сохраняя это всё – мы дополняем (наращиваем наследие) – Булгаковым, Горьким, Шолоховым…

Просто дело в том, что у Запада… нет своей (т.е. его) социокультурной, цивилизационной модели! Сразу-то мы, конечно, в это не поверили, как же так?! Запад есть, а социокультурной модели нет?! Потом проверили раз, два, три – действительно, нет!

Вот что я вам скажу (а вы на горькую правду не обижайтесь): если бы у нашего обывателя, у широких народных масс, был бы шанс «замкнуться в социокультурной, цивилизационной модели» Запада – он бы с поросячьим визгом восторга замкнулся бы.

Неожиданно ставший патриотом Андрей Бабицкий (что ж, лучше поздно, чем никогда) утверждает: «В 2007 году, когда Путин обратился к Западу со своей знаменитой Мюнхенской речью, инициатива перешла к нам, мы стали формировать альтернативный миропорядок, отрицающий право Запада замкнуть историю на своей социокультурной, цивилизационной модели» [1] Это, конечно, его право. Но хотелось бы вот что поставить на вид: не такие уж мы молодцы-бодрячки, что от избытка тонуса стали «вдруг формировать альтернативный миропорядок». Я прекрасно помню и 80-е, и 90-е, и Бабицкого в те годы…

Философия начинается античными авторами и продолжается до наших современников, постоянно приплюсовывающих к сумме свой вклад, но не уменьшающих сумму, не вычёркивающих ничего из наследия. Так же и физика, и химия, и математика, и технические дисциплины. Так же и быт, экономика, материальные возможности общества…

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ДОПОЛНЯЮЩЕЕ СОХРАНЕНИЕ: то, что есть, уже навеки с нами, но со временем к нему добавляется что-то новое, и так год за годом, век за веком. Никакого иного определения цивилизации дать нельзя.

Когда сгорела Александрийская Библиотека или оказалась утрачена «янтарная комната» – то это удар по культуре и цивилизации. Археологи достают прошлое по кусочкам, из археологических глубин, черепки достают – и это цивилизация. А те, кто разбил города на черепки и похоронил под землёй – антицивилизация. Согласны? То есть археологические раскопки пытаются хотя бы отчасти компенсировать утрату достояния прошлых эпох…

Советские люди понимали это прекрасно, и не только мыслители-теоретики. В быту об этом даже песни пели. Вот, например, полная цивилизационного оптимизма популярная песня «В День Рождения». А там такие слова:

Я пока что живу в общежитии

Увлекаюсь своею мечтой

Никакого не сделал открытия,

Но оно несомненно за мной…

В чем смысл? Человек пока живёт в общежитии, но он не свой страх выражает, что выгонят, а надежду на улучшение жилищных условий в ближайшее время. Он верит, что будущее – лучше и больше настоящего, что он пойдёт по пути расширения возможностей.

Другая песня:

…Там веками ветры Да снега мели,

Там совсем недавно Геологи прошли.

Будем жить в посёлке Мы, пока что небогатом,

Чтобы все богатства Взять из-под земли.

Вы понимаете смысл этих строк популярной и простенькой песни с точки зрения ОТЦ (общей теории цивилизации)? Впереди – рост и улучшение. Не тьма и гибель, не разорение и банкротство, а рост и просвет. Пока живу в общежитии, но потом получу квартиру. Пока небогат посёлок, но дайте срок – разбогатеет…

Понимаете, не я лично разбогатею, ограбив соседей – потому что такой путь не более, чем уголовщина. А весь посёлок, методом общего подъёма…

Цивилизация неотделима от такого цивилизационного оптимизма, который является для неё НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ БУДУЩЕГО. Мы день ото дня, год от года улучшаем своё положение. Тут важно не его текущее состояние, а перспектива, тенденция. Мы идём вперёд и вверх? Тогда цивилизация есть. Или мы идём назад и вниз? Тогда цивилизация в кризисе, она гибнет…

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На Западе нет социокультурной и цивилизационной модели – потому что нет образа будущего.

Вначале он был религиозным, потом, по мере секуляризации – Запад всё больше и больше переходил на принцип «делать коммунистам на зло» – то есть все его действия и реформы были продиктованы страхом перед СССР и выражалось в дублировании советских актов. С учетом ошибок в этих актах, потому что по накатанной колее всегда ехать легче, чем пролагать первопуток…

Нужно было блокировать соблазны советского образа жизни – и их блокировали… дублированием.

Зачастую копия получалась лучше оригинала, будем справедливы, но это было не самостоятельное творчество, а «работа над ошибками» советских первопроходцев. Бралась какая-то сторона советского опыта и ей противопоставлялся западный аналог – от полёта в космос до введения пенсионной системы.

Сам по себе Запад остался в «Великой Депрессии» 20-х годов, после чего началось его вынужденное приобщение к социализации: «хочешь жить, умей низы общества ублажить!»

Ничего своего, кроме «Великой Депрессии» у Запада нет: начиная с 30-х шли только улучшенные аналоги советских социальных идей. Когда СССР рухнул, со всей очевидностью проступила концептуальная беспомощность его врагов: чужой опыт хаять все мастера. А вы скажите – сами-то что предложить имеете?!

Если существование СССР преодолело «Великую Депрессию» – то крах СССР дал ей второй шанс.

Без мощного красного давления извне Запад стал стремительно возвращаться к тем звероподобным и людоедским формам, которые свойственный «свободному рынку» с его чисто-зоологической конкуренцией и «каменными джунглями» мегаполисов.

У Запада нет образа будущего. У него образ будущего – «ты сдохни сегодня, а я завтра». Не запланирован переход ко всестороннему улучшению жизни человека, потому что вообще ничего не планируется, кроме пакостей. В самом лучшем случае положение человека НЕ УХУДШАЕТСЯ, но и это дано далеко не всем.

Когда работники ткацкого комбината переедут из общежития в нормальные квартиры? Да никогда! Когда небогатый посёлок станет богатым? Тоже никогда. В этой системе нет такого, что посёлок «пока что небогатый» – но с годами богатеет. Нет лестницы со ступенями, ведущими вверх.

А раз нет проекта – что мы должны построить завтра (вместо этого – гадания на кофейных гущах о ценах на нефть), то нет и цивилизационной, социокультурной модели. Вопль покойного ренегата Н.Бухарина «обогащайтесь!» – лишь смягчённая форма корабельного вопля «спасайся, кто может!».

Цивилизационная модель (в ХХ веке неизбежно связанная с социализмом и социализацией, упорядочиванием отношений) тонет – и каждому предлагается искать собственные утлые плавсредства. Один уплывает на шлюпке частного бизнеса, другой – на спасательном круге мелкого частного бизнеса. Третий на госслужбе ломает доски палубы, чтобы выстроить себе плотик – и тоже уплыть…

Это, конечно, не социокультурная модель – точно так же, как грабёж города мародёрами – не есть план градостроительных работ.

Социокультурная модель – это когда каждому человеку предоставляется (и видна) перспектива: я иду. И если я иду – я восхожу. Цели видны, задачи определены, средства предоставлены. Я кладу кирпич на кирпич, и в итоге получается дом…

Штука в том, что дом таким методом не всегда получится. Без проекта, простой укладкой кирпича на кирпич – вы в лучшем случае получите штабель кирпичей. А скорее всего – какую-то кривую, кособокую кучу кирпичей, которая однажды рухнет («Великая Депрессия» и есть такое обрушение бессистемно строившегося будущего).

Поэтому социокультурная модель – это связующая основа прошлого, настоящего и будущего, включающая в себя верность традициям (чтобы будущее было желанным, а не абы каким), плановые работы в настоящем и ясное представление об ожидающем впереди. Социокультурная модель – это проект великих работ от их замысла и первых эскизов до конечного результата.

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Ничего такого современный Запад, дерзнувший заявить о «конце истории», не имеет. Нетрудно заметить, что его – не скроем, очень развитая – научно-техническая сфера давно уже работает не на социокультурные и цивилизационные потребности человечества, а на зоологические, чисто-животные нужды отдельного человека.

Произошла трагедия концентрации мысли на заднице – всесторонняя маниакальная абсолютизация зада, отбросившего голову со всеми её высшими отсеками психики. Вся наука и техника сводятся к изобретению всё более и более эргономичных стульчаков на унитазе и всё более и более стереофонических бачков для слива. Для этой науки и техники человек стал «домашним любимцем» – вроде кошки или болонки.

Все стороны комфорта сводятся к физиологическому комфорту – и даже трудно поверить, что когда-то английское слово «комфорт» означало состояние молитвенного экстаза, слияния с Богом в молитвах… Оно настолько переродилось под унитазные смыслы, что полностью оторвалось от сферы духа.



Даже выражение «духовный комфорт» звучит уже непонятно. Человек, принятый как животное, получает всё более утончённые средства наслаждений – но только животных наслаждений. Вместо человека-творца и созидателя появляется упитанный и счастливый «питомец», но совершенно непонятно, в чьём доме этот питомец блаженствует?

Если болонку ублажают её хозяева-люди, то кто ублажает человеко-животных? И зачем? И сколько это будет продолжаться?

А главное – каков будет итог перехода от идеала первопроходцев (с неизбежным материальным дискомфортом у первопроходцев, оказывающихся в неведомом новом мире) к идеалу вечно спящего в низших формах физиологического блаженства растения?

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У Запада нет возможности замкнуть историю на своей социокультурной, цивилизационной модели. И не потому, что её Россия «не приняла». А потому, что никакой социокультурной и цивилизационной модели у Запада нет.

Всё западничество оказалось лишь философией животного, мечтающего сбросить с себя все «раздражители» культуры и перейти к гармонии со своими зоологическими инстинктами. То есть гармонии животного, прекратившего развитие и саморазвитие…