Зачем Пентагону живые ткани русских людей? (ФОТО)

Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов РНК — живых тканей россиян европеоидной расы.

Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок США. Пентагону необходимы, в частности, образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека.

Доноры должны быть здоровы. Образцы тканей с Украины не рассматриваются. Информация наталкивает на размышления.

Учебное авиационное командование, которое занимается профессиональным отбором летчиков и техников, конечным потребителем «живых тканей» из России не является. Военно-воздушные силы имеют 59-е медицинское крыло, впрочем, Пентагон менее всего напоминает международное министерство здравоохранения и вряд ли всерьез озабочен здоровьем людей на постсоветском пространстве.

Вероятнее всего, заказ российских образцов РНК связан с разработкой, испытаниями и подготовкой к боевому применению биологического оружия.

Арсенал ядерного оружия США значителен, однако устраивать даже ограниченный ядерный конфликт Пентагону не с руки, ведь «отрикошетит». Биологическая война очень эффективна и не разрушает экономическую инфраструктуру. Имеются все возможности для третьей мировой войны в формате направленных эпидемий.

Биологическое оружие способно избирательно и быстро уничтожить живую силу противника, победителю останется лишь «убрать мусор» на территории завоеванных стран. И сеть военно-биологических лабораторий США по соседству с Россией расширяется, охватывает Грузию, Украину, Казахстан и другие страны.

Отработка применения

Вспышки опасных инфекций чаще возникают в Африке и Южной Азии, однако Пентагон проявляет повышенный интерес к странам СНГ, в которых сохраняется относительно благополучная эпидемиологическая обстановка.

Не исключено, что изучение природно-очаговых инфекций на территории стран СНГ позволяет создать целый арсенал оружия, которое можно использовать скрытно. Для подозрений у нас есть основания.

Вспышку сибирской язвы на Севере России летом прошлого года связали с потеплением климата, хотя болезнетворные микроорганизмы могли быть доставлены с юга перелетными птицами (их несложно отловить и «зарядить» накануне сезонной миграции). И неслучайно на Ямале в августе 2016-го запретили охоту на дичь.

Диагноз «сибирская язва» подтвердился у 24 жителей тундры, пришлось уничтожить более 2,5 тысячи зараженных оленей. Подобная вспышка не наблюдалась 75 лет, так ли виноват климат?

Диверсионные операции, направленные на уничтожение коренных народов Севера, подрыв экономики страны (уничтожение поголовья скота, дискредитацию российской продукции на мировом рынке) полностью исключить нельзя.

© РИА Новости / Александр Кряжев

Вспышка сибирской язвы в Алтайском крае

Настораживает и сильнейшая в истории Африки вспышка лихорадки Эбола 2014 года, которая могла быть рукотворной (от заболевания скончались 6583 человека). Там на потепление климата не спишешь.

Этнически ориентированные вирусы или бактерии не были фантастикой даже во времена освоения колонистами Южной и Северной Америки. Нынешний уровень генной инженерии, синтетической биологии может сделать явью самый мрачный голливудский фильм на тему зомби.

Некоторые эксперты считают диверсией вспышку африканской чумы свиней в России (2012–2013 годы) и утверждают, что атипичная устойчивость вируса к условиям северных широт могла быть привита лишь в лабораторных условиях. Ранее подобные операции американцы проводили против Кубы.

Между тем в 2001 году Соединенные Штаты искусственно блокировали механизм взаимного контроля, эпидемиологическую ситуацию в мире оценивают в одностороннем порядке, дистанцируются от Женевской конвенции 1972 года о запрещении бактериологического оружия. Иностранным инспекторам попросту отказано в доступе к объектам за пределами территории США.

Россия настойчиво добивается соблюдения условий международной конвенции. Москва не раз требовала от Вашингтона гарантий безопасности военно-биологической программы Пентагона. Не пришлось бы в перспективе ликвидировать стратегические запасы биологического оружия на территории ближайших соседей высокоточными средствами — для гарантированной чистоты.

© AP Photo / David Goldman

Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами

Секретные объекты

Современные технологические достижения и открытия в области биологической науки и генетики позволяют утверждать, что бактериологическое и генно-биологическое оружие существует и способно истреблять живую силу противника в зависимости от цвета кожи и ряда других расовых признаков. Необходимо лишь системно изучить влияние новейших вирусов на конкретный генотип. Пригодятся и старые наработки.

В обмен на американскую помощь Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан не только предоставили свои территории для биологических экспериментов Пентагона, но и передали США свои коллекции возбудителей опасных болезней (в том числе советские боевые штаммы микроорганизмов).

И теперь под прикрытием гуманитарной миссии (обеспечение биологической безопасности постсоветских республик) потенциал военных лабораторий США в ближнем зарубежье может быть использован против России.

Американские исследователи работают в режиме строгой секретности, декларируют всего лишь изучение природно-очаговых инфекций региона дислокации.

Независимость биологических лабораторий Пентагона от страны пребывания позволяет практически бесконтрольно заниматься экспериментами с опасными вирусами и бактериями, проводить различного рода биологические атаки, то есть на практике проверять влияние своих «продуктов» на здоровье населения. За примерами далеко ходить не надо.

Генетическая близость российских и украинских граждан и соглашение между Минздравом Украины и Министерством обороны США (от 29 августа 2005 года) предопределили открытие «чертовой дюжины» американских военных лабораторий на Украине — в Киеве, Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове, Львове, Днепропетровске. Интересы Пентагона вполне прозрачны.

Позиция украинского Минздрава вызывает лишь изумление, слишком велики риски подобного сотрудничества.

В Грузии также имеется сеть военно-биологических лабораторий США, включая хранилище высокоопасных субстанций на военной базе в окрестностях Тбилиси.

Все объекты построены на средства Пентагона, и только в Грузии потрачено более 100 миллионов американских долларов (в Казахстане — 108 миллионов долларов). Вероятно, цена объектов включает дорогостоящее оборудование двойного назначения.

Формально — грузинские специалисты вместе с американскими занимаются проблемами профилактики вирусных заболеваний, но бюджет одной лаборатории сопоставим со всем бюджетом грузинского здравоохранения.

Подобные объекты дают потенциальному противнику огромные возможности для «чистых» наступательных операций на чужой (соседней) территории. Самая большая опасность — невидимая.

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Александр Хроленко, обозреватель МИА «Россия сегодня»