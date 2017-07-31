Вспомнить всё или несколько слов о законе перевоплощения.

Физическое тело человека – это всего лишь батарейка, термоядерный реактор, который перерабатывает физически плотную материю в энергию для питания сущности(души), что позволяет ускоренно развиваться, ну или деградировать – кому как.

Без физического тела все процессы замедляются в тысячи раз и время(а это скорость течения процессов) – замедляется – 100 лет пребывания в физическом теле равно 1,5 месяца без физического тела.

Люди подсмотрев работу ДНК и РНК создали управляемую термоядерную реакцию.

В физическом теле ничего не хранится. Вся информация хранится в телах сущности.

Тело является всего лишь связующим звеном меду физически плотным миром и сущностью (душой).

Почему мы не помним прошлые жизни.

Все мы слышали о таком явлении как Реинкарнация. Кто-то читал об этом в книгах, кто-то видел об этом фильмы, слышал от знакомых, но в большинстве своём на этом часто заканчивается знакомство и разбор данного понятия. А ведь понимание данного явления и процесса играет важную роль для каждого из нас.

Кто-то может, спросит, зачем это нужно знать и какая в этом польза? Польза на самом деле огромная. У нас как будто отбили тягу и стремление к знаниям, интерес к познанию себя и окружающего мира. Ведь каждый человек должен задать себе вопрос: Кто я, для чего я живу, и что будет потом? Люди должны увидеть более глубокий смысл жизни, нежели удовлетворение своих физических потребностей на уровне существования. Жизнь человека это не просто прозябание как нам пытаются внушить. У человека есть этот естественный интерес и вопросы, на которые он в глубине души стремится найти ответы, но социальная среда делает всё возможное, чтобы не дать этому реализоваться.

Так вот на вопрос «Что будет потом?» отвечает, в том числе такое явление как реинкарнация. Точнее она отражает в себе ответ, да есть и другие источники ответа. По сути, в каждой религии есть этот ответ. Явление перевоплощение душ рассматривается в большинстве индийских религий, но хочется обратить внимание, откуда у индусов появились знания об этом, и какого они были качества. Сами индусы знают, что знания - Веды, в том числе и о перевоплощении, им передали белые люди с севера. Индусы не кричат об этом на каждом шагу, а пытаются выдать за своё. А какая страна находится севернее Индии и что это за белые люди, думаю не трудно догадаться. Оказывается, не является для нас чужим это знание о перевоплощении.

Что же говорят другие религии о том, что будет с человеком после смерти? Взять, например, христианство. Ответ на этот вопрос в данной религии таков - человек попадает после смерти либо в ад, либо в рай, т.е. на этом жизнь в физическом теле по понятиям христианства заканчивается, и душа попадает туда куда заслужила. Но мало кто знает, что идея реинкарнации ранее была и в христианстве и была исключена из своей доктрины только в 1082 году на очередном Вселенском соборе.

Вот слова Артура Шопенгауэра:

«Попроси меня азиат дать определение Европы, мне придется ответить так: «Это часть света, пребывающая во власти невероятного заблуждения, будто человек создан из ничего, а его нынешнее рождение — это первое вступление в жизнь».

Эти слова заставляют нас задуматься о понимании реинкарнации или отрицании её. Зная, что реинкарнация существует, человек будет сознательно приобретать и накапливать в себе лучшие качества, стремиться получить положительный опыт, новые знания и понимание, чтобы в следующей жизни продвинуться ещё дальше. И наоборот, отвергая, человек в неведении может наломать дров, за что потом придётся расплачиваться в следующем воплощении или вообще выпасть из круга воплощений, что часто происходит при самоубийстве и при других нарушениях законов природы. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности.

И тут стоит задать вопрос: «Кому это выгодно?» Кому выгодно чтобы люди просуществовали пустоцветом свои жизни, не реализовав себя и своего предназначения, а часто ещё и наработали себе проблемы, которые потом надо будет расхлёбывать? Вспомним, что идеология является мощнейшим оружием в тёмных руках. При каждой смене власти в государствах менялась идеология, устанавливалась та, которая была выгодна тому или иному правителю. Народу часто приходилось только принимать, то, что за него кто-то решил, часто навязывали силой и постепенно люди забывали всё старое и верили в полную противоположность как по велению волшебной палочки. Так постепенно забылось всё важное, что человек знал и осознавал, в том числе идея реинкарнации.

Хочется ещё обратить внимание на то, для чего существует перевоплощение, на чём основаны некоторые его механизмы. Видимо душе или если сказать по-другому сущности, требуется физическое тело для накопления опыта на определённом этапе развития, иначе сущность не воплощалась бы вновь и вновь. И здесь интересен момент, почему человек, рождаясь в новом теле, не помнит о своих предыдущих воплощениях. Нам якобы кто-то закрыл память, чтобы мы не пошли уже по проторенной дорожке, а пошли новым путём, так как предыдущий путь видимо оказался не столь верным. Получается, даже сама природа располагает нас в этом моменте к развитию.

«Следует отметить, что в большинстве случаев информация о предыдущих воплощениях не доступна человеку в течение жизни. Это связано с тем, что запись информации происходит на качественных структурах сущности. И для того, чтобы «прочитать» эту информацию, человек в новом воплощении должен достичь такого же уровня эволюционного развития, что был в предшедствующей или предшедствующих жизнях. И только, когда человек при своей жизни эволюционно продвинулся дальше, чем в какой-либо из предыдущих жизней, возможно открытие и прочтение всей информации, накопленной сущностью за всю историю её существования.»

А как же человек продвинется дальше, если он и не знает, что ему это нужно, точнее ему так внушили. Иллюзия того, что мы живём один раз - губительна для процесса развития. Таким образом, создаётся благоприятная почва для различных манипуляций и ловушек. Особенно для молодёжи, когда подсовывается подмена понятия свободы, выставляя её как распущенность и вседозволенность. Такие лозунги как: «Жизнь нужно прожить так, чтобы потом было стыдно вспомнить» – являются следствием социальной болезни, которая возникла в результате украденного мировоззрения и понимания законов природы. Следуя логике: «живём один раз – надо всё успеть», и человек без понимания и должного воспитания пускается во все тяжкие в погоне за удовольствиями, развлечениями и мнимым счастьем. А счастье всё не наступает и не наступает.

Всё это отрицательно отражается не только на отдельной личности, но и социуме в целом. Людей преднамеренно лишили стержня, который помог бы им устоять перед многими соблазнами. Людей приучили к пассивности. При идеологии единственной жизни страх смерти, страх получения проблем, потеря работы, денег, дома довлеет над человеком, но, если человек будет знать о перевоплощении и законах кармы, то ситуация в корне изменится. Страшнее не умереть, а переступить через такие понятия как совесть и честь. Человек лишний раз подумал бы, прежде чем совершать преступление, ведь потом придётся отрабатывать в следующем воплощении. Ведь покаяние не исправит ситуацию и нет того кто бы искупил за нас все грехи человечества. Представьте, каким могло быть общество, если бы в нём преобладало правильное мировоззрение.

Тогда человек становится сам ответственным за свою жизнь. Несправедливость в обществе воспринимается уже не как чье-то наказание или испытание, а как то, с чем человек сам вправе справиться. Не откладывая при этом свои пороки в дальний ящик, а начиная с ними работать, меняя при этом себя и своё будущее, будущее своего народа и общества в целом. У человека появляется ответственность за каждый свой поступок и помысел. При этом он сознательно нарабатывает положительные качества не только для себя, но и для своих будущих потомков, желая им оставить добро, а не проблемы. А ведь когда-то всё это было, нам нужно лишь вспомнить и разобраться. В заключение слова Эдуарда Асадова:

Человеком мало родиться им ещё надо стать.