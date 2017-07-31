Т-50 получил обозначение Су-57

Со слов издания, новое наименование истребителя (его серийных образцов) будет «Су-57». При этом сама серия подлежит сокращению. Согласно неофициальным сведениям, планируется выпустить 12 машин до 2020 года вместо 60 самолетов, предусмотренных в ГПВ-2020.

На текущий момент выпущено 8 летных экземпляров Т-50. Предполагалось, что крайний из них посетит Владимир Путин на МАКС-2017, в ходе чего сообщит о начале серийного выпуска самолетов. Но он в ангар не зашел, изменив предполагавшийся маршрут, в связи с чем новое обозначение истребителя осталось неназванным.

В течение последних двух лет осуществлялась доработка Т-50, необходимая для решения проблем, возникших в процессе испытаний прототипов. Как выяснилось, в числе прочего, были обнаружены трещины в конструкции фюзеляжа. В ряде случаев происходил отказ одного из двигателей. Т-50-2 стал жертвой помпажа в компрессоре двигателя в процессе взлета. Т-50-5 загорелся на взлетной полосе 10 июня 2014 года после посадки в присутствии индийской делегации.

В доработанном варианте выпущены 3 машины. Они отличаются от прототипов внутренними усилениями фюзеляжа. Панели, которые закрывают фюзеляж, частично заменены изделиями из композиционных материалов. Задняя часть фюзеляжа (в которой располагается комплекс РЭБ) была удлинена, форма нижней части фюзеляжа в хвостовой части, лючки и технологические отверстия также были изменены. Размах крыла увеличился с 14 метров до 14,1 метра, а длина фюзеляжа выросла с 19,7 метров до 20,1 метра. Следует отметить, что приводимые сведения являются оценочными.

Выпуск серийных самолетов будет проводиться в варианте, созданном с учетом указанных доработок, однако дальнейшая работа по машине, в том числе переход на новые двигатели , продолжится.

Крайний экземпляр Т-50-9 имеет комплект бортового оборудования, предназначенного для серийного Су-57. Все системы и приборы связаны между собой и контролируются при помощи центрального процессора. ОКБ Сухого отвечает за интеграцию систем, что происходит впервые. Ранее этим занимались их разработчики, в частности, АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».

Т-50-9

Электронные системы включают в себя радиолокационный комплекс системы управления вооружением Ш121 и оптико-электронную интегрированную систему 101КС. Система Ш121 разработана АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» из Жуковского и включает в себя РЛС Н036 и систему постановки электронных помех Л402. РЛС Н036 «Белка» включает в себя пять антенн с АФАР, три в Х-диапазоне и две в L-диапазоне, которые контролируют пространство в 270 градусов (по 135 градусов влево и вправо от оси самолета).

Использование L-диапазона в работе РЛС в режиме «воздух-воздух» является основным средством обнаружения малозаметных самолетов у Т-50. На Т-50-9 установлена самая «свежая» РЛС Н036. Её выпуск будет осуществлять АО «Государственный Рязанский приборный завод».

Бортовой комплекс обороны Л402 «Гималаи» разработки АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» и производства ставропольского ПАО «Сигнал» имеет собственные антенны, но поскольку он работает на тех же волнах, что и РЛС, он использует антенны Н036.

Оптико-электронный комплекс 101КС «Атолл» разработки АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) в Екатеринбурге позволяет контролировать воздушное пространство в оптическом диапазоне по всему периметру от самолета, а также защищать самолет от атакующих ракет. «Атолл» состоит из системы ИРСТ 101КС-В, расположенной перед гондолами двигателей, четыре датчика обнаружения ракет в ультрафиолетовом диапазоне, которые имеют обзор в 360 градусов, а также два датчика 101КС-О, которые, согласно данным от УОМЗ, являются системами постановки помех в инфракрасном диапазоне. Другой датчик – 101КС-П состоит из небольшого прибора инфракрасного видения, который помогает летчику в ходе маневров на малой высоте или при посадке. Кроме того, ведется разработка контейнера навигации и целеуказания навигационного контейнера 101КС-Н.

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Характеристики Су-57 (предположительные):

Размах - 14,1 метра

Длина - 20,1 метра

Высота - 4,6 метра

Масса пустого самолета - 18 тонн

Нормальная взлетная масса - 25 тонн

Максимальная взлетная масса - 35 тонн

Максимальная скорость - 2М

Крейсерская скорость на сверхзвуковой скорости - 1,3М

Дальность полета на сверхзвуке - 1500 км

Дальность полета максимальная - 3500 км