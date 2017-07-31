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Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 июля 2017

09:46. 31 июля 2017 Просмотров - 881 Нет комментариев Опубликовал:

Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В настоящее время группировка ИГИЛ в районе города Акербат на востоке Хамы находится в крайне тяжелом положении.

Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта, также предоставив ряд кадров съемки с беспилотника ВКС РФ.

«Правительственные войска Сирийской Арабской Республики продвигаются в направлении к городу и теснят боевиков ИГИЛ с их позиций вглубь обороны. Помимо того, на линии соприкосновения с подразделениями САА террористы испытывают критическую нехватку продовольствия и горючго для техники», — рассказал офицер.

«В это же время благодаря грамотной работе подразделений разведки удалось установить, что в район ведения боевых действий для пополнения запасов продуктов и топлива направляется колонна автоцистерн и грузовиков. Также из источников внутри группировки был установлен и маршрут движения колонны», — добавил собеседник «Русской Весны».

«Контролируя передвижение машин, наблюдатели отследили место их стоянки, предположительно для отдыха. Там колонна с грузом и был нанесен удар самолетами ВКС России. В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом», — уточнил военный.

Также он рассказал, что в свете того, что кольцо правительственных войск вокруг Акербата сжимается все сильней, и пути отхода с востока вскоре будут отрезаны полностью, многие из полевых командиров начинают понимать, что их бросили в этом районе на верную смерть. Проблемы с припасами только ускоряют усвоение этого факта.

Именно поэтому часть из них уже сейчас начинает планировать варианты выхода из ситуации, сулящей только бесславную кончину, и многие приходят к выводу, что наиболее разумный выход — это сотрудничество с сирийским правительством. На этом и других направлениях борьбы с ИГИЛ случаи сдачи боевиков в плен с недавнего времени не редкость, а учитывая трудности со снабжением они многократно возрастут.

«Теперь же еще и США с коалицией стран запада официально объявили, что больше не только не поддерживает ИГИЛ*, но даже сотрудничать теперь будут только с теми бандформированиями, которые борются с этой террористической организацией. Похоже, что эта некогда самая распиаренная и влиятельная группировка доживает свои последние дни и это понимают ее сторонники, по крайней мере на уровне полевых командиров», — подытожил  собеседник «РВ».

Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пламя и дым: ВКС РФ сожгли колонну ИГИЛ у цитадели террористов (ВИДЕО)

Пламя и дым: ВКС РФ сожгли колонну ИГИЛ у цитадели террористов (ВИДЕО) | Русская весна

На днях ВКС России уничтожили группу грузовиков для перевозки нефти ИГИЛ недалеко от стратегического города Акербат в восточной части провинции Хама.

На видеоролике ниже показано, как российский беспилотник следит за передвижением автомобилей террористов, а затем авиация уничтожает этот нефтяной конвой на стоянке вдоль дороги, ведущей к цитадели ИГИЛ*.

Подробности этой операции читайте в материале: Разведка обнаружила, ВКС уничтожили — подробности разгрома колонны ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Как неоднократно сообщала «Русская Весна», в связи с наступлением Вооруженных сил САР в этом районе, российская и сирийская авиация активизировали свои авианалеты к востоку от г. Саламия, чтобы ослабить оборону террористической группировки.

Читайте также: ВАЖНО: Российские военные перехватили переговоры главарей ИГИЛ и «Аль-Каиды» (АУДИО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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