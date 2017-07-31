Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 июля 2017

В настоящее время группировка ИГИЛ в районе города Акербат на востоке Хамы находится в крайне тяжелом положении.

Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта, также предоставив ряд кадров съемки с беспилотника ВКС РФ.

«Правительственные войска Сирийской Арабской Республики продвигаются в направлении к городу и теснят боевиков ИГИЛ с их позиций вглубь обороны. Помимо того, на линии соприкосновения с подразделениями САА террористы испытывают критическую нехватку продовольствия и горючго для техники», — рассказал офицер.

«В это же время благодаря грамотной работе подразделений разведки удалось установить, что в район ведения боевых действий для пополнения запасов продуктов и топлива направляется колонна автоцистерн и грузовиков. Также из источников внутри группировки был установлен и маршрут движения колонны», — добавил собеседник «Русской Весны».

«Контролируя передвижение машин, наблюдатели отследили место их стоянки, предположительно для отдыха. Там колонна с грузом и был нанесен удар самолетами ВКС России. В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом», — уточнил военный.

Также он рассказал, что в свете того, что кольцо правительственных войск вокруг Акербата сжимается все сильней, и пути отхода с востока вскоре будут отрезаны полностью, многие из полевых командиров начинают понимать, что их бросили в этом районе на верную смерть. Проблемы с припасами только ускоряют усвоение этого факта.

Именно поэтому часть из них уже сейчас начинает планировать варианты выхода из ситуации, сулящей только бесславную кончину, и многие приходят к выводу, что наиболее разумный выход — это сотрудничество с сирийским правительством. На этом и других направлениях борьбы с ИГИЛ случаи сдачи боевиков в плен с недавнего времени не редкость, а учитывая трудности со снабжением они многократно возрастут.

«Теперь же еще и США с коалицией стран запада официально объявили, что больше не только не поддерживает ИГИЛ*, но даже сотрудничать теперь будут только с теми бандформированиями, которые борются с этой террористической организацией. Похоже, что эта некогда самая распиаренная и влиятельная группировка доживает свои последние дни и это понимают ее сторонники, по крайней мере на уровне полевых командиров», — подытожил собеседник «РВ».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.