Севморпуть России начал отбирать у Суэцкого канала грузы ЕС

Северная морская транспортная магистраль России начинает постепенно отбирать мировой товарный поток у Суэцкого канала.

На протяжении последнего времени Россия предпринимает серьезные шаги по освоению своих северных территорий. Среди наиболее важных перспектив рассматривается создание транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей максимальную эффективность использования «Северного морского пути», который является самой короткой морской магистралью для доставки грузов между Западом и Востоком.

Одно примечательное событие произошло совсем недавно. Российский газовоз «Кристоф де Маржери», имеющий ледовый класс Arc7, загрузился в норвежском терминале Statoil Hammerfest LNG и направился к берегам Южной Кореи. Стоит отметить, что на этот раз европейский груз будет транспортирован не через привычный Суэцкий канал, а по водам «Севморпути», длина которого в два раза короче традиционной для ЕС грузовой магистрали.

Таким образом, европейский газ окажется в Азии уже через 15 дней вместо привычных 30 суток, которые занимает дорога через морской транспортный узел Египта. Здесь нужно отметить, что российский танкер «Кристоф де Маржери» является головным судном из 15 аналогичных газовозов, которые будут эксплуатироваться в условиях российского Севера и работать на «Севморпути».

В свете возникающих перспектив, можно уже сейчас с уверенностью говорить о том, что российская ледовая трасса уже в обозримом будущем сможет отнять у Суэцкого канала существенную часть грузопотока, поскольку в Европе уже смогли оценить выгоды от подобных поставок. Одновременно с этим в России продолжаются работы по развитию инфраструктуры на Севере, а также активно наращивается численность судов высокого ледового класса, которые могут самостоятельно работать в сложных условиях Ледовитого океана. «Кристоф де Маржери»

Наталья Овсянникова

https://newinform.com/71620-ocenili-vygodu-sevmorput-rossii-nachal-otbirat-u-sueckogo-kanala-gruzy-es