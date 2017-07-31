Серьёзный разговор о будущем России. Спецвыпуск (Время-вперёд! #254)

Сегодня мы сделали для вас спецвыпуск по теме, которой нет на телевидении в шумных ток-шоу – это тема будущего России, а точнее того, как Россия будет зарабатывать через 10-15 лет. Удивительно, но мало кто знает о том, что В. Путин инициировал масштабную программу конверсии оборонного комплекса. О том, что это такое, как не наступить на грабли Горбачёва и превзойти Китай, рассказываем в сегодняшнем спецвыпуске. А пропущенные новости недели вставим в выпуск следующий, обещаем ;-) Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/C3WnuNkdBRY



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Источник: www.youtube.com