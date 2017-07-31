Притча о том, как реагировать на злость, оскорбления и зависть от окружающихl

Эта замечательная поучительная история научит вас и вашего ребенка, как правильно реагировать и что делать в ответ на оскорбления и злость от окружающих.Один очень старый мудрец обучал группу учеников и наставлял на путь истинный. Он учил их мудрости и боевому искусству. Как-то раз один жестокий и хамоватый воин пришел на занятие к мудрецу. Он никогда не сдерживался и часто оскорблял окружающих его людей. Уж очень он любил провоцировать людей на ссоры и драки. В этот раз он поступил, как обычно. Сначала он выкрикнул несколько обидных фраз в адрес учителя. И застыл в ожидании ответной реплики. Но мудрец просто продолжил свой урок, не обратив никакого внимания на эти фразы. Еще раз бросил слова оскорбления воин. Но учитель был невозмутим и ничего не ответил, продолжив свою лекцию. Это повторялось еще пару раз. Боец разозлился и вышел из зала.После того, как он скрылся из вида, ученики, все это время с любопытством наблюдавшие за происходящим, спросили:— Учитель, почему вы не вызвали его на бой? Как вы могли терпеть его оскорбления?Мудрец промолвил:— Представьте, что вам дарят подарок, а вы не принимаете его. Скажите, кому он в итоге принадлежит?— Тому человеку, который хотел его подарить, — не задумываясь ответили ученики.— Точно так же и в этой ситуации со злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы не примете их, они принадлежат тому, кто их принёс.

Источник: nashaplaneta.su