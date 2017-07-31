Притча о том, как реагировать на злость, оскорбления и зависть от окружающихl
15:23. 31 июля 2017 Просмотров - 555 Один комментарий Опубликовал: brahman
Эта замечательная поучительная история научит вас и вашего ребенка, как правильно реагировать и что делать в ответ на оскорбления и злость от окружающих.
Один очень старый мудрец обучал группу учеников и наставлял на путь истинный. Он учил их мудрости и боевому искусству. Как-то раз один жестокий и хамоватый воин пришел на занятие к мудрецу. Он никогда не сдерживался и часто оскорблял окружающих его людей. Уж очень он любил провоцировать людей на ссоры и драки. В этот раз он поступил, как обычно. Сначала он выкрикнул несколько обидных фраз в адрес учителя. И застыл в ожидании ответной реплики. Но мудрец просто продолжил свой урок, не обратив никакого внимания на эти фразы. Еще раз бросил слова оскорбления воин. Но учитель был невозмутим и ничего не ответил, продолжив свою лекцию. Это повторялось еще пару раз. Боец разозлился и вышел из зала.
После того, как он скрылся из вида, ученики, все это время с любопытством наблюдавшие за происходящим, спросили:
— Учитель, почему вы не вызвали его на бой? Как вы могли терпеть его оскорбления?
Мудрец промолвил:
— Представьте, что вам дарят подарок, а вы не принимаете его. Скажите, кому он в итоге принадлежит?
— Тому человеку, который хотел его подарить, — не задумываясь ответили ученики.
— Точно так же и в этой ситуации со злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы не примете их, они принадлежат тому, кто их принёс.
Источник: nashaplaneta.su
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Жил был один человек (не концентрирую внимание женщина или мужчина). Жил себе жил. Сильно не грешил. В меру дозволенного. Регулярно ходил в церковь. Исповедовался, причащался, жертвовал десятину на дела богоугодные. Справлял все праздники христианские. Одним словом ни чем от других не отличался. Был в меру грешен и в меру праведен.
Пришел ему черед умирать. Простился со всеми. Отдал последние наказы и отошел в мир иной. Вроде как помер, ан нет, открыл глаза вроде всё, как всегда, но нет так. Смотрит вокруг и видит двух ангелов один белый, другой чёрный и каждый норовит его в свою сторону увести. Черный тащит вниз, белый вверх. Даже заспорили, чуть ни до драки. Но порешили, на том, что с начало на весы справедливые душу определить. Подвесили душу нашего героя на весы и начал он вспоминать все свои поступки за прожитою жизнь. Вспомнит что хорошее, поднимают его весы вверх, вспомнит что плохое опускаются весы. Долго вспоминал. Устал даже, а ангелы все недовольны требуют еще вспоминать. Настал момент, не может человек больше ничего вспомнить, хоть убей. Огляделся по сторонам, смотрит весы стоят ровно посередине.
Тут решили ангелы, раз такое дело отвести его к Христу. Повели. Видит человек. Сидит Христос на золотом троне, вокруг него много людей стоит и все ему славу поют. Спрашивает Христос человека: Кто ты есть, мил человек? Отвечает: Я вот такой-то, прожил жизнь так-то, так. Но не могут твои помощники определить, куда мне в после смерти в Ад или Рай. Спрашивает его Христос: А какого ты роду племени мил человек? Отвечает: Я русский, дед мой и прадеды мои тоже русские, и все колена наши русские православные. На что отвечает ему Христос. Ты видно мил человек плохо читал библию. В ней сказано, что пришел я на землю, только к колену Израилеву. Ты же не из израилева колена. Нет, отвечает человек. Так иди же к своему русскому Богу. Для тебя в моем царстве места нет. Человек оробел. Но делать не чего, пошел к русскому Богу. Подходит и видит, сидит старец седой, как лунь, мастерит какую-то поделку из дерева. Да смотрит на него ясным взором. Когда подошел человек поближе, спрашивает. Чего тебе мил человек? И наш герой рассказывает ему, что прожил он жизнь не хорошо не плохо.
Ангелы не могут определить, куда его в ад или рай. А Христос отправил его к нему. Спрашивает его старец. А чьего ты рода племени. Отвечает человек: Русский. Хорошо отвечает тот. Вдруг старец увидел на шее человека крестик и спрашивает. А крещен ли ты? Да крещённый. А соблюдал ли ты заповеди христианские? Соблюдал. И в церковь по выходным ходил. Ходил. И рабом божьим себя считаешь? Считаю. Так тебе не ко мне. Я своих детей рабами не считаю. Да и заповеди у меня другие. Да и нет у меня церквей, только капища. Так что, извини. Какого Бога почитал, к тому и иди.
Вот так этот человек и ходит уже 2-е тысячелетие, то к одному, то к другому и в конечном итоге не нужен никому.
Сказка – ложь, да в ней – намёк… Кто познает, тем – урок.