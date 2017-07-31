По просьбе читателя. Страшная банкирская тайна
Добрый день, Татьяна! Напоролся на один интересный материал:
http://ru.truthngo.org/%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81/
В Европе уничтожают банкиров целыми семьями
В Западной Европе продолжается череда таинственных убийств высокопоставленных банкиров. Их убивают нарочито жестоко вместе с детьми и женами.
С января этого года было убито уже 14 топ-менеджеров ведущих банков, ни одно из преступлений не было раскрыто. Такими темпами, банкиры по примеру Депардье вскоре начнут просить политубежище в России.
В пятницу, 18 апреля, стало известно, что в бельгийском городе Визе был убит 37-летний директор BNP Paribas Fortis вместе со своей супругой и девятилетним племянником в результате стрельбы из проезжающего мимо них автомобиля. Согласно заявлениям мэра Визе Марселю Невену, ничто не может объяснить, что вызвало жестокую стрельбу поздней ночью 18 апреля. До сих пор не найдены ни убийца, ни внятный мотив для совершения этого преступления.
Ранее финансовый мир был озабочен загадочным убийством бывшего генерального директора ABN Amro и членов его семьи, позже стало известно о гибели главы Bank Frick & Co. Юргена Фрика в Лихтенштейне.
Всего, не считая последнего убийства, начиная с январе в Европе и США погибло уже 13 банкиров.
Часть смертей полиция классифицирует как самоубийства, а некоторые называют необъяснимыми или просто отказывается раскрывать подробности, что только усиливает подозрения в умышленных убийствах.(конец цитаты)
Можете вкратце прокомментировать что происходит?
Спасибо!
Т. В. - Самая большая банкирская тайна, преждевременного разглашения которой так боятся правящие круги, это отсутствие денег. Денег нет. Нет ни у кого. Весь мир в долгах, что самое обидное, многие влиятельные круги оказались должны бывшему СССР… В ближайшие два-три месяца начнется череда банкротств…если не начнется большая война, которая всё спишет. Д. Трамп подписал с «комитетом 300» обязательство начать войну с Россией, которое отказалась подписывать Х. Клинтон. В этом и кроется секрет его успеха. Попытки не исполнить, или хоть как-то замедлить выполнение этого существенного пункта соглашения уже вышли Трампу боком. Продолжение саботажа приведет к импичменту Трампа, а возможно и к его физическому устранению.
А пока идет срочная зачистка потенциальных свидетелей из числа банкиров на грядущих судебных процессах. Процессы-то все равно будут, всё на войну не получится списать.
Источник: pravosudija.net