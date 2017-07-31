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На Земле начался шестой период массового вымирания

10:37. 31 июля 2017 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

В недавно вышедшем научном исследовании отмечается сильнейшее сокращение численности животных на нашей планете. Эксперты призывают к срочным мерам для спасения биоразнообразия. 

Сколько раз требуется бить тревогу, чтобы ее наконец услышали? Десятого июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) появилось исследование, в котором сотрудники американских и мексиканских университетов говорят об угрозе «биологического уничтожения» после анализа изменения численности более 27 тысяч наземных позвоночных, то есть половины известных млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных. По их словам, эти виды сильно сдают позиции как по численности, так и по ареалу распространения. 

Подобное утверждение звучит не только в этой работе. Об упадке биоразнообразия свидетельствуют множество научных трудов, которые были опубликованы в крупнейших изданиях. Так, численность орангутангов в Борнео сократилась на 25% за десять лет — до 80 тысяч особей. Гепардов осталось всего 7 тысяч, а занимают они лишь 10% своего исторического ареала обитания. Наконец, в Африке сегодня насчитывается 35 тысяч львов, что на 43% меньше, чем 25 лет тому назад. 

Послание предельно ясно: на Земле начался шестой период массового вымирания. Исчезновение видов ускорилось в 100 раз за век, что не имеет аналогов со времен гибели динозавров 66 миллионов лет тому назад. Губительный коктейль теперь прекрасно известен: это разрушение мест обитания (под воздействием сельского хозяйства, животноводства и разработки недр), охота и браконьерство, загрязнение окружающей среды и потепление климата. 

Обнародованное PNAS исследование выглядит особенно тревожным, потому что описанный им упадок касается не только оказавшихся на грани вымирания животных. Сегодня численность быстрыми темпами сокращается у множества вроде бы самых обычных видов, а не только ставших символами «красной книги» белых медведей, африканских слонов и китайских панд. Кому-то известно, что за десять лет во Франции стало на 40% меньше щеглов? И что ареал живородящей ящерицы в Евразии уменьшился на сотни тысяч квадратных километров? 30% переживающих спад численности видов приходится на привычных в нашей жизни животных. По мнению специалистов, это говорит о «серьезности текущего периода вымирания». 

Время заканчивается 

Такое постепенное исчезновение фауны и флоры будет сопровождаться «катастрофическими» последствиями для всех экосистем, а также экологическими, экономическими и социальными бедствиями, предупреждают ученые. Дело в том, что естественная среда оказывает множество важнейших услуг, будь то опыление, улучшение плодородности почвы, очистка воздуха и воды, улавливание углекислого газа. Способность Земли поддерживать жизнь (в том числе и человеческую) была сформирована самой жизнью. 

Мы знаем, как можно ограничить это «наступление» человека на биоразнообразие. Для правительств, предприятий и населения планеты это означает переосмысление производства, потребления и отношения к природе. Окончание торговли редкими видами. Помощь развивающимся странам в защите биоразнообразия. Приоритет долгосрочных интересов над краткосрочными. Время на исходе. Осталось не более «двух-трех десятилетий», предупреждают ученые. От этого зависит судьба биоразнообразия и, возможно, самого человечества.

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Источник: www.kramola.info

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