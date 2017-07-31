Как ПРОСТО… Избавиться от пояснично-крестцового радикулита

Специально для подписчиков журнала "Как ПРОСТО. Журнал созидательных перемен" повторяю эту публикацию, а вдруг кому-то пригодится...

Как-то заходил старший брат, жаловался на обострение позвоночника.. Ну и чисто по-нашему, по-славянски, начал рассказывать, где болит и как...

Смотрю я на него и улыбаюсь..

"Ага, смешно тебе" - мне в ответ..

Ну я ему и показываю вот это упражнение..

- "Ну что, сможешь так?" - спрашиваю я.

А у него глаза по пятаку, головой отрицательно кивает.

Он знает, что я с 17 лет радикулитом страдаю, в больницах лежал, штук 20 пункций (спинно-мозговая жидкость на анализ) за всё время пережил, уколами кололся и в больнице и дома, к мануальщику обращался, в общем, все бывало.

Я ему и говорю, что восстановил позвоночник процентов на 70, сейчас он гораздо лучше, чем 40 лет назад.

И самое основное, что практически даром, с минимальными затратами.

Поэтому, исходя из своего опыта, ответственно заявляю, что здоровье не в больнице, а в нашем сознании.

Делюсь опытом... - В.Л.

ВАЖНО! знать:

Система Кацудзо Ниши и шесть правил здоровья.

Правила здоровья Кацудзо Ниши основаны на глубоком понимании физиологии человека.

Не очень давно опубликованные (а это было более 80 лет назад), в свое время они перевернули прежние представления о здоровье и болезни.

Сейчас cистема Ниши актуальна как никогда!

Правила здоровья Кацудзо Ниши представляют единую систему, основанную на законах природы.

Правил всего шесть и они неразрывно связаны.

Первое правило здоровья.

Ваша постель должна быть ровной и твердой, чтобы исправлять нарушения осанки, возникшие днем. Такая постель восстанавливает нарушения нервной системы и улучшает работу всех внутренних органов.

Второе правило здоровья.

Подушка для сна должна также быть достаточно твердой. Твердая подушка-валик не только сохраняет здоровье, но и предотвращает образование морщин. Ваши мысли всегда будут ясными, а настроение хорошим.

Третье правило здоровья.

Упражнение обладает мощным оздоравливающим и омолаживающим эффектом. В организме восстанавливается баланс всех систем, а также улучшается перистальтика кишечника.

Упражнение «Золотая рыбка» (в исполнении Майи Гогулан)

Четвертое правило здоровья.

Упражнение для каппиляров улучшает циркуляцию крови, улучшает состояние конечностей, укрепляет кости, замедляет процессы старения! Полезно абсолютно всем.

Упражнение для капилляров (в исполнении Майи Гогулан)

Пятое правило здоровья.

Смыкание стоп и ладоней улучшает кровообращение, координирует правую и левую половины тела, а также исправляет положение внутренних органов.

Смыкание стоп и ладоней (в исполнении Майи Гогулан)

Шестое правило здоровья.

Эти упражнения не только основа молодости, здоровья и долголетия, но и отличная корректировка изменений, вызванных неправильным и искривленным положением позвоночника в течении дня.

Упражнение для позвоночника и живота (в исполнении Майи Гогулан)

Для максимального эффекта требуется выполнять эти несложные упражнения каждый день, соблюдать правильное питание и улучшение здоровья не замедлит себя ждать!

Нельзя надеяться, когда кто-то придет и поможет вам, только вы сами можете сделать себя здоровыми и счастливыми!

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или можно скачать свободно мультимедийную книгу в формате PDF (с видео упражнениями от Майи Гогулан) для вдумчивого прочтения он-лайн

В.Лычковский (сост.) Как ПРОСТО... Избавиться от пояснично-крестцового радикулита

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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