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Как анализировать события с помощью КОБ. Примеры

21:22. 31 июля 2017 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:

Ефимов В.А. Реперные точки Концепции Общественной Безопасности




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ефимов, КОБ, концепция, управление
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Один комментарий»

  • 3702 2623
    Антон 31 июля 2017 в 23:37 Ссылка Пометить
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    Практика – критерий истины. Имеем:
    - Коб. (а) Куча высокопоставленных военных, учёных… (б) “Совершенные” инструменты управления… (в) ок. четверти века “работы” (г) результат – салонные разговоры, по типу XIX века.
    - Кургенян. За считанные годы имеет организацию (а) российского масштаба (б) легальную (в) с боевым крылом…
    - Ш…хи. За последние несколько лет полностью выши из маргинальной зоны, объявления висят через каждые 10-15 метров по всему городу…
    - Нац-сообщество. В целом – рас..изд..и, но символику в гипер-маткетах спальных районов уже продают.

    КОРОЧЕ: Ребята, вы сначала сделайте что-нибудь своим “замечательным инструментом”, а потом расхваливайте его. Такие знания добывают не для того чтобы писать монографии. Пока я вижу что “инструмент” стоит у вас на 17:30…

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