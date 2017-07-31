Как анализировать события с помощью КОБ. Примеры
21:22. 31 июля 2017 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ефимов В.А. Реперные точки Концепции Общественной Безопасности
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Практика – критерий истины. Имеем:
- Коб. (а) Куча высокопоставленных военных, учёных… (б) “Совершенные” инструменты управления… (в) ок. четверти века “работы” (г) результат – салонные разговоры, по типу XIX века.
- Кургенян. За считанные годы имеет организацию (а) российского масштаба (б) легальную (в) с боевым крылом…
- Ш…хи. За последние несколько лет полностью выши из маргинальной зоны, объявления висят через каждые 10-15 метров по всему городу…
- Нац-сообщество. В целом – рас..изд..и, но символику в гипер-маткетах спальных районов уже продают.
КОРОЧЕ: Ребята, вы сначала сделайте что-нибудь своим “замечательным инструментом”, а потом расхваливайте его. Такие знания добывают не для того чтобы писать монографии. Пока я вижу что “инструмент” стоит у вас на 17:30…