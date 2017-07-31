К нам едет кардинал

Известие пренеприятнейшее… Напоминает визит в Россию президента Франции 12 августа 2008 года. Тогда, в самый разгар конфликта в Грузии, когда М. Саакашвили шарахался от собственной тени, в Москву спешно примчался Н. Саркози, чтобы уговорить президента Д. Медведева (и премьер-министра В. Путина) остановить продвижение российских войск вглубь территории Грузии..

https://ru.wikipedia.org/wiki/План_Медведева_—_Саркози

Что в августе 2008 года Путину и Медведеву пообещал Н. Саркози? И сдержал ли французский президент свое слово? И как бы повернулась международная политика, если б российские войска тогда дошли до Тбилиси? Арестовали М. Саакашвили, судили бы его, провели новые выборы и передали власть законно избранному правительству и новому президенту? Рискну предположить, что санкции за содеянное были бы аналогичны нынешним, так что, выходит, мы зря в 2008 отступали…

А вот насчет успешности Майдана 2014 — я не уверена, в случае ареста Саакашвили. Отчасти, именно безнаказанность провокатора М. Саакашвили в 2008 году привела к современному положению на Украине. Борьба Порошенко с Саакашвили доказывает лишь то, что для двух американских провокаторов в украинской политике просто недостаточно места. Выдумывать историю в сослагательном наклонении — занятие бессмысленное, но неплохо бы сделать выводы Совету Безопасности РФ и Верховному Главнокомандующему.

На август 2017-го намечен визит кардинала Пьетро Паролина… На август же намечено наступление «украинских» войск на Крым и Донбасс… Что же нашим политическим элитам предложит кардинал за отказ от борьбы, предательство русских национальных интересов и фактическую капитуляцию с довольно пока еще выигрышных позиций?

Константин Никифоров. Оригинал статьи, в которой Паролин дает интервью

“Голос Ватикана”, скажем так, несколько размывает цель визита. Она конкретна- конфликт на Донбассе. Статья полностью

http://www.lastampa.it/2017/07/27/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/parolin-the-west-and-russia-have-to-talk-and-understand-each-other-40wQsyVZ8BnbtTkVmNndRP/pagina.html

«Перспективы мирного и демократического решения кризиса следует ставить выше любых национальных или местных интересов…

…Восточную Европу делает важным элементом всей Европы не смотря на ее окраинное положение… ее историческая роль в цивилизации, культуре и христианской вере. Есть указания на то, что папа Иоанн Павел II представлял Европу от Атлантического океана до Уральских гор, как сплоченное общество на всем континенте, и это не являлось указанием на своего рода западный экспансионизм..

…Визит (Паролина) в Беларусь состоялся в период ввода санкций, в это время в Украине война была в разгаре.

Этот визит был поводом, чтобы донести солидарность Церкви и Папы до всех людей, вовлеченных в конфликт. И чтобы показать всему миру- мы стали ближе к Донбассу, который полон беженцев, используя «инструмент солидарности» с жертвами насилия, независимо от их национальности или политических взглядов. Франциск открыл путь, призывая европейские Церкви оказать помощь стране личным и материальным вкладом. ..Мы защищаем жизнь и человеческое достоинство каждого человека, не будучи против кого – либо, по другому невозможно. Святой Престол не ищет ничего для себя. Это невероятно по- человеческим меркам трудная задача: неизменно следовать евангельскимпринципам, чтобы восстановить диалог между соседними мирами, разорванными ненавистью даже до применения бомб” ( конец цитаты).

Т. В. – Как вовремя! Как раз у доблестных ВСУ намечено наступление на Донбасс и Крым! И тут приедет «посланец мира» от самого Папы и предложит подставить вторую щеку…

Классика вечна:

- Какие будут предложения, товарищи? Слушаю Вас внимательно, товарищ Кац. - Кац предлагает сдаться! (х/ф«На Дерибасовской хорошая погода…»)

Константин Никифоров. Об «отсутствии» собственных интересов у Ватикана:

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/07/28/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83/1327504

“Внимание Святейшего Престола к Восточной Европе возникло не сегодня: отношения с этим регионом, и в частности с Россией, всегда имели большое значение. Об этом заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью итальянскому изданию «Il Sole 24 ore». Посетив в 2015 году Беларусь, а в 2016 – Украину, в этом году – в конце августа – госсекретарь планирует отправиться в Москву.

Поясняя интерес Св. Престола к Восточной Европе, кардинал отметил ее историческую роль в области культуры и формирования христианской веры. «Сегодня часто ставится акцент на разнице между западными странами и Россией, – заметил кардинал Паролин, – как будто это два разных мира со своими ценностями и интересами» и даже «своей собственной концепцией международного права, противопоставленной другим». В этом контексте необходимо «содействовать лучшему взаимопониманию между теми, кто рискует оказаться на противоположных полюсах», говорит кард. Паролин. Он убежден, что «вопрос мира и поиска решений для различных актуальных кризисов должен быть превыше любых национальных и обособленных интересов». Сосредоточение на собственных интересах является одной из характеристик эпохи возврата к национализмам, но это «отвлекает от перспективы предотвращения возможной катастрофы». Святейший Престол настаивает именно на этом аспекте, подчеркнул кард. Пьетро Паролин, добавив, что «дипломатия Католической Церкви – это дипломатия мира, у нее нет интересов, связанных с властью: ни политических, ни экономических, ни идеологических».( конец цитаты)

Т. В. – Так и хочется сказать: «Что-то недоговаривают святые отцы! Банк Ватикана есть, а собственных интересов нет? А как же долги Святого престола бывшему СССР? Неужели иезуиты вернут? Так у них же и денег-то нет!» И, кстати, о чем они там с Трампом в мае месяце сговаривались? Уж, не о совместных ли действиях против Москвы?

http://www.spletnik.ru/buzz/love/75642-donald-tramp-vpervye-vstretilsya-s-papoy-rimskim-frantciskom-v-vatikane.html(24 мая 2017)

Дональд, Мелания и Иванка Трамп встретились с Папой Римским в Ватикане …На этот раз действующий американский президент прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском. Беседа главы США и главы Римско-католической церкви прошла в Апостольском дворце. Кроме жены Мелании президента сопровождала дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Встреча продлилась всего около 30 минут, а вот о чем беседовали Трамп и Папа Римский пока не сообщается. …Интересно, что на официальную встречу в Ватикан Мелания надела соответствующий обычаям наряд, а вот в Саудовской Аравии первая леди США не посчиталась с мусульманскими традициями: она отказалась покрыть голову платком. Встреча Дональда Трампа с Папой Франциском является третьей в девятидневном зарубежном турне президента США, который завершится в субботу. До этого глава США беседовал с палестинским лидером Махмудом Аббасом и провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Пока США спешно перебрасывает танки на Украину, кардинал Паролин приедет с предложением «Покайся Иваныч! Тебе скидка выйдет!»…

https://nahnews.org/994624-kiev-gotovit-zahvat-ldnr-na-liniyu-fronta-v-donbass-perebrosheny-tanki-gaubicy-i-grady-vsu

Луганск, 29 июля. Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску украинской стороной дополнительного тяжелого вооружения на фронт, что говорит о намерении Киева силой захватить республики Донбасса. Об этом сегодня на брифинге в Луганске рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Несмотря на призывы мировой общественности о решении вооруженного конфликта на Донбассе мирным путем, преступный режим Порошенко по-прежнему рассчитывает на силовой захват нашей территории. С этой целью, командование ВСУ проводит перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения», – заявил он. Так, по данным республиканской разведки ЛНР, в город Попасная прибыло четыре танка Вооруженных сил Украины, в Мироновке выявлены замаскированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в количестве четырех единиц, а вот в населенном пункте Новолуганское обнаружены две гаубицы Д-30, а в селе Луганском вскрыты пять расчетов 120-мм минометов.

Тут, вроде, посланцу Папы нужно ехать на Украину? Киев же нападать собирается, а Москва – только защищаться! И что же он предложит В. Путину в обмен на отказ от борьбы за интересы государства и русского мира? Предложат «корону», правда, какую — не уточнят.

Но я напомню: аналогичную той, которую ранее предлагал «в подарок» Г. Хазанов.

http://www.mk.ru/politics/2015/12/01/vruchaya-putinu-imperatorskuyu-koronu-khazanov-ispugalsya-reakcii-zhurnalistov.html

Артист Геннадий Хазанов подарил президенту России Владимиру Путину копию императорской короны. Как передает «Интерфакс», подарок​ был подготовлен еще ко дню рождения главы государства, который был 7 октября.

Приняв, теперь уже из рук Ватикана эту корону Владимир Владимирович подпишет смертный приговор, причем не только себе, но и всем своим приближенным. Корону узурпаторов Романовых иезуиты хотят втюхать Путину, разумеется, небесплатно, а за прощение долга Ватикана перед СССР, а тем самым все активы СССР/РИ переходят под контроль Ротшильдов…

Евреи, которые планов полны, становятся много богаче, умело торгуя то светом луны, то запахом легкой удачи. (И. Губерман)

Предстоящая операция по размену короны на долги, а по сути - воздуха в обмен на активы СССР/РИ настолько важна, что кардинал едет не один, а вместе с «Черным Папой». Здесь надо оговориться, что Папа Франциск, или «Белый Папа» играет в Ватикане роль зиц-председателя, а настоящая власть принадлежит именно «Черному Папе», он же — Глава Общества Иисуса (лат. Societas Jesu, Иезуиты). В настоящее время иезуитов возглавляет о. Артуро Соса Абаскаль, избранный в октябре 2016 года.

http://baznica.info/article/izbran-novyj-general-iezuitov/

Венесуэльский иезуит Артуро Сосо Абаскаль был избран 14 октября генералом Общества Иисуса в ходе 36-й генеральной конгрегации ордена, состоявшейся в Риме. 67-летний священник сменил на этом посту испанца Адольфо Николаса, возглавлявшего иезуитов с 2008 года. Артуро Соса Абаскаль родился в Каракасе 12 ноября 1948 года, пишет испанская Википедия. В 1996-2004 возглавлял Венесуэльскую провинцию иезуитов. Возглавлял католический университет Тачира (Венесуэла), был профессором Джорджтаунского университета (США). С 2014 являлся советником генерального настоятеля иезуитов, руководя домами и учреждениями ордена в Риме, к которым, в частности, относятся Папский Григорианский университет, Папский библейский институт, Папский восточный институт, а также ватиканская обсерватория и ряд международных коллегий. Владеет несколькими языками, является доктором политических наук. Основные темы его интересов – «игнатианская духовность», «интеллекутальный апостолат», а также«солидарность со самыми уязвимыми – мигрантами и беженцами», сообщил главный редактор иезуитского журнала «Civiltà cattolica» о. Антонио Спадаро. О. Соса Абаскаль стал первым латиноамериканцем, возглавившим орден иезуитов.

Благодаря личному участию этого в высшей степени серьезного дядьки, Венесуэлу трясет уже несколько месяцев и конца этому не видно… То есть, делать президенту РФ предложение «от которого невозможно отказаться» едет тот, кто планомерно уничтожает режим Мадуро. Втюхивать романовскую корону вместо короны Рюриковичей будут на самом высшем уровне…

Попытка Ватикана присвоить себе право на назначение русских царей в истории не первая.

Вот ссылка на большой материал, приводить который полностью в статье нет возможности, но он заслуживает внимания.

https://cont.ws/@water/676170

Андрей Петрович верно подметил, что, царя Федора венчали не канонически, серьезно принизив ранг царя. Но главное академик не произнес, хотел сказать, да не решился. То, что царь молвил на главный вопрос патриарха Никео-Цареградский символ веры, говорит о том, что православного русского царя ВПЕРВЫЕ ВЕНЧАЛИ ПО-КАТОЛИЧЕСКИ! …Поменять символ веры на католический при венчании православного царя?! Это немыслимо! Почему же историки смущенно молчат и никак не комментируют столь разительные перемены при венчании? Неужели они не хотят разобраться в этом любопытном вопросе? Хотеть то, наверное, хотят. Но если начнешь с этого момента копать, то все ТИ-здание рушится, как карточный домик. Остается просто не замечать. Или замечать, но вскользь, как А. П. Богданов. Поэтому он осторожно недоумевает о своеволии нового патриарха во время церемонии. Если Иоаким – это православный патриарх, то все происходящее невообразимая фантасмагория. Но по нашей версии патриарх Иоаким исполняет волю Папы Римского. Католический ставленник исполнил свою роль согласно давно написанному сценарию.

Поневоле вспоминается Остап Ибрагимович:«Вы не в церкви, вас не обманут»…

Все заигрывания РПЦ с Ватиканом, продвижение экуменизма, имеет свои подтекстом именно передачу Ватикану прав на назначение нового русского царя. Высшие иерархи РПЦ сигнализируют, что в принципе готовы подчиняться указаниям из-за рубежа… Говорят, что в РПЦ вдруг, откуда не возьмись, появилось несколько очень образованных молодых священников, которые разговаривают с вышестоящими иерархами в приказном тоне. Биография некоторых из этих молодых людей неясны, либо плохо проверяемы, а некоторые и не скрывают, что раньше исповедовали католицизм, а, переехав в Россию, приняли Православие. Бывших иезуитов, как и бывших разведчиков, не бывает…

Константин Никифоров: Татьяна! Обратите внимание, чья информация.

Проект Катехизиса РПЦ в защиту экуменизма

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/07/29/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%BF%D1%86_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83_%D1%8D%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/1327679

(29/07/2017)

“По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был опубликован дляширокого общецерковного обсуждения проект Катехизиса Русской Православной Церкви, подготовленный Синодальной библейско-богословской комиссией. В последнем разделе проекта, посвящённом «Внутренним задачам в связи с диалогом с инославием», подчёркивается, что оскорбления в адрес инославных недопустимы, и утверждается:

«Церковь осуждает тех, кто, используя недостоверную информацию, преднамеренно искажает задачи свидетельства Православной Церкви инославному миру и сознательно клевещет на Священноначалие Церкви, обвиняя его в ‘измене Православию’. К таким людям, сеющим семена соблазна среди простых верующих, следует применять канонические прещения».

Идея создания нового Катехизиса впервые была высказана на Архиерейском соборе в 2008 году и работа над первой версией этого документа была завершена в январе 2016 года, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата. В разработке проекта Катехизиса принимали участие постоянные члены Священного синода, предстоятели Самоуправляемых Церквей, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, руководители синодальных учреждений, ведущие духовные школы, а также епархиальные архиереи, которые выразили желание принять участие в рецензировании текста современного Катехизиса.

В комментарии к новой версии текста, который теперь выносится на широкое обсуждение, отмечается: будут приниматься отзывы только на некоторые части проекта – об основах православного вероучения, канонического устройства, литургической жизни Церкви и православного нравственного учения. Другие же разделы не подлежат обсуждению, и срединих – основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. В этом контексте приводится фрагмент заявления, сделанного в ходе Всеправославной встречи в Салониках в 1998 году: «Делегаты единогласно осудили те группы раскольников, а также определенные экстремистские группы внутри Поместных Православных Церквей, которые используют тему экуменизма для критики церковного руководства и подрыва его авторитета, тем самым пытаясь вызвать разногласия и расколы в Церкви. <…> Участники единодушны в своем понимании необходимости продолжения участия в разных формах межхристианской деятельности. <…> Мы не должны прерывать отношений с христианами других конфессий, готовыми сотрудничать с нами»( конец цитаты).

После выполнения юридических формальностей по восстановлению царства он будет своим новым «друзьям» уже не нужен. Истинная цель визита представителей Ватикана — знакомство с преемником В. Путина. Смотрины, стало быть, у них…(В. Высоцкий)

во-первых, если Путин заартачится и не захочет уступать власть добровольно, немедленно должен будет выйти на сцену преемник, и если примет все их условия, то преемник все равно понадобится, чуть позже.

Серьезные дядьки в черном будут предлагать В. Путину корону по известному принципу «мужик, купи кирпич»: одновременно с международным давлением, на Путина организовано давление на внутриполитическом уровне. С одной стороны — операция ВСУ в Донбассе, а с другой — попытка дестабилизации Татарстана. Да и преемника в любом случае выберут по результатам визита…

Руководству Татарстана уже предложен проект по восстановлению ханства и передаче восстановленному ханству прав на престолоблюстительство, и выдвижение собственного царя по линии рюриковичей… То есть, В. Путин, приняв корону Романовых заведомо проиграет более «родовитому» конкуренту, еще и, приплатив иезуитам/Ротшильдам за собственный проигрыш…Финансист Ватикана не зря едет, а чтоб нужные бумажки об отказе от прав требования СССР/РИ к Ватикану на месте подписать… Чтоб клиент не сорвался…

Одновременно с продвижением идеи коронации В. В. Путина, и продвижения интересов его конкурента через Татарстан, по линии иезуитов закулиса готовит полноценную религиозную войну на территории РФ. Под видом преподавателей религиозных учебных заведений в Татарстан массово завезены религиозные деятели ваххабитского толка, – готовят плацдарм для проникновения ИГИЛ из Средней Азии.

НАТОвцы планомерно перевозят ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан, где помогают закрепиться. (Не затрагиваю здесь эту тему отдельно, но все «случайные» атаки американских военных на правительственные силы Афганистана случайность не являются. В деле противостояния чужакам из ИГИЛ правительственные силы и Талибан — едины, что сильно мешает накоплению сил ИГИЛа вблизи границ бывших Советских Республик Средней Азии.)

Руководители Татарстана ошибочно думают, что, ступив на путь предательства интересов России, они стали полноправными игроками международной политики, или, на худой конец, младшими партнерами. Нет. Скорее, из субъекта международной политики Татарстан превратился в объект, управляемый извне при помощи доказавших свою эффективность механизмов ЦРУ — ИГИЛа и ваххабитских религиозных деятелей.

Подготовка на территории России кровавого межрелигиозного конфликта — давняя мечта Ватикана. Еще в 80-х годах был принят план «сплочения всех христиан», разумеется, под властью Папы. Кто «не сплотится», будет обречен воевать с мусульманами на собственной территории. Главные конкуренты католицизма будут уничтожать друг друга, воюя между собой под надуманными предлогами. Победителей в этой войне не будет.

За скобками осталась еще подготовка властителя России по иранской линии «Царя царей» из лучших представителей бухарских евреев: http://cyclowiki.org/wiki/Циклопедия:Списки:Бухарские_евреи

В этом контексте интересно давление на Д. Трампа, чтобы он разрешил восстановление Третьего Храма на Храмовой горе в Иерусалиме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Третий_Храм

Третий Иерусалимский Храм, согласно иудейской традиции, будет воздвигнут на прежнем месте, наХрамовой горе в Иерусалиме, где прежде стояли два других храма. По словам пророков Израиля, этот Храм станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.

Это объясняет беспорядки, «внезапно вспыхнувшие» на Храмовой горе в Иерусалиме.

http://www.rbc.ru/photoreport/28/07/2017/597a5c139a794757c509639b

В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли массовые беспорядки. Группа мусульман, которая пришла для молитвы к мечети Аль-Акса, вывесила над ней палестинский флаг и начала забрасывать камнями израильских полицейских. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадало более 120 человек.

Тут вспоминается, что перед своим визитом к папе Франциску президент США Д. Трамп посетил Израиль.

http://www.mk.ru/politics/2017/05/23/istoricheskiy-vizit-trampa-ne-proizvel-vpechatlenie-izrail-ostalsya-pri-svoikh.html

Похоже, что беспорядки на Храмовой горе — вполне в русле общего плана переформатирования мира, но это пока отложим.

Тема строительства Третьего Храма, в данном контексте интересует меня только относительно будущего Д. Трампа и В. Путина. Если первый дал согласие на разрушение мечети Аль-Акса и строительство на ее месте Третьего Храма, а второй примет под свою ответственность осуществление этого плана — то они оба покойники, причем, в самое ближайшее время, как выполнившие свое предназначение по осуществлению планов глобальной управленческой элиты. Да так закулисе и надежнее будет — покойники не смогут, внезапно спохватившись, отыграть назад.

Не удивлюсь, если уже смонтирован и припрятан до поры до времени ролик со словами Владимира Владимировича «я устал, я — ухожу», современные технологии позволяют это сделать. Да и с Дональдом поступят или как с Никсоном, или как с Кеннеди…

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1496057/

Запись голоса – больше не доказательство. Канадские ученые разработали программу, которая имитирует речь любого человека. На основе нескольких записных фраз она создает целые монологи, которые люди не произносили никогда в жизни. Разработчики уже продемонстрировали возможности программы, выложив фальшивые дебаты с участием известных американских политиков - Обамы, Трампа и Клинтон. Эксперты говорят, что изобретение таит в себе немало опасностей. С его помощью можно взламывать голосовые коды и даже украсть личность человека.

Если В. Путин не подпишет документы об отказе от прав требования СССР к Ватикану, то угрожать убийством ему, конечно будут, но начав процедуру восстановления прав СССР и прав требования СССР он сможет что «Белого», что «Черного» нанять себе в швейцары. Если откажется от восстановления аннуитета СССР — то «благодарные» представители закулисы убить его попробуют все равно, но только через пару месяцев. Суть «заманчивого» предложения, – выбор между «ужасным концом» в августе и «ужасным концом» в октябре…