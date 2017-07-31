Финансовая афера Пентагона: система наземной ПРО США оказалась фикцией

Наземная противоракетная программа США Ground-based Midcourse Defense, разрабатываемая в течение 20 лет, не прошла межведомственную проверку. Как показал недавний отчет Счетной палаты США, система является недееспособной, в том смысле, что она не может сбивать межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты до их воздействия на цель на территории Соединенных Штатов, как это декларирует Пентагон.

К такому неутешительному выводу ревизоры пришли на основе анализа технических аспектов разработки GMD, системы управления и программы полевых испытаний. Начиная с 2003 года, оперативные тесты выявили лишь «ограниченную способность к отражению простой угрозы», в то время как эта система противоракетной обороны должна перехватывать сложные цели в околоземной орбите.

В действительности, она никогда не тестировалась на основном типе угрозы, от которой должна защищать – межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Эксперт ExtremeTech Джоэл Хруска называет систему наземной американской ПРО «худшим видом boondoggle» (в переводе с английского «бесполезный труд», или «мартышкин труд» по-русски). Фактически они означает не более чем дорогую и затяжную программу, которая лишь потребляет ресурсы и не может выполнить поставленную цель, которая изначально является нереальной.

Тем не менее, на этой неделе Конгресс США проголосовал за выделение дополнительно 20 млрд долларов на развертывание 15 установок GMD на Восточном побережье. Общая же стоимость программы до конца 2017 года оценивается в 40 миллиардов долларов. Половина финансирования идет на содержание и развитие комплексов на Аляске и в Калифорнии, где развернуто 30 противоракетных комплексов этого типа.

В качестве доказательства эффективности противоракетной наземной обороны военные эксперты в США приводят в пример израильскую ПРО «Железный купол», построенную с помощью американского ВПК. Однако эта система нейтрализует ракеты Grad и Qassam, летящие со скоростью 675 метров в секунду, или примерно 0,4 мили в секунду. В то время как межконтинентальная баллистическая ракета имеет скорость 2,5 мили в секунду (4 км/сек) в фазе повышения и скорость в концевой фазе около 4,3 миль в секунду (6,9 км/сек).

Основная проблема с любой противоракетной системой, направленной против МБР, заключается в том, что разработка системы перехвата будет стоить на порядок больше, чем организация эффективной атаки множеством МБР. Одной из причин, по которой израильская система «Железный купол» работает, является то, что боевики не могут бросить тысячи ракет в израильское воздушное пространство за считанные минуты. Поэтому хваленая израильская ПРО – это скорее психологическая, чем эффективная защитная мера.

Тем не менее, Iron Dome выполняет свою задачу, сбивая ракеты, как пуля пулей, поскольку самые быстрые пули имеют начальную скорость около 0,76 мили в секунду. Попытка попасть на МБР ракетой GMD на порядок быстрее. Джоэл Хруска считает, что из трех фаз полета ракеты (запуск, полет и поражение цели) необходимо использовать средний этап, когда ракета находится на полпути движения к цели. Для атаки на МБР во время ускорения на низкой орбите отводится всего лишь 60-300 секунд, а на подходе к цели приведет к поражению её боеголовки.

Однако США избегали возможностей таких испытаний и ограничивались меньшими, более простыми экспериментами против гораздо более медленных целей. В частности, с помощью заатмосферных кинетических перехватчиков CE-II Block 1 EKV, которые, по свидетельству эксперта, никогда не имели успеха.

В этой связи показательно, что Пентагон проигнорировал запрос Счетной палаты о дополнительных данных по состоянию программы Ground-based Midcourse Defense, отказавшись поделиться деталями своих собственных текущих оценок. При этом вопросы возникли и к самому Агентству по противоракетной обороне, которое оказалось в центре межведомственного разбирательства по обвинению в халатности и бесхозяйственности.

Однако все эти немаловажные детали ушли из поля зрения Конгресса, который предпочел просто тратить больше денег на оборонные средства с недоказанной способностью, не потребовав от военных инстанций ни плана по устранению технических недоработок, ни сметы по расходу выделенных средств. Поэтому Джоэл Хруска приходит к выводу о том, что система противоракетной обороны США никогда не будет работать, несмотря на выделяемые миллионы долларов.

Источник: nnm.me