Фальшивая сенсация от российских журналистов и западных учёных

МОСКВА, 28 июля 2017 – РИА Новости: Наследниками легендарного библейского Ханаана, "земли обетованной", являются современные жители Ливана, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Human Genetics.

"Мы выяснили, что ханаанцы были помесью местных фермеров, живших на Ближнем Востоке со времен неолита, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно пять тысяч лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев, за исключением небольшой части их генома, привнесённой ассирийцами, персами или македонянами", — рассказывает Марк Хабер (Marc Haber) из Института Сангера в Кембридже (Великобритания).

Ханаан является собирательным библейским названием для стран в западной части Ближнего Востока, и, предположительно, включает в себя древнюю Финикию, государства хеттов, аморреев и множество независимых городов-государств.

В соответствии с Библией, территория Ханаана была "землей обетованной", которую бог Яхве обещал иудеям, спасшимся от рабства в Египте. Его территория, как в Библии, так и в действительности, во второй половине второго тысячелетия до нашей эры постепенно завоевывалась иудейскими царями.

Им удалось подчинить себе почти все мелкие государства региона, кроме могущественных городов-государств Финикии, Тира, Сидона и Библоса на севере Ханаана.

О культуре и происхождении ханаанцев учёные практически ничего не знают, так как письменные свидетельства об их миграциях пока не были найдены. Необожжённые глиняные таблички финикийцев дожили до наших дней в гораздо худшем состоянии, чем папирусы египтян, и поэтому кроме их алфавита, основ религии и некоторой информации о политической системе мы почти ничего не знаем о жизни обитателей Ханаана.

Марк Хабер и его коллеги раскрыли историю происхождения этих загадочных библейских народов, "поклонявшихся Ваалу и Молоху", и нашли их потомков на современной Земле. Ученые восстановили и изучили геномы пяти людей, которых были захоронены на территории Сидона — одного из крупнейших портов и центров торговли Финикии и всего древнего мира — примерно 3,7 тысячи лет назад.

Древнее кладбище на территории финикийского Сидона. © Фото : Dr. Claude Doumet-Serhal — The Sidon excavation.

Кости людей крайне плохо сохраняют в себе ДНК в условиях жаркого и влажного тропического климата, однако в данном случае учёным повезло и им удалось восстановить полную ДНК древних сидонцев. Прочитав её примерно два раза, генетики получили очень точную виртуальную копию их митохондриальной ДНК, необходимую для поисков корней и потомков ханаанцев.

Как отмечает Хабер, это удалось сделать благодаря тому, что ДНК сохранилась в самой плотной части костей черепа, откуда её не успела вымыть вода, а почвенные бактерии не смогли полностью разложить её.

Эти фрагменты древней ДНК ученые сравнили с образцами геномов современных народов Ближнего Востока, Кавказа, Европы и Ирана, где предположительно жили предки ханаанцев, а также с другими "воскрешенными" образцами генетического материала древних жителей Земли.

Оказалось, что и современные теории о происхождении ханаанцев, и древнегреческие хроники, описывающие историю этого народа совершенно другим образом, были не совсем верными. С одной стороны, предки древних жителей Ханаана, как считают современные ученые, действительно постоянно жили на территории Ближнего Востока со времен неолита и не были мигрантами, как многие другие народы.

С другой стороны, примерно пять тысяч лет назад в регион проникли пока неизвестные нам племена из Ирана, смешавшиеся с местным населением. Это частично подтверждает теории древних греков, считавших ханаанцев родичами персов и других народов Персидского залива.

Ханаанцы не были истреблены полностью, как об этом говорит Библия. Их прямыми потомками являются современные жители Ливана. С генетической точки зрения они не являются "чистыми" ханаанцами, так как примерно три тысячи лет назад они смешались с пришлыми народами с севера и востока Азии, от которых современные ливанцы унаследовали примерно 10-15% своего генома.

Открытие корней ханаанцев, как надеются учёные, поможет археологам и историкам "нащупать" другие следы этого малоизученного библейского народа, и раскрыть пока неизвестные нам детали из их истории, культуры и общественной жизни.

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В отношении этих "научных изысканий" английских, американских, новозеландских и швейцарских учёных мне хочется привести недавнюю фразу главы МИД России Сергея Лаврова: "дебилы, бляDь!"

Если живы библейские Иудеи, которые истребляли этих самых ханаанцев по той причине, что некий бог Иегова по договору с Иудеями якобы завещал им отобрать у ханаанцев их землю силой и сделать её своей собственностью — "обетовАнной землёй" (отсюда и выражение "обетованная земля", обещанная по обету, обещанию), то прежде чем делать какие-то "научные выводы" из сомнительных ДНК-тестов, надо было спросить самих библейских Иудеев, кого же они безжалостно истребляли с лица земли?! Ведь у них как в шахматной игре, когда в неё играют гроссмейстеры, все "ходы" записаны!

Вот, например, как проясняет этот вопрос библейский текст, содержащей часть иудейской Торы:

"И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мёд, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев..." (Исход. 3: 7-8).

Замечу, что очень странная логика у этого литературного персонажа — Господа: в Египте "евреев" якобы притесняли, держали в рабстве, и за это этот Господь пообещал Иудеям вывести их на благодатную землю других народов... Комментарий — А.Б.).

"И сказал [Господь]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя; сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев; смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите [священные] рощи их, ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — ревнитель; Он Бог ревнитель ..." (Исход. 34: 10-14).

Иллюстрация к библейскому тексту: "жертвенники хананеев разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их".

Комментарий к тексту Библии: вот оно как! Если верить текстам иудейского "Исхода", то бог у них — Б-г РЕВНИТЕЛЬ, переживающий за то, чтобы иудеи не стали вдруг поклоняться другому Богу, которому поклоняются иные народы!

Первое, и самое главное, что сегодня должны уразуметь все: ГЕНОЦИД НАРОДОВ, описанный в Библии, ЦАРИ ИУДЕЙСКИЕ проводили на основании РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНА, прописанного в иудейской книге "Тора". И этот закон до сих пор является ДЕЙСТВУЮЩИМ!

Это полная аналогия с тем геноцидом народов, что устроил в ХХ веке главарь нацистов Адольф Гитлер, убеждавший своих солдат словами: "С нами Бог!" ("GOTT MIT UNS"). Только НАЦИЗМ сегодня повсеместно запрещён и признан ООН преступным явлением, а ИУДАИЗМ, в котором геноцид народов прописан на уровне заповедей и законов, не только не признан сегодня преступным явлением и не запрещён, но даже является одной из ведущих мировых религий!

Иудеи Украины.

Второе, и тоже главное, что сегодня надо уразуметь всем: не надо включать дурака и искать: "ах, кто же были те, истребляемые Иудеями жители древнего Ханаана?!"

Это давно и хорошо известно!

И лучше, чем это знают сами Иудеи, никто этого знать сегодня не может! Иудеи истребляли НАШИХ предков! Как они сами говорят, "Ханаане — это предки современных СЛАВЯН"!

ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА!

Ханаане = славяне!

Самое печальное, что творимый иудеями и тщательно маскируемый геноцид славянских народов продолжается по сию пору! Весьма подробно я рассказал об этом ещё в 2015 году в статье, которую предлагаю читателю прочесть ниже. За 2 года от мировой общественности реакция — ноль!

История о том, как раввины учат евреев быть беспощадными ко всем славянам! Славяне же, чтобы им выжить в грядущем, должны быть готовы быть беспощадными ко всем иудеям!

Ниже перепечатка из еврейского сайта, который ведёт рав Элиягу Эссас.

ВОПРОС еврея к раввину:

"Как оправдать истребление евреями, женщин, детей, стариков при завоевании Ханаана?"

Уважаемый рав, читая Танах, я столкнулся с некоторыми непонятными моментами. Объясните, пожалуйста, буквально ли надо воспринимать, что Г-сподь повелел евреям истреблять жителей древнего Ханаана?

Я могу ещё понять, что вступать с язычниками в брак нельзя, даже можно объяснить и то, что их надо было изгнать с территорий, заселяемых евреями, чтобы они не соблазняли евреев своими культами. Но как объяснить истребление женщин, детей, стариков? Как это можно оправдать? Когда мне задают подобные вопросы антисемиты, я не знаю что ответить. Надеюсь, хоть Вы поможете разобраться. Может, я не правильно что-то прочитал? Может, надо было истреблять не всех жителей, а только воинов?

Олег, Россия

Ответ раввина Хаима Аккермана еврею Олегу, постигающему премудрость Торы:

"Еврейский народ пришёл на Землю Израиля через 40 лет после Исхода из Египта. Земля Израиля везде в Торе называется земля Кенаан, в русском варианте — Ханаан, от слова ахнаа — «преклонение», «покорность» (перед Всевышним). Это — в сущностном переводе. «Технически» — так называлось самое сильное племя из всех племен, населявших эту территорию".

(То есть, ханаане в сущностном переводе — "преклоняющиеся перед Всевышним", а технически — "самое сильное племя", из всех племён, населявших Ханаан. Сравните это с тем, что сегодня утверждают некие американские учёные: "Мы выяснили, что ханаанцы были помесью местных фермеров, живших на Ближнем Востоке со времен неолита, и мигрантов с востока..." Комментарий — А.Б.).

Хаим Аккерман:

"Семь народов, которые жили на этой земле до прихода евреев, были весьма «активными» идолопоклонниками. Отличаясь от многих других народов-идолопоклонников (все народы были такими в те времена) особым рвением в служении идолам. Из Танаха (начало книги пророка Йегошуа) мы узнаём, что племенам, которые жили в Кенаане, было известно об Исходе евреев из Египта, их грядущем приходе на землю Израиля и о том, что Всевышний отдал эту землю — еврейскому народу".

(Здесь под словами "на землю Израиля" имеется ввиду та же земля Ханаан, часть которой была уже занята когда-то легендарным прародителем евреев — Иаковом. Это он был назван Израилем в ходе ночной встречи на берегу реки Иавок с неким "демоном", который сказал: "отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь..." (Бытие, 32: 28). Как этот Израиль оказался на Ханаанской земле, рассказывает следующий эпизод иудейской книги "Берешит": "Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришёл в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатёр свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева..." (Бытие 33: 18-20). Так на Ханаанской земле, согласно Библии, появилось поселение "Израиль" — "за сто монет" был куплен клочок земли. Комментарий — А.Б.).

Хаим Аккерман:

"Перед началом военных действий евреи под предводительством Йегошуа бин-Нуна (ученик и преемник Моше Рабейну) предложили этим племенам две возможности «мирного урегулирования» проблемы: добровольно покинуть территорию или — остаться, но при условии, что они полностью откажутся от каких бы то ни было видов идолопоклонства (евреями становиться при этом, заметьте, не требовалось).

Отметим, к слову, что гивоним (одно из племён, населявших Кенаан, именовавшееся по названию города Гивон, в русской транскрипции — Гаваон), согласились остаться, пообещав выполнить поставленное евреями условие.

Обращаю внимание читателей — несмотря на то, что обещание они не выполнили и продолжали поклоняться идолам, их, поскольку с ними было заключено соглашение, все равно — не трогали. Они жили в Эрец Исраэль (к северу от Иерусалима). Впоследствии, кстати сказать, их присутствие стало причиной многих неприятностей.

Земля Израиля выделена Всевышним еврейскому народу для духовной работы — чтобы исправить мир и привести все человечество к Единому Всевышнему".

(Комментарий А.Б.: правильно будет сказать так: б-г Иегова — это вовсе не Всевышний, это тот Некто, с которым легендарный Иаков боролся в ночи на берегу реки Иавок. Что касается утверждения рава Хаима Аккермана: "эта земля была выделена еврейскому народу для духовной работы — чтобы исправить мир и привести все человечество к Единому Всевышнему", то это такое же форменное издевательство над разумом человеческим, как и недавнее заявление современного каббалиста Михаэля Лайтмана, что "каббалисты могут становится нацистами, а нацисты — каббалистами":

Хаим Аккерман:

"Эту работу добровольно взял на себя Авраам, а еврейский народ, потомки Авраама — продолжили её реализацию. Всё остальное человечество от этой работы — отказалось. На горе Синай евреи получили Тору, в которой Всевышний дал указания, как исправлять мир. И вполне естественно, что поклонение идолам в месте, специально выделенном для выполнения «задания» Всевышнего, «притягивает» Гнев Небес. Поэтому присутствие идолопоклонников на территории Земли Израиля — совершенно недопустимо.

Если предположить, что мир исключительно — материален, а человек состоит лишь из плоти и крови, тогда опасность могут представлять (как Вы и написали в письме), в основном — только воины.

Однако в действительности это не так! Главная составляющая человека — душа, помещённая в телесную оболочку. Поэтому нужно учитывать опасность не только для тела, но и — для души.

Угроза физическому существованию видна «невооруженным глазом», даже у ребенка есть чувство опасности и инстинкт самосохранения. Угроза душе сразу не заметна. Может пройти время, пока человек поймёт, что свернул с правильного пути, а возвращение назад — процесс чрезвычайно сложный. Таким образом, угроза реализации еврейским народом своей миссии на Земле Израиля, может исходить от любого человека, молодого, средних лет или преклонного возраста — будь то мужчина или женщина — поклоняющегося каким-либо «силам», кроме Всевышнего. Ведь духовный вред наносят не мечом, но — поведением, словом, неким «излучением», влияющим на окружающих.

К примеру, в наши дни христианские миссионеры, мужчины и женщины, убивают еврейские души без всякого физического насилия — лишь убеждая отказаться от веры в Единого Творца! Поэтому одного присутствия идолопоклонства на Земле Израиля достаточно, чтобы вызвать Гнев Небес. Ибо такое присутствие создает в определённом смысле «ядовитую» атмосферу".

В Торе рассказывается, как женщины Моава соблазняли евреев, чтобы принуждать их поклоняться идолам. И в результате погибли 24 тысячи человек. Подробнее об этом — см. на сайте в обзоре недельной главы Балак , первый годовой цикл обсуждения.

Что же касается детей идолопоклонников — они растут, становятся взрослыми. Поэтому можно сказать, что в данном контексте такой ребенок — «бомба замедленного действия».

Конечно же, возникает вопрос: нельзя ли исправить ситуацию, если взять грудного младенца и воспитать его с верой в Единого Творца? Тогда, выходит, убивать его — не следует?

В Устной Торе говорится, что в Египте Моше Рабейну, видя, как еврейских детей замуровывают в стены, воззвал в молитве к Милосердию Всевышнего. Всевышний ответил — так надо, но если Моше хочет, он может выбрать любого ребенка, и Он спасет его. Моше так и сделал — ребенок, на которого Моше указал, остался в живых. Впоследствии он стал идолопоклонником и принял самое активное участие в создании золотого тельца (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы Ки Тиса, четвертый годовой цикл обсуждения).

Только Всевышний знает, кем станет каждый конкретный ребенок, когда вырастет. Поэтому, если действовать по Его повелению — не ошибёшься.

И если Творец мира сказал, что уничтожить надо всех, включая даже грудных детей — значит, Он видел, что они в дальнейшем пойдут по стопам своих отцов.

Комментарий А.Б: налицо человеконенавистничество, экстремизм и подмена религиозных понятий. Реальному Творцу мира нет нужны ходить по ночам, принимая вид демона, как в эпизоде с Иаковом, названным Израилем (Быт. 32: 28). Творец мира, или Всевышний, по определению не может быть "ревнителем", переживающим за то, что его "избранный народ" станет вдруг поклоняться какому-то другому "нижестоящему богу". Это качество — ревность — присуще лишь тому, кто чувствует свою ущербность!

Хаим Аккерман:

Мы, разумеется, самостоятельно не вправе принимать решения об убийстве детей (нам неведомо, что произойдет с ними даже в следующее мгновение, а уж тем более — через пять, десять или 20 лет). Только Творец мира может дать такое указание, ибо Он не ограничен временными рамками и «видит» картину мира в целом, которая не разделена для Него на прошлое, настоящее и будущее, Он знает, что случится с Его творениями, пусть даже и через тысячу и более лет.

Войдя на Землю Израиля, еврейский народ должен был быстро заселить всю её территорию. Однако этого не произошло — была проявлена жалость и нерешительность там, где этому не было места. Милосердие — проявление величия человеческой души. Но не в тех случаях, когда оно прямо противоречит ясно высказанной Воле Небес.

Из-за такого неуместного «милосердия» процесс овладения Землей Израиля затянулся тогда примерно на 500 лет.

Приведу ещё один известный исторический пример неуместной жалости. Еврейский царь Шауль пожалел Агага — потомка Амалека, царя амалекитян, у которых ненависть к евреям была смыслом жизни. Пожалел и сразу не казнил, вопреки повелению Творца. И это имело для нашего народа тяжелые последствия.

Вы пишете, что антисемиты задают Вам вопросы об истреблении женщин, детей и стариков, когда евреи завоевывали Кенаанские земли. Да разве у них есть моральное право спрашивать об этом?

Тысячелетиями в мире льётся невинная кровь женщин, детей, стариков. Не ради высоких идеалов — ради добычи, власти, почёта, направо и налево, без всякой жалости, люди рубят головы друг другу. Достаточно вспомнить, что только за 20-й век в Европе вообще и Советском Союзе, в частности, были убиты десятки миллионов ни в чем не повинных людей, в числе которых были, разумеется, женщины, дети, старики. Повторю, не в какие-то далекие, «темные» времена — в 20-м веке, при жизни современных поколений.

Комментарий А.Б: напрасно Хаим Хаккерман напомнил про убийства десятков миллионов ни в чём не повинных людей в СССР! Кто стоял за этими убийствами известно — "завоеватели Ханаана" — евреи. Прочесть статью можно здесь: https://cont.ws/@antonblagin/672670

Хаим Аккерман:

Сегодня теракты, которые террористы под знаменем ислама осуществляют в Израиле, США, Европе, уносят жизни невинных женщин, детей, стариков. При этом Россия поставляет оружие в мусульманские страны, патронирующие террористические банды.

Возможно, Ваши оппоненты и не имеют отношения к поставкам вооружения, но — могут осознать, что это — зло. Пока они это не осознают, они в глазах Небес — пассивные пособники убийц! Поэтому, прежде чем упрекать кого-то в жестокости по отношению к невинным жертвам, пусть сначала задумаются о том, чем занимается их народ и его союзники.

В заключении подчеркну, что Тору нельзя «примерять» на материальное видение мира. Тора — это Мудрость Творца, дающая нам «инструмент» для исправления мира и искоренения в нём Зла.

Если рассматривать тексты Торы с такой точки зрения — все становится на свои места. Если же считать, что мир — лишь бездуховная материя, система Управления им, действительно может показаться странной, нелогичной и — неэтичной...

Автор текста Хаим Аккерман

08.07.13

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Этот вопиющий текст, опубликованный на еврейском сайте, откуда я его скопировал, может стать ОСНОВАНИЕМ для СИММЕТРИЧНОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ ИУДЕЕВ ПО ВСЕМУ МИРУ уже потому, что упомянутый здесь Бог, верой и служением которому иудеи так гордятся, Бог, регулярно дающий евреям команды беспощадно убивать врагов Израиля, является на самом деле ДИАВОЛОМ.

На это красноречиво указывает учение Христа-Спасителя, изложенное в Евангелиях!

Соответственно, понимать все иудейские писания всякий христианин и даже атеист обязан так: всё "чёрное" для иудеев — это "белое"! А всё "белое" — это для них "чёрное"!

С точки зрения иудаизма, описанное выше "исправление мира" , к которому иудеи стремятся из века в век — это повсеместное убивание духовных корней других народов, опошление и уничтожение основ чуждой иудеям нравственности иных народов, это насаждение повсюду разврата и создание гей-сообществ. Что мы и видим повсеместно!

Теперь внимание! Вот неоспоримое свидетельство, оно же доказательство, что Бог иудеев — Дьявол! — текст Евангелия от Иоанна, глава 8:

37: Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.

38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.

46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?

49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.

50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.

Здесь имеется прямой и ясный ответ на вопрос: кому Христос адресовал свои слова: "ваш отец диавол"?

Вот ответ на этот вопрос: "На это Иудеи отвечали Ему..."

Стало быть, Иудеи и есть "дети диавола", говорящие повсеместно ложь и про Бога, и про свою "богоизбранность", и про Ханаан, жителей которого иудеи беспощадно истребляли всяческими путями исключительно только потому, что эту землю, населённую прежде русскими племенами, славянами, евреям, дескать, завещал Бог Иегова!

Прочтите короткий текст из книги, изданной в Российской империи почти 150 лет назад, и вы узнаете, что истребляя жителей древнего Ханаана, иудеи истребляли наших предков — славян. Ибо "славяне суть потомки народов, населявших Палестину (по-еврейски Ханаан), а славянский язык еврейские лингвисты издревле так и называют в своих книгах — ханаанским языком".

Это текст из книги "О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей" (Санкт-Петербург, 1866 год).

Автор этого текста — Авраам Яковлевич Гаркави, российский востоковед и гебраист, действительный статский советник Российской империи. Он также автор статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Награждён потомственным дворянским титулом Российской империи (1901). Был членом правления Петербургской еврейской общины, членом хозяйственного комитета, габаем Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга.

Таким образом, Авраам Яковлевич Гаркави, знающий еврейскую историю что называется изнутри, раскрыл нам секрет и объяснил следующее:

1. Славяне издревле населяли Палестину (по-еврейски — Ханаан), в которой потом иудеи основали своё поселение — Израиль.

2. В средневековой еврейской письменности славянский язык называется ханаанским языком, а сами славяне — ханаанцами.

Продолжение этой темы в моей статье:

НА КАКИХ СКАЗКАХ ИУДЕИ ВОСПИТЫВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ. ИЛИ ПОЧЕМУ ИУДА У НИХ – ГЕРОЙ, А У НАС – ПОДЛЕЦ?!

Судя по тому, что иудеи творят на Украине, надо думать, что они считают эту землю — вторым Израилем. А если послушать нашего телеведущего Владимира Соловьёва , то русские в России — вовсе не государствообразующий народ, а пришлый откуда-то люд, живущий сегодня в гостях у евреев!

А почему они нас мягко говоря — терпят в России, так это исключительно потому, что мы пока — "преобладающее племя", что в переводе с иврита и означает — ХАНАНЕИ.

Когда нас станет меньше или мы морально разложимся под чутким руководством иудеев, они, как объяснил раввин Хаим Аккерман, уничтожат нас безо всякого сожаления, руководствуясь законами своей иудейской Торы.

18 Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом,

19 те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься;20 и шершней нашлёт Господь, Бог твой, на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего;

21 не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный.

22 И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери;

23 но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут;

24 и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их... (Библия. Второзаконие, глава 7).

Ответом на эти строки является моя следующая статья:

"ХОЛОКОСТ ПРЕДСКАЗАН ХРИСТОМ-СПАСИТЕЛЕМ, И ОН БУДЕТ БЛАГОМ ДЛЯ ОБЩЕСТВА!"

15 апреля 2015 г. Мурманск. Антон Благин

КОММЕНТАРИИ:

Владимир Криксунов: цитата: "Славяне же, чтобы им выжить в грядущем, должны быть готовы быть беспощадными ко всем иудеям!". Русские, чтобы выжить, должны стать Русичами. Делать то, что делают враги — значит уподобиться им, опуститься на их уровень эволюционного развития.

Blagin_Anton: стать "Русичами" — не значит "стать раком" перед иудеями. Когда тебе объявили войну до победы одной из сторон — ты должен принять вызов и биться именно до победы одной из сторон, а не пускать сопли пузырями и выдумывать для себя разные "компромиссы".

Что такое война до победы одной из сторон, хорошо показала Гражданская война 1918-1922 годов в Советской России, которую развязали против Русской Армии и всей системы Российской империи основатель так называемой "Красной Армии" Лейба Бронштейн (Троцкий) и теоретик социализма в России Владимир Ульянов (Ленин). Скоро, похоже, русскому народу предстоит исправить эту историческую ошибку.

Ingans: к чему Ты готовишь сознание людей? Вон, на Украине уже наготовили! Русским назовёшься, так если не на нож насадят, то на гиляке повесят! В твоих текстах, если заменить иудеев на русских и переработать названия источников, получится годный "свидомитский текст" в духе "Бей москалей, спасай УкрАйну!".

Вот, закончится война, тогда и рассказывай, кто у тебя всю воду выпил. А пока все твои "искания правды" — помощь врагу.

AntonBlagin: война, которую вы тут упоминаете, идёт уже не один год и даже не одно столетие! И говорить сейчас: "вот наступит мир, и тогда..." — это наивность и большая глупость.

По поводу "разжигания межнациональной розни", которую на меня могут навесить... Если человек, не объяснив ничего и не предоставив какие-либо факты, начинает кричать или где-то писать, что такая-то группа людей или даже целый народ — паразиты и враги, то это, однозначно — то самое "разжигание", за которое по закону УК РФ полагается наказание. А когда вам приводятся вопиющие факты, указывающие на то, что такая-то группа людей ведёт против русского народа, против славян, уже много лет подрывную деятельность, даже убивает их, то КАКОЕ в подаче этих фактов может быть усмотрено РАЗЖИГАНИЕ??? Даже в Уголовном Кодексе РФ есть формулировка "НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА".

Исходя из степени ИМЕЮЩЕЙСЯ УГРОЗЫ, каждый человек может пользоваться своим ПРАВОМ на НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ!

Главное, не превышать её, чтобы не загреметь "под фанфары"! Я и не превышаю её, но всегда использую в полной мере своё ЗАКОННОЕ ПРАВО на ОБОРОНУ, когда вижу, КАК жиды объясняют "божьими заповедями" своё право на убийство кого-либо. В данном случае — убийство славян-хананеев!

Во всей этой истории меня только удивляет, почему лично я пользуюсь своим законным правом на НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ, и демонстрирую его практическое применение, а большинство так называемых ПАТРИОТОВ, позасовывали свои языки далеко в глубь своих ягодиц и молчат?

А ведь бывают в жизни моменты, когда бездействие граничит с преступлением! В итоге получается: "ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН"! Вот и проигрываем мы иудеям мало-помалу, прямо как в Торе прописано, что они будут нас истреблять с лица земли "мало-помалу"!

Простой пример из жизни: вот текст, который от имени раввина Менахема Шнеерсона был опубликован ещё в 2010 году.

Шнеерсон к тому моменту уже давно умер, но дело его живёт, и кое-кто продолжает претворять его планы в жизнь.

Называется, иудеи задумали — сделали! И никто не смог помешать им воплотить этот подлый план Шнеерсона в жизнь!

У меня в блоге в Живом журнале этот же текст (целиком) был опубликован в 2012 году. А ведь тогда ещё и намека не было ни на Майдан-2014, ни на Февральский государственный переворот в Киеве, ни на нынешнюю войну на юго-востоке Украины, в ходе которой славяне, подстрекаемые (!) и направляемые евреями-жидами, убивают сейчас друг друга по обе стороны баррикад!!!

Получается, что чьё-то преступное бездействие позволило осуществиться на Украине иудейскому антиславянскому плану!

И если то, что давно вынашивалось иудеями, таки сработало на Украине в 2013 — 2014 годах, и мы видим, каким был замысел иудеев ещё в 2010 году, и как он исполнен в настоящее время, то все патриоты России, видя перед своими глазами этот наглядный пример, должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы сорвать такой же план иудеев в отношении России!

Руководство новой Украины — троица евреев: Президент Пётр Порошенко (Вальцман), премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Какой план у иудеев в отношении нашего Отечества, я смог хоть в какой-то мере рассказать в своей статье:

"ИСПОВЕДЬ "ЯСНОВИДЯЩЕГО": О ТОМ, ЧТО БЫЛО, И ЧТО БУДЕТ".

В данном случае я выступил, конечно же, не как ясновидящий, это слово взято здесь в кавычки, а как исследователь преступлений некой организованной группы людей против славян. А то, что в момент расследования выяснилось, что заказчиками преступлений (массовых убийств славян) являются библейские Иудеи, так это вопрос не ко мне, а к ним!

И если я, как исследователь, собрал доказательную базу о преступлениях отдельных представителей Еврейского народа, так это опять же вопросы к этому самому Еврейскому народу, который, кстати, по мнению каббалиста М.Лайтмана, "народом не является"! Это буквально разноплеменное сборище, объединённое воедино лишь учением Торы!

А закончить эту статью я хочу мнением Владимира Буданцева, который прислал мне его пару дней назад в виде комментрия на статью: "Два в одном: "Ася Николаева: почему против Сталина одни евреи?" и "Теорема о жидомасонском заговоре и её доказательство":

"Иудаизм — это религия сугубо националистическая — расистская и шовинистическая, настраивающая "библейский народ" на победу в любых условиях и любой ценой — вплоть до тотального уничтожения евреями всех неевреев, всего человечества. Пора уже назвать истинную причину возникновения антисемитских настроений всех нееврейских наций вскоре после того, как евреи приходят жить на их территории. Все это происходило и происходит уже тысячи лет, и всё это происходит всегда по одному и тому же сценарию. В основе лежит стратегия существования нееврейских наций и евреев: неевреи живут на определённой территории, создавая свой социум, а евреи живут на определённых нациях, т.е. поселяются внутри уже созданных другими народами социумов и живут за счёт них, разрушая их. Яркий пример — революция 1917 года. Когда евреи пришли к власти — они не просто заняли место старой элиты и взяли управление в свои руки. Они начали физическое уничтожение всей дореволюционной русской элиты — императорская семья была расстреляна, дворяне убивались, средний класс (кулаки) уничтожался, представители русской элиты изгонялись из своего государства и превращались в беженцев в других странах. Т.е. это очень наглядно показывает, что стратегия еврейского народа нацелена на уничтожение национальных элит нееврейских наций и занятии их места.

Посмотрите внимательно, кто находился в руководстве ельцинского периода, кто фактически управляет нашим государством при Путине, кто в руководстве Украины, кто лоббирует все интересы клана Ротшильдов в США и Европе, почему ООН так ревностно контролирует нераспространение ядерного оружия во всех странах мира ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗРАИЛЯ. Данный вопрос, т.е. взаимоотношение евреев и Homo Sapiens, представляет непаханное поле для исследователей. Проживание внутри других народов и неспособность основать своё поселение, нескрещиваемость с хозяином, внешнее мимикрирование под хозяина, но не ассимиляция, манипулирование хозяином, планомерная настойчивая работа по захвату власти — все это позволяет сделать вывод о том, что данный вид Homo Sapiens эволюционно выработал совершенно иной способ существования, отличный от других наций и ввиду огромной пропасти между евреями и другими нациями (китайцами, славянами, неграми, немцами и т.д.) имеет смысл выделения их в отдельный биологический вид".

Я только добавлю к вышесказанному Владимиром Буданцевым, что иудеи по мере их приобщения к религии иудаизм становятся в буквальном смысле отдельным человекоподобным биологическим видом, каждый представитель которого обладает неповторимым иудейским характером и своей системой "иудейских моральных ценностей", которые суть мерзость для всех прочих людей. Среди эти иудейских моральных "достоинств" особо выделяются хуцпа и их представление о "счастье".

"Еврейское счастье – это когда удаётся обмануть огромное число людей и заработать на этом обмане много денег!"

В завершение этой статьи я просто обязан сказать о том, что среди евреев есть и праведники, которым даже посвящён в Библии отдельный рассказ. Одного из таких еврейских праведников я рекомендую послушать. Здесь целиковая полутора часовая запись: https://youtu.be/PjjDO7S1jC4 А ниже выдержка из неё:

Важное приложение в продолжение темы:

"Грязная история Содома и Гоморры — это лжесвидетельство иудеев на историю древних славянских городов, погибших от природного катаклизма!"

30 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин